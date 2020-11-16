Под ногами авторов и исполнителей схемы по отжиму «Мотор Сич» у инвесторов из КНР скоро начнет гореть земля: процесс против Украины для взыскания 3,5 млрд долларов ущерба в международном арбитраже будут вести американские юридические компании, в которых работают экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.ОФИЦИАЛЬНО с сайта DCH: () «Три ведущие юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird (все США) будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере $3,5 млрд»Эту «корпорацию монстров» инвесторы из КНР наняли после того, как устали блуждать в потёмках беспросветной украинской коррупции, в судебных коридорах и подавать прошения АМКУ с просьбами согласовать концентрацию контрольного пакета. Эта череда кидков и унижений — «благодарность» Украины за крупнейшую в ее истории инвестицию в промышленность на миллиард долларов, и за fast-line-пропуск на китайский рынок емкостью до триллиона долларов. И скоро государству Украина в лице каждого украинского налогоплательщика придется заплатить чек на $ 3,5 млрд за рейдерский банкет группки мародеров, наделенных властью.Фигурантам отжима пора приготовиться, «инвестняни» приглашаются на выход. А долго бегать-то не удастся, мир слишком мал, чтобы долго бегать от экс-директора ФБР и экс-прокурора Калифорнии