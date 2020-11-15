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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6808680968106811

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:56

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Так себе опросы с точностью.
Додон - 48,27%,
Санду - 51,73%
(подсчитаны 80%)

Насчёт голосов Приднестровья, там проигнорировали выборы, вроде около 30 тысяч проголосовали, это как в одном из десятков молдовских городков. А вот уехавшие из Молдовы дали огромный процент от общего количества голосов за президента покинутой Родины ))

Вже обробили 90% бюлетенів: У Санду 51%, у Додона 48%.
За останні роки ЄС дав матеріальну підтримку фермерам і на різні програми, не забуваючи все рекламувати. Що хитнуло терези.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:10

Re: Політичні дискусії

lapay написав:За останні роки ЄС дав матеріальну підтримку фермерам і на різні програми, не забуваючи все рекламувати. Що хитнуло терези.


Кроме того там какие то терки были с Додоном у части россиян.
Приближенные телеграмм-каналы доносят, что Сурков топил в первом туре за Додона, а их служба внешней разведки топила за Усатого.
Чтоб понимали, Усатый это прожженый пророссийский ватник, который занял кстати третье место в первом туре.
Причем перед вторым туром Усатый призвал голосовать против Додона.

Взрыв мозга))
Это как бы у нас вдруг Медведчук призвал бы голосовать не за Бойко, а за Порошенко))
Какие-то игры.
freeze
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