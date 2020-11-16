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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6810681168126813

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:18

Либо, Вы упоминали о Эфиопии. Будьте добры, опишите ситуацию для пятикласника.
Насколь серьезно может повлиять на внутреннюю и ,главное, внешнюю региональную обстановку.
Тыграй наш?
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:48

Если звезды зажигают...
Складывается впечатление, что шнур(ой план) подпрыгнувших амерских демократов преждевременно *самовозгорелся* от известий сми о Гоп.
Тыграй, Марокко~Западная Сахара.
Дайтека угадаю следующих в очереди на заклание...Египет?, Алжир?
Если Европа не видит, как ее отрезают от Африки, она слепа.
Если позволит отрезать и/или дозажечь Ближний Восток, самоубийственно тупа.

Кашмиру и Аксайчину приготовиться к выходу на сцену.

Прошу прощения за сумбур.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:05

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-11-16

Завтра Рада рассмотрит отмену карантина выходного дня.
Также планируют рассмотреть законопроект о ФОПах.
Вице-спикер ВР назвала "большой глупостью" карантин выходного дня...


Чудотворный коронавирус ниспослал озарение в Кабмин и ВР :D
Прям подтверждение вывода ученых, что ковид может влиять на мозг 8)

Бизнесу обещают компенсировать потери из-за "карантина выходного дня": когда и кого поддержат[/quote]
Да, конечно, держите карман шире :mrgreen:

Карантин выходного дня: в Минздраве посоветовали предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы[/quote]
Еще одно подтверждение вывода ученых, что ковид может влиять на мозг ...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:14

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:45

16.11.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Рада нагло валит бюджет. Сроки не соблюдаются, комиссии не заседают.

Степанов так активно кинулся защищать свое место, что если бы он так работал, мы бы про коронавирус знали лишь из новостей других стран. Шмыгаль, Тимошенко, Палица, Кондратюк - всех убедил "заболевший" министр. Похоже что Зеленскому его уволить не удастся.

Национальный банк Украины продолжает скрытое инфляционное увеличение денежной массы путем выдачи банкам средств "долгосрочного рефинансирования". Очередной вброс - 19,873 млрд. гривен.

Многоцелевая подводная лодка ВМС США USS Providence, SSN-719 (Los Angeles class ), командир сmdr. Jason Grizzle, сменила оперативное подчинение с европейского командования группировки ВМС США на тихоокеанское. Вопрос ситуации в том, как она туда попала?. Единственный путь - через приарктическое пространство, которое Россия называет "Северным морским путем" и неоднократно заявляла что будет "жестко реагировать" на появление там кораблей без ее разрешения. Если SSN-719 прошла и даже не была замечена, то можете уже и не реагировать.


Одним из неприятных сюрпризов прошлого визита главы НБУ Шевченко в МВФ было удивительно доскональное знание структурами МВФ проекта бюджета-2021 принятого ВР в первом чтении. Аккуратно переведенный на английский язык и исчерканный красными пометками. Выводы МВФ - ни один макроэкономический показатель проекта не соответствует реальности.

В 20 областях Украины фиксируется более чем 15% повышение цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Это уже выше чем прогностическая оценка данная в марте Всеукраинской ассоциацией пекарей и изложенная в письме президенту и Кабинету министров. Дело в том, что ассоциация рассчитывает уровень повышения цен из расчета обычной ноябрьско-декабрьской интервенции зерна из государственных запасов. В этом году никаких поступлений зерна из Госрезерва не будет. Госрезерв пуст на 80%. Деньги за проданное результате непродуманного и бесконтрольного экспорта зерно, растворились в пустом бюджете и перекочевали в карманы окружения Зеленского. Реальное повышение цены на хлеб будет 20-30%.

