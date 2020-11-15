RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6809681068116812

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:30

Попробую образно для тех кто имеет солидный багаж 50+.
О реанимации в политике Кравчука.
Я вообще то извращенец, к примеру в сладостях:
Ассорти только львовское
Грильяж - одесский
"Коровка" - винницкая
"Батончики" - житомирские
Молочный шоколад - киевский.
"Любимые" - донецкие.
"Мечта" - запорожская
"Аркадия" - днепропетровская
карамельки - мариупольские.
Помадка - харьковская
"Ореховые сладости" - полтавские
"Джек" - константиновский, хотя по качеству вафли он проигрывает донецкому

Перед выходными принципиально обошел всю доступную торговлю взял в АТБ килограмм конфеток "Марс"

Что то возвратило в памяти события 30 лет назад....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8494
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:31

Re: Політичні дискусії

Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан представлен сегодня на утверждение парламента страны, сообщает турецкое агентство Anadolu.

В тексте указа детализируются условия формирования совместного центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня. "Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - цитирует агентство текст документа.

Согласно указу, численность персонала и сроки действия миссии будут определяться администрацией президента Турции, уточняет агентство.

Ожидается, что парламент Турции рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни, пишет РИА "Новости".

Участие турецких военных не ограничится присутствием в совместном мониторинговом центре, они будут участвовать непосредственно в миротворческой операции, предположил ранее бывший сотрудник Информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "То, что в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России не прописано участие турецких военных в миротворческой операции, не отменяет право Баку самостоятельно пригласить их и разместить в зоне конфликта со своей стороны", - сказал "Кавказскому узлу" эксперт.

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356532/
© Кавказский Узел
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:38

Kudrjavuy
Ваше пристрастие к сладкому слипляет(ой сшивает) Украину. Это радует. :D
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:47

lapay
Это было еще вчера очевидно* ~ пропищал на ухо редактору *Кавказский газо-товаро-транспортный узел* вышиватный комар.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:43

Re: Політичні дискусії

Демократія і толерансність по вірменські:

При этом Гаджиев заявил, что в Нагорном Карабахе, как выяснилось после установления азербайджанского контроля над рядом территорий, были осквернены мечети и мусульманские кладбища.

Так, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар - памятник XVIII века. Хикмет Гаджиев счел это оскорблением мусульман, поскольку свинья в исламе считается нечистым животным. Помощник президента Азербайджана призвал ЮНЕСКО, ИСЕСКО (Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры) и Организацию Исламской конференции "принять меры и жестко осудить эти варварские действия". Публикация об этом, сделанная в Twitter Гаджиева 6 ноября, сопровождается фото свиньи в полуразрушенном здании.

В Нагорном Карабахе 63 из 67 мечетей оказались полностью разрушенными, повреждены сотни исторических и культурных памятников, сообщила 11 ноября академия наук Азербайджана.

В Шуше пострадали 215 исторических и культурных памятников, в Агдаме – 140, Джебраиле и Ходжавенде – по 93 памятника в каждом районе, Кельбаджаре – 91, в Лачинском районе – 74, Губадлы и Физули – по 71 в каждом, Зангилане – 56 и в Ходжалы - 28, привел 11 ноября слова сотрудника Национальной академии наук Азербайджана Фаида Исмаилова Trend.az

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356386/
© Кавказский Узел
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:57

lapay

Сподіваюсь пан Гаджиєв не забув закликати синів толерантного Азербайджану до людяності та поваги, закінчивши свій твіт
~ Ми не такі!
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:41

Ітогі подвєдьом. 2020-11-16

Ітогі подвєдьом. 2020-11-16

1) На президентских выборах в Молдове побеждает оппозиционерка
Майя Санду также лидировала в первом туре президентских выборов

Где обещанный майдан в Молдове ? Где ?!?! Я вас спрашиваю :)

2) Суд отменил заочный арест Януковича в деле о расстреле Майдана
Апелляционный суд отправил ходатайство следователя об аресте Януковича на новое рассмотрение

Прокурор объяснил решение суда об отмене заочного ареста Януковича
Прокурор Алексей Донской считает, что Печерский райсуд в постановлении о взятии под стражу экс-президента Виктора Януковича, который сегодня отменил апелляционный суд, вероятно допустил техническую ошибку

3) От коронавируса умер следователь ГБР по делам Майдана
Андрей Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве

4) Завтра Рада рассмотрит отмену карантина выходного дня
Также планируют рассмотреть законопроект о ФОПах

Вице-спикер ВР назвала "большой глупостью" карантин выходного дня
Вице-спикер парламента отмечает, что это решение является "преждевременным и нецелесообразным"

5) В Украине зафиксировано сокращение ВВП
Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2020 года в годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, сократился на 3,5%

6) Рада не укладывается в сроки рассмотрения госбюджета-2021 - Гетманцев
Даниил Гетманцев отмечает, что ВР с рассмотрением проекта государственного бюджета на 2021 не укладывается в установленные Бюджетным кодексом сроки

7) Бизнесу обещают компенсировать потери из-за "карантина выходного дня": когда и кого поддержат
Бла-бла-бла и никакой конкретики

Карантин выходного дня: в Минздраве посоветовали предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:13

  tobias написав:Знесуть зелених за 2-4 місяці?

Заскучав за шоколадними?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22096
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6809681068116812
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.