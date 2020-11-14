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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6807680868096810>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:48

  pesikot написав:Не хами, топ-менеджер.
Обгадился с цифрами, признай и тему закроем :)


Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:01

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:При Пете такого не было :)

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования

И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями

Человек-муха, ты не тупи :)
А кто внедрил это самое декларирование ? Зеленский, что ли ?
Или может Порошенко

А вот твой Зеленский и никто иной это отменил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:06

  unicdima написав:У фітнес-клубі Порошенка пояснили, чому карантин – це не для них

Слышь ты, выкидыш Федорова
Твой Зеленский не носил маску и заболел
И заболел Ермак, Разумков и Степанов

Поэтому, не гунди про Порошенко.
На себя пасатри, убогий :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:08

  zРадио написав:
  pesikot написав:Не хами, топ-менеджер.
Обгадился с цифрами, признай и тему закроем :)


Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии :mrgreen:

Ты наврал и не признался в этом
Ты - брехло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:49

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это уже было и у песикота - я не могу помесячные данные сейчас найти. В какой закуток их перенесли, понятия не имею )


Так чого шукати саме за грудень? В грудні майже завжди роблять перерахунок і відповідно в грудні пенсія та ін. дещо вищі.
Мінімальна пенсія за віком становитиме тепер 949 грн (зросла на 55 грн).
https://news.dtkt.ua/labor/social-protection/26782


Але скільки пенсіонерів отримувало субсидії і які у 2013 і в наступні роки?
Для багатьох вони почали перевищувати саму пенсію.
І якщо попєрєдніки теперішньої влади щось там не додали, то прошу нехай тепер всім все дадуть, щоб всім вистачало, навіть за попередні роки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:10

  zРадио написав:
  pesikot написав:Не хами, топ-менеджер.
Обгадился с цифрами, признай и тему закроем :)
Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии :mrgreen:
1 Повторю
Офіційна інформація наступна(данні ПФУ)
https://www.pfu.gov.ua/vypavshye-kategoryy/dani-pro-rozmir-serednoyi-zarobitnoyi-platy-dlya-obchyslennya-pensiyi/arhiv-zapitannya-vidpovidi-peremishhenim-pokazniki-serednoyi-zarobitnoyi-plat-pensioneram/
Перша колонка-рік
Друга колонка-середня пенсія по року
Третя колонка-середня зарплата по року з якої нараховувались пенсійні внески
Четверта колонка-відсоток середня пенсія/середня зарплатазарплата
Остання стрічка - ріст середньої пенсії з 1996 до 2018, середньої зарплати з 1996 до 2018(разів)
Нагадаю - орієнтовно за цей самий період долар виріс в 15 разів....
_рік ______ пенсія ____ зарплата ___ відсотки
1996 ______ 38,70 ____ 151,51 ___ 25,54
1997 ______ 51,90 ____ 165,81 ___ 31,30
1998 ______ 52,20 ____ 176,09 ___ 29,64
1999 ______ 60,70 ____ 218,88 ___ 27,73
2000 ______ 68,90 ____ 296,26 ___ 23,26
2001 ______ 83,70 ____ 378,45 ___ 22,12
2002 ______ 122,50 ___ 442,91 ___ 27,66
2003 ______ 136,60 ___ 372,72 ___ 36,65
2004 ______ 182,20 ___ 524,14 ___ 34,76
2005 ______ 316,20 ___ 735,57 ___ 42,99
2006 ______ 406,80 ___ 928,81 ___ 43,80
2007 ______ 478,40 ___ 1197,91 __ 39,94
2008 ______ 776,00 ___ 1573,99 __ 49,30
2009 ______ 934,30 ___ 1800,00 __ 51,91
2010 ______ 1032,60 __ 1982,63 __ 52,08
2011 ______ 1151,90 __ 2370,53 __ 48,59
2012 ______ 1253,30 __ 2752,95 __ 45,53
2013 ______ 1470,70 __ 2979,46 __ 49,36
2014 ______ 1526,10 __ 3149,45 __ 48,46
2015 ______ 1581,50 __ 3661,41 __ 43,19
2016 ______ 1699,50 __ 4482,35 __ 37,92
2017 ______ 1828,30 __ 6273,45 __ 29,14
2018 ______ 2479,20 __ 7810,88 __ 31,74
ріст(разів) _ 64,06 ____ 51,55 _____

2 Що відбувається, якщо якась складова обкладається меншим податковим навантаженням?
Правильно - вона росте
Тобто
Якщо були податки 42+18=60%
а стали __________22+18=40%
То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 рази
Але після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з
49,36/1,5рази=32,9
Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на
(32,9-31,74)/32,9=3,52%

То чого знову істерите і маніпулюєте?
Тільки тому що запоребриківці за ці сплановані істерики добре платять?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:25

  budivelnik написав:То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 рази
Але після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з
49,36/1,5рази=32,9
Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на 3%

То чого знову істерите і маніпулюєте?


