Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Ти спочатку перед колегом песіккот вибачись за свої маніпуляції , а вже потім кручу-верчу,надурити хочу- продовжуй
Позорный слив
budivelnik написав:в - якщо цифри по пенсії -там точні, то цифри по зарплатам мають лаг в 2 ліктя по карті , при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні , бо де факто вони створені в різних системах оподаткування
Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай!
budivelnik написав:3 Для всіх інших З 2008 по 2018 не було росту цін в 5 разів
Не доверяешь Госстату - давай по базовому набору посмотрим. Но огульно выдумывать не нужно
budivelnik написав:Висновок З 2008 по 2018 рік , статистичні даннів гривні показують ріст зарплат в 5 разів, при реальному рості зарплат в 3,2 рази і практично однакові рівні в доларах як реальних пенсій так і реальних зарплат
Бред это, а не вывод. Людей не смеши - все, кому больше 35 лет, сейчас мониторы заплюют. Более того, даже сам текст диссонирует - чтобы иметь одинаковые абсолютные уровни в долларах, и при этом рост реальных гривневых доходов в 3,2 раза, нужно, чтобы покупательная способность доллара в Украине в эти 3,2 раза выросла!
zРадио написав:Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? Пруф дай!
Це в ольгіно інформацію про реальні зарплати требе з твоєї ніздрі витягувати Я знаю інше 1 Пенсії платять Державні Органи, а тому в них все співпадає 2 Реальні зарплати платять працедавці, а в статистичні данні потрапляють тільки суми з яких сплачені податки, тому ніякий Держкомстат чи ПФУ не має офіційних данних по реальних зарплатах 3 Коли податкове навантаження на фонд оплати праці зменшилось( в 2014 ЄСВ з 42 до 22%) - ясно що цифри зарплат з яких сплачувались податки - збільшились В цей момент і вийщов перепад по відсотках відношення пенсія до зарплати яка зафіксована в Державних органах , але яка не відповідає реальній
zРадио написав:ебя не о том спросили! По "лагу в 2 ліктя по карті, при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні" давай пруфы. Или по меньшей мере, логику оценки с аргументами!
Я ж не винуватий що ти читати вмієш а думати в ольгіно не вчили До 2013 ЄСВ був 42%, мінімалка 1218 - основна маса показувала мінімалку З 01-01-15 ЄСВ став 22% мінімалка1400 - основна маса вирішила , що краще показати 1500 Станом на сьогодні мінімалка 5000 Таким чином до 2013 була 1218+конверт 2016-1500 2017-3200 2018-3700 Станом на 2020 стало 5000+конверт При чому середній розмір конверту в 2013 був точно на 3000+ більший ніж середній розмір конверту в 2020 Розмір конверта(ліктя по карті - реально в середньому по країні нікому не відомий) Тепер доходить? Чи й далі будеш дурня клеїти?
Примерно как в США. На выборах среди проживающих в Молдове Додон победил и с отрывом. Но вдруг откуда не возьмись появились сотни тысяч молдаван за границей и Додон проиграл. Как в США Трамп среди проголосовавших в день выборов очевидно выиграл и с отрывом, и вдруг появляются миллионы бюллетеней присланных по почте, и Трамп вдруг неожиданно пролетает.
freeze написав:и вдруг появляются миллионы бюллетеней присланных по почте
А навіщо так примітивно? Додон привіз з Придністровья.. і програв, тим хто прийшов своїми ногами до виборчих дільниць за кордоном Трамп програв...своїм же громадянам,які замість того щоб йти пішки - проголосували по почті. При цьому - Трамп був при владі,коли приймався закон про голосування по почті..Чому тоді його не заблокував? Чи чому зараз в судах не виграв?
freeze написав:Примерно как в США. На выборах среди проживающих в Молдове Додон победил и с отрывом.
https://www.bbc.com/russian/news-54950453 Экзит-полы, проведенные социологической компанией "Интеллектгрупп", предсказали, что во время выборов Санду набрала 55% голосов, а Додон - 45%, сообщает агентство ТАСС. В интервью агентству глава кампании Ян Лесневский добавил, что опросы проводились только на территории Молдовы и не учитывают данных о голосовании за рубежом. В первом туре именно поддержка граждан страны, которые живут за ее пределами, помогла Санду опередить Додона.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Экзит-полы, проведенные социологической компанией "Интеллектгрупп", предсказали, что во время выборов Санду набрала 55% голосов, а Додон - 45%, сообщает агентство ТАСС.
Так себе опросы с точностью. Додон - 48,27%, Санду - 51,73% (подсчитаны 80%)
Насчёт голосов Приднестровья, там проигнорировали выборы, вроде около 30 тысяч проголосовали, это как в одном из десятков молдовских городков. А вот уехавшие из Молдовы дали огромный процент от общего количества голосов за президента покинутой Родины ))
lapay написав:https://www.bbc.com/russian/news-54950453 Экзит-полы, проведенные социологической компанией "Интеллектгрупп", предсказали, что во время выборов Санду набрала 55% голосов, а Додон - 45%, сообщает агентство ТАСС. В интервью агентству глава кампании Ян Лесневский добавил, что опросы проводились только на территории Молдовы и не учитывают данных о голосовании за рубежом. В первом туре именно поддержка граждан страны, которые живут за ее пределами, помогла Санду опередить Додона.
Еще один удар по плешивому. Собиратель земель русских показал полную несостоятельность. Распад империи остановить не возможно.