Дональду Трампу не удалось собрать объявленный 60 миллионный фонд для поддержки юридических процедур установления результатов выборов в США. Согласно законов США личный взнос создателя фонда в этом случае не может превышать 10% (минимальная сумма для регистрации) заявленной (не облагаемой налогами суммы).. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:46

Не успевают керманычи-"патриоты" лечь под власть метрополии, как власть меняется, и есть шанс попасть под раздачу :)

Под ногами авторов и исполнителей схемы по отжиму «Мотор Сич» у инвесторов из КНР скоро начнет гореть земля: процесс против Украины для взыскания 3,5 млрд долларов ущерба в международном арбитраже будут вести американские юридические компании, в которых работают экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.

ОФИЦИАЛЬНО с сайта DCH: (http://dch.ua/presscenterrelease/1497/) «Три ведущие юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird (все США) будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере $3,5 млрд»

Эту «корпорацию монстров» инвесторы из КНР наняли после того, как устали блуждать в потёмках беспросветной украинской коррупции, в судебных коридорах и подавать прошения АМКУ с просьбами согласовать концентрацию контрольного пакета. Эта череда кидков и унижений — «благодарность» Украины за крупнейшую в ее истории инвестицию в промышленность на миллиард долларов, и за fast-line-пропуск на китайский рынок емкостью до триллиона долларов. И скоро государству Украина в лице каждого украинского налогоплательщика придется заплатить чек на $ 3,5 млрд за рейдерский банкет группки мародеров, наделенных властью.

Фигурантам отжима пора приготовиться, «инвестняни» приглашаются на выход. А долго бегать-то не удастся, мир слишком мал, чтобы долго бегать от экс-директора ФБР и экс-прокурора Калифорнии

https://t.me/legitimniy/5763
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:37

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Ітогі подвєдьом. 2020-11-17

Ітогі подвєдьом. 2020-11-17

1) Рада снова провалила голосование по кассовым аппаратам для "упрощенцев"
Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года

Рада провалила голосование против карантина выходного дня
Долбодятлы

2) Рада на этой неделе не будет рассматривать законопроекты по скандальному решению КСУ - СМИ

В Раде рассказали о работе над законопроектами для выхода из конституционного кризиса
нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, который бы касался как возвращения к электронному декларированию, так же и уголовной ответственности

Уголовка отменена за некорректное декларирования, политической воли её возвращать нет

ВАКС отменил свой первый в истории обвинительный приговор из-за скандального решения КСУ
Обвинительный приговор был. Теперь всё отменяют

3) "Позволил втрое сократить число новых случаев COVID-19": Шмыгаль о пользе карантина выходного дня
Это фактически, по данным исследований международных институций, втрое уменьшает количество распространения болезни

Через 2 недели поглядим статистику
Но мышляю, никакого уменьшения не будет

4) Байден намерен положить конец «Северному потоку-2» - Bild
Новые американские санкции, которые остановят проект, несмотря на то, что 95% труб уже проложены, введут в январе 2021 года

5) Роттердам+: Чумак отказался от жалобы в ВАКС на закрытие дела. Почему это еще не конец
Апелляция Высшего Антикоррупционного суда приняла отказ и закрыла производство. Чумак подал отказ из-за того, что уже есть решение другого судьи о возобновлении дела", – объяснили в ЦПК.

6) Верховная Рада утвердила схему погашения 30 мрлд грн налогового долга Укрнафты
Достали деньги из фонда, вернули деньги в фонд. Оп-па, никакого налогового долга у УкрНафты

7) Муж Венедиктовой уволился из полиции, получив 780 000 грн, и пришел снова – bihus.info
"В чем смысл? В том, что полицейский Колесник мог стать лучшим полицейским, а госслужащий Колесник может стать кем угодно и переводится не между полицией и полицией, а туда, куда захочет", – говорится в программе

Пока малому бизнесу советуют идти работать в больницы, муж Венедиктовой вполне решает свои материальные проблемы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:12

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:56

ВИДЕО:
62-летний «шлюга нарёду» Анатолий Драбовский слал своему однопартийцу Олегу Тарасову легкую порнушку. Не знаю, за каким хером он это все сохранял у себя на телефоне, но скоро место на нем закончилось, и чтобы освободить его под новые сисястые видосики… Драбовский решил удалить запись брифинга Степанова. Прости, Максик, твои сиськи мимо.

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