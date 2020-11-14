RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6807680868096810

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:14

  budivelnik написав:1 Ти спочатку перед колегом песіккот вибачись за свої маніпуляції , а вже потім
кручу-верчу,надурити хочу- продовжуй


Позорный слив :mrgreen:

  budivelnik написав:в - якщо цифри по пенсії -там точні, то цифри по зарплатам мають лаг в 2 ліктя по карті , при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні , бо де факто вони створені в різних системах оподаткування


Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай!


  budivelnik написав:3 Для всіх інших
З 2008 по 2018 не було росту цін в 5 разів


Не доверяешь Госстату - давай по базовому набору посмотрим. Но огульно выдумывать не нужно

  budivelnik написав:Висновок
З 2008 по 2018 рік , статистичні даннів гривні показують ріст зарплат в 5 разів, при реальному рості зарплат в 3,2 рази і практично однакові рівні в доларах як реальних пенсій так і реальних зарплат


Бред это, а не вывод. Людей не смеши - все, кому больше 35 лет, сейчас мониторы заплюют. Более того, даже сам текст диссонирует - чтобы иметь одинаковые абсолютные уровни в долларах, и при этом рост реальных гривневых доходов в 3,2 раза, нужно, чтобы покупательная способность доллара в Украине в эти 3,2 раза выросла!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8290
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 3411 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:36

  zРадио написав:Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай!
Це в ольгіно інформацію про реальні зарплати требе з твоєї ніздрі витягувати
Я знаю інше
1 Пенсії платять Державні Органи, а тому в них все співпадає
2 Реальні зарплати платять працедавці, а в статистичні данні потрапляють тільки суми з яких сплачені податки, тому ніякий Держкомстат чи ПФУ не має офіційних данних по реальних зарплатах
3 Коли податкове навантаження на фонд оплати праці зменшилось( в 2014 ЄСВ з 42 до 22%) - ясно що цифри зарплат з яких сплачувались податки - збільшились
В цей момент і вийщов перепад по відсотках відношення пенсія до зарплати яка зафіксована в Державних органах , але яка не відповідає реальній

Але хіба дуболому а-ля ти це цікаво?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23524
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2432 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6807680868096810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17568)
15.11.2020 21:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.