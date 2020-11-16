Либо, Вы упоминали о Эфиопии. Будьте добры, опишите ситуацию для пятикласника.
Насколь серьезно может повлиять на внутреннюю и ,главное, внешнюю региональную обстановку.
Тыграй наш?
Спасибо.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:18
Либо, Вы упоминали о Эфиопии. Будьте добры, опишите ситуацию для пятикласника.
Насколь серьезно может повлиять на внутреннюю и ,главное, внешнюю региональную обстановку.
Тыграй наш?
Спасибо.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:48
Если звезды зажигают...
Складывается впечатление, что шнур(ой план) подпрыгнувших амерских демократов преждевременно *самовозгорелся* от известий сми о Гоп.
Тыграй, Марокко~Западная Сахара.
Дайтека угадаю следующих в очереди на заклание...Египет?, Алжир?
Если Европа не видит, как ее отрезают от Африки, она слепа.
Если позволит отрезать и/или дозажечь Ближний Восток, самоубийственно тупа.
Кашмиру и Аксайчину приготовиться к выходу на сцену.
Прошу прощения за сумбур.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:05
Чудотворный коронавирус ниспослал озарение в Кабмин и ВР
Прям подтверждение вывода ученых, что ковид может влиять на мозг
Да, конечно, держите карман шире
Еще одно подтверждение вывода ученых, что ковид может влиять на мозг ...
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