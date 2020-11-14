Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Не хами, топ-менеджер. Обгадился с цифрами, признай и тему закроем
Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии
pesikot написав:Не хами, топ-менеджер. Обгадился с цифрами, признай и тему закроем
Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии
Ты наврал и не признался в этом Ты - брехло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Але скільки пенсіонерів отримувало субсидії і які у 2013 і в наступні роки? Для багатьох вони почали перевищувати саму пенсію. І якщо попєрєдніки теперішньої влади щось там не додали, то прошу нехай тепер всім все дадуть, щоб всім вистачало, навіть за попередні роки.
pesikot написав:Не хами, топ-менеджер. Обгадился с цифрами, признай и тему закроем
Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии
2 Що відбувається, якщо якась складова обкладається меншим податковим навантаженням? Правильно - вона росте Тобто Якщо були податки 42+18=60% а стали __________22+18=40% То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 рази Але після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з 49,36/1,5рази=32,9 Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на (32,9-31,74)/32,9=3,52%
То чого знову істерите і маніпулюєте? Тільки тому що запоребриківці за ці сплановані істерики добре платять?
budivelnik написав:То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 рази Але після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з 49,36/1,5рази=32,9 Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на 3%
То чого знову істерите і маніпулюєте?
Ты предприниматель, или как? Фонды оплаты труда на единицу персонала не растут сами по себе, иначе тебе не из чего будет делать их индексацию - это следствие инфляции в большинстве случаев (в меньшинстве - роста продуктивности труда, но даже в этом случае ты не будешь повышать зарплаты, если того не потребует рынок).
Например, ты в своем магазине продавал 100 тыс единиц продукции в месяц, закупая их в среднем по 10, а продавая - в среднем по 12 грн за штуку. COGS - 1 млн с наценкой 20%, получается выручка 1,2 млн грн, гросс-прибыль 0,2 млн грн. Но через год ты уже вынужден закупать этот же ассортимент по 11 грн в среднем. COGS - 1.1 млн с наценкой 20%, получается выручка 1,32 млн грн, гросс-прибыль 0,22 млн грн.
Ты и имеешь с чего, и обязан в связи с условиями рынка повышать расходы на персонал. Но покупательная способность зарплат твоих сотрудников не выросла.
Пример упрощенный, конечно - есть мультипликативные эффекты, увеличивающие и реальные доходы. Но последние 15 лет мы топчемся внутри одного и того же диапазона в рамках среднесрочных циклов "2 года стремительного падения, 4-5 лет плавного восстановления"
budivelnik написав:То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 рази Але після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з 49,36/1,5рази=32,9 Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на 3%
То чого знову істерите і маніпулюєте?
Ты предприниматель, или как? Фонды оплаты труда на единицу персонала не растут сами по себе, иначе тебе не из чего будет делать их индексацию - это следствие инфляции в большинстве случаев (в меньшинстве - роста продуктивности труда, но даже в этом случае ты не будешь повышать зарплаты, если того не потребует рынок).
Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі... На практиці 1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками 2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах). Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава. 3 Побічний ефект для Держави Зменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВ
І ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення
budivelnik написав:Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі... На практиці 1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками 2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах). Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава. 3 Побічний ефект для Держави Зменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВ
І ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення
Ага, где рост реальной зп, практик (видимо, спиритических искусств, но никак не бизнеса )? Покажи мне его с 2008-го года! Уменьшение ЕСВ позволило лишь восстановить зарплаты после последнего их обрушения в 2014-2015 гг - без снижения ЕСВ они бы так и не дотянулись до уровней 2013-го. Это допинг медленнно-умирающему бизнесу. При этом пожертвовать пришлось пенсионерами, чьи реальные пенсии до уровня 2013-го так и не восстановились...
budivelnik написав:Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі... На практиці 1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками 2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах). Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава. 3 Побічний ефект для Держави Зменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВ
І ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення
Ага, где рост реальной зп, практик (видимо, спиритических искусств, но никак не бизнеса )? Покажи мне его с 2008-го года! Уменьшение ЕСВ позволило лишь восстановить зарплаты после последнего их обрушения в 2014-2015 гг - без снижения ЕСВ они бы так и не дотянулись до уровней 2013-го. Это допинг медленнно-умирающему бизнесу. При этом пожертвовать пришлось пенсионерами, чьи реальные пенсии до уровня 2013-го так и не восстановились...
1 Ти спочатку перед колегом песіккот вибачись за свої маніпуляції , а вже потім кручу-верчу,надурити хочу- продовжуй 2 Ще раз для теоретиків працюючих з фонарними цифрами а - ти не знаєш (точніше в тебе відсутні) реальні данні доходів населення в 2008-2020 роках б - ти аналізуєш інформацію , опираючись на статистичні цифри, які дає Держкомстат і ПФУ в - якщо цифри по пенсії -там точні, то цифри по зарплатам мають лаг в 2 ліктя по карті , при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні , бо де факто вони створені в різних системах оподаткування 3 Для всіх інших З 2008 по 2018 не було росту цін в 5 разів , як це випливає з росту зарплат(7800/1570=приблизно 5) Не було росту долара в 5 разів як це випливає з росту зарплат Не було росту реальних доходів в 1,5 рази (5/3.2=1,5) 4 В той самий час пенсії зросли у 2479/776=3,2 рази За цей самий час був ріст долара у 3,2 рази і були рости цін у 3,2 рази При цьому тарифи на газ/тепло виросли у 6 разів, але були введенні субсидії які нівелювали цей ріс.
Висновок З 2008 по 2018 рік , статистичні даннів гривні показують ріст зарплат в 5 разів, при реальному рості зарплат в 3,2 рази і практично однакові рівні в доларах як реальних пенсій так і реальних зарплат