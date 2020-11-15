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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6809681068116812 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 16 лис, 2020 13:30 Попробую образно для тех кто имеет солидный багаж 50+.

О реанимации в политике Кравчука.

Я вообще то извращенец, к примеру в сладостях:

Ассорти только львовское

Грильяж - одесский

"Коровка" - винницкая

"Батончики" - житомирские

Молочный шоколад - киевский.

"Любимые" - донецкие.

"Мечта" - запорожская

"Аркадия" - днепропетровская

карамельки - мариупольские.

Помадка - харьковская

"Ореховые сладости" - полтавские

"Джек" - константиновский, хотя по качеству вафли он проигрывает донецкому



Перед выходными принципиально обошел всю доступную торговлю взял в АТБ килограмм конфеток "Марс"



Что то возвратило в памяти события 30 лет назад.... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8494 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лис, 2020 14:31 Re: Політичні дискусії



В тексте указа детализируются условия формирования совместного центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня. "Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - цитирует агентство текст документа.



Согласно указу, численность персонала и сроки действия миссии будут определяться администрацией президента Турции, уточняет агентство.



Ожидается, что парламент Турции рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни, пишет РИА "Новости".



Участие турецких военных не ограничится присутствием в совместном мониторинговом центре, они будут участвовать непосредственно в миротворческой операции, предположил ранее бывший сотрудник Информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "То, что в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России не прописано участие турецких военных в миротворческой операции, не отменяет право Баку самостоятельно пригласить их и разместить в зоне конфликта со своей стороны", - сказал "Кавказскому узлу" эксперт.



Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356532/

© Кавказский Узел Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан представлен сегодня на утверждение парламента страны, сообщает турецкое агентство Anadolu.В тексте указа детализируются условия формирования совместного центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня. "Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - цитирует агентство текст документа.Согласно указу, численность персонала и сроки действия миссии будут определяться администрацией президента Турции, уточняет агентство.Ожидается, что парламент Турции рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни, пишет РИА "Новости".Участие турецких военных не ограничится присутствием в совместном мониторинговом центре, они будут участвовать непосредственно в миротворческой операции, предположил ранее бывший сотрудник Информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "То, что в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России не прописано участие турецких военных в миротворческой операции, не отменяет право Баку самостоятельно пригласить их и разместить в зоне конфликта со своей стороны", - сказал "Кавказскому узлу" эксперт.Источник:© Кавказский Узел Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11164 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6809681068116812 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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