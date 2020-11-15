Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Так себе опросы с точностью. Додон - 48,27%, Санду - 51,73% (подсчитаны 80%)
Насчёт голосов Приднестровья, там проигнорировали выборы, вроде около 30 тысяч проголосовали, это как в одном из десятков молдовских городков. А вот уехавшие из Молдовы дали огромный процент от общего количества голосов за президента покинутой Родины ))
Вже обробили 90% бюлетенів: У Санду 51%, у Додона 48%. За останні роки ЄС дав матеріальну підтримку фермерам і на різні програми, не забуваючи все рекламувати. Що хитнуло терези.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:За останні роки ЄС дав матеріальну підтримку фермерам і на різні програми, не забуваючи все рекламувати. Що хитнуло терези.
Кроме того там какие то терки были с Додоном у части россиян. Приближенные телеграмм-каналы доносят, что Сурков топил в первом туре за Додона, а их служба внешней разведки топила за Усатого. Чтоб понимали, Усатый это прожженый пророссийский ватник, который занял кстати третье место в первом туре. Причем перед вторым туром Усатый призвал голосовать против Додона.
Взрыв мозга)) Это как бы у нас вдруг Медведчук призвал бы голосовать не за Бойко, а за Порошенко)) Какие-то игры.
Метрополия выращивает нового керманыча в Ряхобот-Бич
Экс-премьер Украины Алексей Гончарук продолжает постить фотографии из США.
На сей раз он показал себя на фоне Атлантического океана, написав, что находится в том же месте, где Байден проводит свой уик-энд.
«Рехобот-Бич - именно здесь новоизбранный президент провел первый уикенд в новом статусе», - пишет Гончарук.
Правда, значительное число подписчиков заинтересовал не смысл написанного Гончаруком, а его внешний вид. Люди беспокоятся, что на американщине экс-премьер быстро набирает вес. Причём не политический, а банально физический
Петр Алексеевич надеется, что, придя к власти Майя Санду забудет свои слова, что Порошенко «тягал контрабанду» через Приднестровье со своим «другом» Плахотнюком. Летом, когда она была Премьер-министром Молдавии Санду обвиняла Петра Порошенко в коррупции и контрабанде. По ее словам, экс-президент Украины сотрудничал с олигархом Владимиром Плахотнюком, бывшим лидером молдавских демократов. Вместе они занимались контрабандой в Приднестровье, создавая «коррупционные схемы».