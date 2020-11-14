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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6807680868096810 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 15 лис, 2020 21:14 budivelnik написав: 1 Ти спочатку перед колегом песіккот вибачись за свої маніпуляції , а вже потім

кручу-верчу,надурити хочу- продовжуй

1 Ти спочатку перед колегом песіккот вибачись за свої маніпуляції , а вже потім- продовжуй



Позорный слив



budivelnik написав: в - якщо цифри по пенсії -там точні, то цифри по зарплатам мають лаг в 2 ліктя по карті , при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні , бо де факто вони створені в різних системах оподаткування

в - якщо цифри по пенсії -там точні, то цифри по зарплатам мають лаг в 2 ліктя по карті , при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні , бо де факто вони створені в різних системах оподаткування



Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай!





budivelnik написав: 3 Для всіх інших

З 2008 по 2018 не було росту цін в 5 разів

3 Для всіх іншихЗ 2008 по 2018 не було росту цін в 5 разів



Не доверяешь Госстату - давай по базовому набору посмотрим. Но огульно выдумывать не нужно



budivelnik написав: Висновок

З 2008 по 2018 рік , статистичні даннів гривні показують ріст зарплат в 5 разів, при реальному рості зарплат в 3,2 рази і практично однакові рівні в доларах як реальних пенсій так і реальних зарплат ВисновокЗ 2008 по 2018 рік , статистичні даннів гривні показують ріст зарплат в 5 разів, при реальному рості зарплат в 3,2 рази і практично однакові рівні в доларах як реальних пенсій так і реальних зарплат



Бред это, а не вывод. Людей не смеши - все, кому больше 35 лет, сейчас мониторы заплюют. Более того, даже сам текст диссонирует - чтобы иметь одинаковые абсолютные уровни в долларах, и при этом рост реальных гривневых доходов в 3,2 раза, нужно, чтобы покупательная способность доллара в Украине в эти 3,2 раза выросла! Позорный сливИз какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай!Не доверяешь Госстату - давай по базовому набору посмотрим. Но огульно выдумывать не нужноБред это, а не вывод. Людей не смеши - все, кому больше 35 лет, сейчас мониторы заплюют. Более того, даже сам текст диссонирует - чтобы иметь одинаковые абсолютные уровни в долларах, и при этом рост реальных гривневых доходов в 3,2 раза, нужно, чтобы покупательная способность доллара в Украине в эти 3,2 раза выросла! zРадио

Повідомлень: 8290 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1512 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 21:36 zРадио написав: Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай! Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай! Це в ольгіно інформацію про реальні зарплати требе з твоєї ніздрі витягувати

Я знаю інше

1 Пенсії платять Державні Органи, а тому в них все співпадає

2 Реальні зарплати платять працедавці, а в статистичні данні потрапляють тільки суми з яких сплачені податки, тому ніякий Держкомстат чи ПФУ не має офіційних данних по реальних зарплатах

3 Коли податкове навантаження на фонд оплати праці зменшилось( в 2014 ЄСВ з 42 до 22%) - ясно що цифри зарплат з яких сплачувались податки - збільшились

В цей момент і вийщов перепад по відсотках відношення пенсія до зарплати яка зафіксована в Державних органах , але яка не відповідає реальній



Але хіба дуболому а-ля ти це цікаво? Це в ольгіно інформацію про реальні зарплати требе з твоєї ніздрі витягуватиЯ знаю інше1 Пенсії платять Державні Органи, а тому в них все співпадаєплатять працедавці, а в статистичні данні потрапляють тільки, тому ніякий Держкомстат чи ПФУ не має3 Коли податкове навантаження на фонд оплати праці зменшилось( в 2014 ЄСВ з 42 до 22%) - ясно що цифри зарплат з яких сплачувались податки - збільшилисьВ цей момент і вийщов перепад по відсотках відношення пенсія до зарплати яка зафіксована в Державних органах , але яка не відповідає реальнійАле хіба дуболому а-ля ти це цікаво? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23524 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6807680868096810 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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