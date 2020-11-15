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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6808680968106811

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:56

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Так себе опросы с точностью.
Додон - 48,27%,
Санду - 51,73%
(подсчитаны 80%)

Насчёт голосов Приднестровья, там проигнорировали выборы, вроде около 30 тысяч проголосовали, это как в одном из десятков молдовских городков. А вот уехавшие из Молдовы дали огромный процент от общего количества голосов за президента покинутой Родины ))

Вже обробили 90% бюлетенів: У Санду 51%, у Додона 48%.
За останні роки ЄС дав матеріальну підтримку фермерам і на різні програми, не забуваючи все рекламувати. Що хитнуло терези.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:10

Re: Політичні дискусії

lapay написав:За останні роки ЄС дав матеріальну підтримку фермерам і на різні програми, не забуваючи все рекламувати. Що хитнуло терези.


Кроме того там какие то терки были с Додоном у части россиян.
Приближенные телеграмм-каналы доносят, что Сурков топил в первом туре за Додона, а их служба внешней разведки топила за Усатого.
Чтоб понимали, Усатый это прожженый пророссийский ватник, который занял кстати третье место в первом туре.
Причем перед вторым туром Усатый призвал голосовать против Додона.

Взрыв мозга))
Это как бы у нас вдруг Медведчук призвал бы голосовать не за Бойко, а за Порошенко))
Какие-то игры.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:31

Метрополия выращивает нового керманыча в Ряхобот-Бич :)

Экс-премьер Украины Алексей Гончарук продолжает постить фотографии из США.

На сей раз он показал себя на фоне Атлантического океана, написав, что находится в том же месте, где Байден проводит свой уик-энд.

«Рехобот-Бич - именно здесь новоизбранный президент провел первый уикенд в новом статусе», - пишет Гончарук.

Правда, значительное число подписчиков заинтересовал не смысл написанного Гончаруком, а его внешний вид. Люди беспокоятся, что на американщине экс-премьер быстро набирает вес. Причём не политический, а банально физический

https://t.me/stranaua/9544

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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:34

Метрополия тупо издевается и ржёт над Украиной.
Нельзя что ли прислать или вырастить что-то нормальное, а не этого фрика или Хантера Байдена? И не Вакарчука :)
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:38

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Метрополия тупо издевается и ржёт над Украиной.
Нельзя что ли прислать или вырастить что-то нормальное, а не этого фрика или Хантера Байдена? И не Вакарчук

Хіба вашингтонський обком вже когось прислав, із вищеперерахованих? Чи агенство ОБС має глибокий інсайд? Московському обкому за одного Ківу треба рік постити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:46

Петр Алексеевич надеется, что, придя к власти Майя Санду забудет свои слова, что Порошенко «тягал контрабанду» через Приднестровье со своим «другом» Плахотнюком.
Летом, когда она была Премьер-министром Молдавии Санду обвиняла Петра Порошенко в коррупции и контрабанде. По ее словам, экс-президент Украины сотрудничал с олигархом Владимиром Плахотнюком, бывшим лидером молдавских демократов. Вместе они занимались контрабандой в Приднестровье, создавая «коррупционные схемы».

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