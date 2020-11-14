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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:14
budivelnik написав:
1 Ти спочатку перед колегом песіккот вибачись за свої маніпуляції , а вже потім кручу-верчу,надурити хочу
- продовжуй
Позорный слив
budivelnik написав:
в - якщо цифри по пенсії -там точні, то цифри по зарплатам мають лаг в 2 ліктя по карті , при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні , бо де факто вони створені в різних системах оподаткування
Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай!
budivelnik написав:
3 Для всіх інших
З 2008 по 2018 не було росту цін в 5 разів
Не доверяешь Госстату - давай по базовому набору посмотрим. Но огульно выдумывать не нужно
budivelnik написав:
Висновок
З 2008 по 2018 рік , статистичні даннів гривні показують ріст зарплат в 5 разів, при реальному рості зарплат в 3,2 рази і практично однакові рівні в доларах як реальних пенсій так і реальних зарплат
Бред это, а не вывод. Людей не смеши - все, кому больше 35 лет, сейчас мониторы заплюют. Более того, даже сам текст диссонирует - чтобы иметь одинаковые абсолютные уровни в долларах, и при этом рост реальных гривневых доходов в 3,2 раза, нужно, чтобы покупательная способность доллара в Украине в эти 3,2 раза выросла!
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:36
zРадио написав:
Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай!
Це в ольгіно інформацію про реальні зарплати требе з твоєї ніздрі витягувати
Я знаю інше
1 Пенсії платять Державні Органи, а тому в них все співпадає
2 Реальні зарплати
платять працедавці, а в статистичні данні потрапляють тільки суми з яких сплачені податки
, тому ніякий Держкомстат чи ПФУ не має офіційних данних по реальних зарплатах
3 Коли податкове навантаження на фонд оплати праці зменшилось( в 2014 ЄСВ з 42 до 22%) - ясно що цифри зарплат з яких сплачувались податки - збільшились
В цей момент і вийщов перепад по відсотках відношення пенсія до зарплати яка зафіксована в Державних органах , але яка не відповідає реальній
Але хіба дуболому а-ля ти це цікаво?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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