Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Если звезды зажигают... Складывается впечатление, что шнур(ой план) подпрыгнувших амерских демократов преждевременно *самовозгорелся* от известий сми о Гоп. Тыграй, Марокко~Западная Сахара. Дайтека угадаю следующих в очереди на заклание...Египет?, Алжир? Если Европа не видит, как ее отрезают от Африки, она слепа. Если позволит отрезать и/или дозажечь Ближний Восток, самоубийственно тупа.
Кашмиру и Аксайчину приготовиться к выходу на сцену.
Степанов так активно кинулся защищать свое место, что если бы он так работал, мы бы про коронавирус знали лишь из новостей других стран. Шмыгаль, Тимошенко, Палица, Кондратюк - всех убедил "заболевший" министр. Похоже что Зеленскому его уволить не удастся.
Национальный банк Украины продолжает скрытое инфляционное увеличение денежной массы путем выдачи банкам средств "долгосрочного рефинансирования". Очередной вброс - 19,873 млрд. гривен.
Многоцелевая подводная лодка ВМС США USS Providence, SSN-719 (Los Angeles class ), командир сmdr. Jason Grizzle, сменила оперативное подчинение с европейского командования группировки ВМС США на тихоокеанское. Вопрос ситуации в том, как она туда попала?. Единственный путь - через приарктическое пространство, которое Россия называет "Северным морским путем" и неоднократно заявляла что будет "жестко реагировать" на появление там кораблей без ее разрешения. Если SSN-719 прошла и даже не была замечена, то можете уже и не реагировать.
Одним из неприятных сюрпризов прошлого визита главы НБУ Шевченко в МВФ было удивительно доскональное знание структурами МВФ проекта бюджета-2021 принятого ВР в первом чтении. Аккуратно переведенный на английский язык и исчерканный красными пометками. Выводы МВФ - ни один макроэкономический показатель проекта не соответствует реальности.
В 20 областях Украины фиксируется более чем 15% повышение цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Это уже выше чем прогностическая оценка данная в марте Всеукраинской ассоциацией пекарей и изложенная в письме президенту и Кабинету министров. Дело в том, что ассоциация рассчитывает уровень повышения цен из расчета обычной ноябрьско-декабрьской интервенции зерна из государственных запасов. В этом году никаких поступлений зерна из Госрезерва не будет. Госрезерв пуст на 80%. Деньги за проданное результате непродуманного и бесконтрольного экспорта зерно, растворились в пустом бюджете и перекочевали в карманы окружения Зеленского. Реальное повышение цены на хлеб будет 20-30%.
Дональду Трампу не удалось собрать объявленный 60 миллионный фонд для поддержки юридических процедур установления результатов выборов в США. Согласно законов США личный взнос создателя фонда в этом случае не может превышать 10% (минимальная сумма для регистрации) заявленной (не облагаемой налогами суммы).. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не успевают керманычи-"патриоты" лечь под власть метрополии, как власть меняется, и есть шанс попасть под раздачу
Под ногами авторов и исполнителей схемы по отжиму «Мотор Сич» у инвесторов из КНР скоро начнет гореть земля: процесс против Украины для взыскания 3,5 млрд долларов ущерба в международном арбитраже будут вести американские юридические компании, в которых работают экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.
ОФИЦИАЛЬНО с сайта DCH: (http://dch.ua/presscenterrelease/1497/) «Три ведущие юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird (все США) будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере $3,5 млрд»
Эту «корпорацию монстров» инвесторы из КНР наняли после того, как устали блуждать в потёмках беспросветной украинской коррупции, в судебных коридорах и подавать прошения АМКУ с просьбами согласовать концентрацию контрольного пакета. Эта череда кидков и унижений — «благодарность» Украины за крупнейшую в ее истории инвестицию в промышленность на миллиард долларов, и за fast-line-пропуск на китайский рынок емкостью до триллиона долларов. И скоро государству Украина в лице каждого украинского налогоплательщика придется заплатить чек на $ 3,5 млрд за рейдерский банкет группки мародеров, наделенных властью.
Фигурантам отжима пора приготовиться, «инвестняни» приглашаются на выход. А долго бегать-то не удастся, мир слишком мал, чтобы долго бегать от экс-директора ФБР и экс-прокурора Калифорнии
Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года
"В чем смысл? В том, что полицейский Колесник мог стать лучшим полицейским, а госслужащий Колесник может стать кем угодно и переводится не между полицией и полицией, а туда, куда захочет", – говорится в программе
Пока малому бизнесу советуют идти работать в больницы, муж Венедиктовой вполне решает свои материальные проблемы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой