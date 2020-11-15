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Попробую образно для тех кто имеет солидный багаж 50+. О реанимации в политике Кравчука. Я вообще то извращенец, к примеру в сладостях: Ассорти только львовское Грильяж - одесский "Коровка" - винницкая "Батончики" - житомирские Молочный шоколад - киевский. "Любимые" - донецкие. "Мечта" - запорожская "Аркадия" - днепропетровская карамельки - мариупольские. Помадка - харьковская "Ореховые сладости" - полтавские "Джек" - константиновский, хотя по качеству вафли он проигрывает донецкому
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан представлен сегодня на утверждение парламента страны, сообщает турецкое агентство Anadolu.
В тексте указа детализируются условия формирования совместного центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня. "Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - цитирует агентство текст документа.
Согласно указу, численность персонала и сроки действия миссии будут определяться администрацией президента Турции, уточняет агентство.
Ожидается, что парламент Турции рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни, пишет РИА "Новости".
Участие турецких военных не ограничится присутствием в совместном мониторинговом центре, они будут участвовать непосредственно в миротворческой операции, предположил ранее бывший сотрудник Информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "То, что в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России не прописано участие турецких военных в миротворческой операции, не отменяет право Баку самостоятельно пригласить их и разместить в зоне конфликта со своей стороны", - сказал "Кавказскому узлу" эксперт.