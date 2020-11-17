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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6811681268136814

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:16

  lapay написав:Демократія і толерансність по вірменські:

При этом Гаджиев заявил, что в Нагорном Карабахе, как выяснилось после установления азербайджанского контроля над рядом территорий, были осквернены мечети и мусульманские кладбища.


Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.
А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:06

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.

Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?
  Tegularius написав:А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.

Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?
Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:24

  lapay написав:
  Tegularius написав:Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.

Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?
  Tegularius написав:А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.

Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?
Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам.

У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там).
Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.
Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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