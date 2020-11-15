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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6809681068116812

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:30

Попробую образно для тех кто имеет солидный багаж 50+.
О реанимации в политике Кравчука.
Я вообще то извращенец, к примеру в сладостях:
Ассорти только львовское
Грильяж - одесский
"Коровка" - винницкая
"Батончики" - житомирские
Молочный шоколад - киевский.
"Любимые" - донецкие.
"Мечта" - запорожская
"Аркадия" - днепропетровская
карамельки - мариупольские.
Помадка - харьковская
"Ореховые сладости" - полтавские
"Джек" - константиновский, хотя по качеству вафли он проигрывает донецкому

Перед выходными принципиально обошел всю доступную торговлю взял в АТБ килограмм конфеток "Марс"

Что то возвратило в памяти события 30 лет назад....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:31

Re: Політичні дискусії

Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан представлен сегодня на утверждение парламента страны, сообщает турецкое агентство Anadolu.

В тексте указа детализируются условия формирования совместного центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня. "Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - цитирует агентство текст документа.

Согласно указу, численность персонала и сроки действия миссии будут определяться администрацией президента Турции, уточняет агентство.

Ожидается, что парламент Турции рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни, пишет РИА "Новости".

Участие турецких военных не ограничится присутствием в совместном мониторинговом центре, они будут участвовать непосредственно в миротворческой операции, предположил ранее бывший сотрудник Информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "То, что в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России не прописано участие турецких военных в миротворческой операции, не отменяет право Баку самостоятельно пригласить их и разместить в зоне конфликта со своей стороны", - сказал "Кавказскому узлу" эксперт.

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356532/
© Кавказский Узел
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:38

Kudrjavuy
Ваше пристрастие к сладкому слипляет(ой сшивает) Украину. Это радует. :D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:47

lapay
Это было еще вчера очевидно* ~ пропищал на ухо редактору *Кавказский газо-товаро-транспортный узел* вышиватный комар.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:43

Re: Політичні дискусії

Демократія і толерансність по вірменські:

При этом Гаджиев заявил, что в Нагорном Карабахе, как выяснилось после установления азербайджанского контроля над рядом территорий, были осквернены мечети и мусульманские кладбища.

Так, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар - памятник XVIII века. Хикмет Гаджиев счел это оскорблением мусульман, поскольку свинья в исламе считается нечистым животным. Помощник президента Азербайджана призвал ЮНЕСКО, ИСЕСКО (Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры) и Организацию Исламской конференции "принять меры и жестко осудить эти варварские действия". Публикация об этом, сделанная в Twitter Гаджиева 6 ноября, сопровождается фото свиньи в полуразрушенном здании.

В Нагорном Карабахе 63 из 67 мечетей оказались полностью разрушенными, повреждены сотни исторических и культурных памятников, сообщила 11 ноября академия наук Азербайджана.

В Шуше пострадали 215 исторических и культурных памятников, в Агдаме – 140, Джебраиле и Ходжавенде – по 93 памятника в каждом районе, Кельбаджаре – 91, в Лачинском районе – 74, Губадлы и Физули – по 71 в каждом, Зангилане – 56 и в Ходжалы - 28, привел 11 ноября слова сотрудника Национальной академии наук Азербайджана Фаида Исмаилова Trend.az

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356386/
© Кавказский Узел
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:57

lapay

Сподіваюсь пан Гаджиєв не забув закликати синів толерантного Азербайджану до людяності та поваги, закінчивши свій твіт
~ Ми не такі!
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bevzaalex
 
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