Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.
А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:16
Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.
А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.
In HODL we trust
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:06
Re: Політичні дискусії
Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?
Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?
Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:24
У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там).
Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.
Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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