Додано: Пон 16 лис, 2020 13:30

Попробую образно для тех кто имеет солидный багаж 50+.

О реанимации в политике Кравчука.

Я вообще то извращенец, к примеру в сладостях:

Ассорти только львовское

Грильяж - одесский

"Коровка" - винницкая

"Батончики" - житомирские

Молочный шоколад - киевский.

"Любимые" - донецкие.

"Мечта" - запорожская

"Аркадия" - днепропетровская

карамельки - мариупольские.

Помадка - харьковская

"Ореховые сладости" - полтавские

"Джек" - константиновский, хотя по качеству вафли он проигрывает донецкому



Перед выходными принципиально обошел всю доступную торговлю взял в АТБ килограмм конфеток "Марс"



Что то возвратило в памяти события 30 лет назад....

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.