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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:56
freeze написав:
Так себе опросы с точностью.
Додон - 48,27%,
Санду - 51,73%
(подсчитаны 80%)
Насчёт голосов Приднестровья, там проигнорировали выборы, вроде около 30 тысяч проголосовали, это как в одном из десятков молдовских городков. А вот уехавшие из Молдовы дали огромный процент от общего количества голосов за президента покинутой Родины ))
Вже обробили 90% бюлетенів: У Санду 51%, у Додона 48%.
За останні роки ЄС дав матеріальну підтримку фермерам і на різні програми, не забуваючи все рекламувати. Що хитнуло терези.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 23:10
lapay написав:За останні роки ЄС дав матеріальну підтримку фермерам і на різні програми, не забуваючи все рекламувати. Що хитнуло терези.
Кроме того там какие то терки были с Додоном у части россиян.
Приближенные телеграмм-каналы доносят, что Сурков топил в первом туре за Додона, а их служба внешней разведки топила за Усатого.
Чтоб понимали, Усатый это прожженый пророссийский ватник, который занял кстати третье место в первом туре.
Причем перед вторым туром Усатый призвал голосовать против Додона.
Взрыв мозга))
Это как бы у нас вдруг Медведчук призвал бы голосовать не за Бойко, а за Порошенко))
Какие-то игры.
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