Ты предприниматель, или как? Фонды оплаты труда на единицу персонала не растут сами по себе, иначе тебе не из чего будет делать их индексацию - это следствие инфляции в большинстве случаев (в меньшинстве - роста продуктивности труда, но даже в этом случае ты не будешь повышать зарплаты, если того не потребует рынок).

Например, ты в своем магазине продавал 100 тыс единиц продукции в месяц, закупая их в среднем по 10, а продавая - в среднем по 12 грн за штуку. COGS - 1 млн с наценкой 20%, получается выручка 1,2 млн грн, гросс-прибыль 0,2 млн грн. Но через год ты уже вынужден закупать этот же ассортимент по 11 грн в среднем. COGS - 1.1 млн с наценкой 20%, получается выручка 1,32 млн грн, гросс-прибыль 0,22 млн грн.

Ты и имеешь с чего, и обязан в связи с условиями рынка повышать расходы на персонал. Но покупательная способность зарплат твоих сотрудников не выросла.

Пример упрощенный, конечно - есть мультипликативные эффекты, увеличивающие и реальные доходы. Но последние 15 лет мы топчемся внутри одного и того же диапазона в рамках среднесрочных циклов "2 года стремительного падения, 4-5 лет плавного восстановления"
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:35

  zРадио написав:
  budivelnik написав:То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 рази
Але після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з
49,36/1,5рази=32,9
Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на 3%

То чого знову істерите і маніпулюєте?
Ты предприниматель, или как? Фонды оплаты труда на единицу персонала не растут сами по себе, иначе тебе не из чего будет делать их индексацию - это следствие инфляции в большинстве случаев (в меньшинстве - роста продуктивности труда, но даже в этом случае ты не будешь повышать зарплаты, если того не потребует рынок).
Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі...
На практиці
1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками
2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах).
Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава.
3 Побічний ефект для Держави
Зменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВ

І ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:53

  budivelnik написав:Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі...
На практиці
1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками
2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах).
Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава.
3 Побічний ефект для Держави
Зменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВ

І ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення


Ага, где рост реальной зп, практик (видимо, спиритических искусств, но никак не бизнеса :D )? Покажи мне его с 2008-го года! Уменьшение ЕСВ позволило лишь восстановить зарплаты после последнего их обрушения в 2014-2015 гг - без снижения ЕСВ они бы так и не дотянулись до уровней 2013-го. Это допинг медленнно-умирающему бизнесу. При этом пожертвовать пришлось пенсионерами, чьи реальные пенсии до уровня 2013-го так и не восстановились...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:04

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі...
На практиці
1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками
2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах).
Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава.
3 Побічний ефект для Держави
Зменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВ

І ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення
Ага, где рост реальной зп, практик (видимо, спиритических искусств, но никак не бизнеса :D )? Покажи мне его с 2008-го года! Уменьшение ЕСВ позволило лишь восстановить зарплаты после последнего их обрушения в 2014-2015 гг - без снижения ЕСВ они бы так и не дотянулись до уровней 2013-го. Это допинг медленнно-умирающему бизнесу. При этом пожертвовать пришлось пенсионерами, чьи реальные пенсии до уровня 2013-го так и не восстановились...
1 Ти спочатку перед колегом песіккот вибачись за свої маніпуляції , а вже потім
кручу-верчу,надурити хочу- продовжуй
2 Ще раз для теоретиків працюючих з фонарними цифрами
а - ти не знаєш (точніше в тебе відсутні) реальні данні доходів населення в 2008-2020 роках
б - ти аналізуєш інформацію , опираючись на статистичні цифри, які дає Держкомстат і ПФУ
в - якщо цифри по пенсії -там точні, то цифри по зарплатам мають лаг в 2 ліктя по карті , при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні , бо де факто вони створені в різних системах оподаткування
3 Для всіх інших
З 2008 по 2018 не було росту цін в 5 разів , як це випливає з росту зарплат(7800/1570=приблизно 5)
Не було росту долара в 5 разів як це випливає з росту зарплат
Не було росту реальних доходів в 1,5 рази (5/3.2=1,5)
4 В той самий час пенсії зросли у
2479/776=3,2 рази
За цей самий час був ріст долара у 3,2 рази і були рости цін у 3,2 рази
При цьому тарифи на газ/тепло виросли у 6 разів, але були введенні субсидії які нівелювали цей ріс.

Висновок
З 2008 по 2018 рік , статистичні даннів гривні показують ріст зарплат в 5 разів, при реальному рості зарплат в 3,2 рази і практично однакові рівні в доларах як реальних пенсій так і реальних зарплат
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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