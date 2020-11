Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6811681268136814 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 17 лис, 2020 22:16 lapay написав: Демократія і толерансність по вірменські:



При этом Гаджиев заявил, что в Нагорном Карабахе, как выяснилось после установления азербайджанского контроля над рядом территорий, были осквернены мечети и мусульманские кладбища. Демократія і толерансність по вірменські:При этом Гаджиев заявил, что в Нагорном Карабахе, как выяснилось после установления азербайджанского контроля над рядом территорий, были осквернены мечети и мусульманские кладбища.



Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.

А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.

Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1350 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:06 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР. Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.

Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?

Tegularius написав: А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами. А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.

Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?

Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам. Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11172 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 00:24 lapay написав: Tegularius написав: Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР. Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.

Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?

Tegularius написав: А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами. А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.

Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?

Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам. Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам.

У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там).

Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.

Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).

Проблема визріла протягом ХІХ ст. В царському держапараті "на місцях" були обмеження: до 20 відсотків "іновєрцев" (введені для обмеження іудеїв). Відповідно в тих місцях в держапараті "панували" вірмени, які самовіддано "доїли" "некультурних кочовиків" (тобто азербайджанців і курдів), що викликало невдоволення останніх.

Мало хто знає, що в геноциді вірмен під час першої світової особливо "відзначилися" курди (під патронатом влади). У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там).Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).Проблема визріла протягом ХІХ ст. В царському держапараті "на місцях" були обмеження: до 20 відсотків "іновєрцев" (введені для обмеження іудеїв). Відповідно в тих місцях в держапараті "панували" вірмени, які самовіддано "доїли" "некультурних кочовиків" (тобто азербайджанців і курдів), що викликало невдоволення останніх.Мало хто знає, що в геноциді вірмен під час першої світової особливо "відзначилися" курди (під патронатом влади). “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1453 З нами з: 07.10.09 Подякував: 306 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 04:30 centurionus написав: Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися. Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.

Площадь Армении 29 тыс. кв. км. Площадь Азербайджана 86 тыс. кв. км. Это при том, что до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.

Площадь Турции 783 тыс. кв. км. Я даже не говорю об античности, просто загуглите расселение армян до геноцида 1915 года. Просто смешно читать о том, кто кого "этнически почистил".



Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).

Жаль, что этого не сможет прочитать Нигоян, который первым погиб на майдане, или Параджанов, снявший Тени забытых предков. Или, дай Бог ему долгих лет, народный артист Украины Балаян (уроженец Карабаха кстати). А сколько вы знаете народных артистов Украины турецкой или азербайджанской национальности?



Зачем приезжает в Украину подавляющее большинство турецких туристов, что они здесь ищут (и находят) - думаю, не стоит уточнять. Площадь Армении 29 тыс. кв. км. Площадь Азербайджана 86 тыс. кв. км. Это при том, что до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.Площадь Турции 783 тыс. кв. км. Я даже не говорю об античности, просто загуглите расселение армян до геноцида 1915 года. Просто смешно читать о том, кто кого "этнически почистил".Жаль, что этого не сможет прочитать Нигоян, который первым погиб на майдане, или Параджанов, снявший Тени забытых предков. Или, дай Бог ему долгих лет, народный артист Украины Балаян (уроженец Карабаха кстати). А сколько вы знаете народных артистов Украины турецкой или азербайджанской национальности?Зачем приезжает в Украину подавляющее большинство турецких туристов, что они здесь ищут (и находят) - думаю, не стоит уточнять. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1350 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 05:11 Кожна країна приймає для себе рішення, чи визнавати Голодомор геноцидом українського народу – це саме стосується і Німеччини. Про це сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков у інтерв’ю впливовому німецькому виданню Die Welt, передає УНН.



“Те, що Голодомор був геноцидом, це для нас не питання, а факт. Його визнали в Україні, і як громадянин України я не можу по-іншому сприймати цю трагедію. В Україні є численні пам’ятники, які нагадують про цю трагедію. Кожна країна приймає для себе рішення, чи визнавати і як визнавати цей геноцид. Німецький Бундестаг має для себе визначити, чим був Голодомор в Україні”, — сказав Разумков, відповідаючи журналісту щодо питання визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9268 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 642 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 05:56 Ukrainian написав: Кожна країна приймає для себе рішення, чи визнавати Голодомор геноцидом українського народу – це саме стосується і Німеччини. Про це сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков у інтерв’ю впливовому німецькому виданню Die Welt, передає УНН.



“Те, що Голодомор був геноцидом, це для нас не питання, а факт. Його визнали в Україні, і як громадянин України я не можу по-іншому сприймати цю трагедію. В Україні є численні пам’ятники, які нагадують про цю трагедію. Кожна країна приймає для себе рішення, чи визнавати і як визнавати цей геноцид. Німецький Бундестаг має для себе визначити, чим був Голодомор в Україні”, — сказав Разумков, відповідаючи журналісту щодо питання визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу. Кожна країна приймає для себе рішення, чи визнавати Голодомор геноцидом українського народу – це саме стосується і Німеччини. Про це сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков у інтерв’ю впливовому німецькому виданню Die Welt, передає УНН.“Те, що Голодомор був геноцидом, це для нас не питання, а факт. Його визнали в Україні, і як громадянин України я не можу по-іншому сприймати цю трагедію. В Україні є численні пам’ятники, які нагадують про цю трагедію. Кожна країна приймає для себе рішення, чи визнавати і як визнавати цей геноцид. Німецький Бундестаг має для себе визначити, чим був Голодомор в Україні”, — сказав Разумков, відповідаючи журналісту щодо питання визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу.

Ну вот армяне постоянно носятся с темой геноцида, и действительно добились того, что этот геноцид признали подавляющее большинство стран Запада. Вопрос: что это дало армянам. Может, какую-то компенсацию им от Турции удалось истребовать, или вернуть земли, на которых этот геноцид произошел? Ничего подобного. Украине следовало бы принять это во внимание и не возлагать надежды на признание голодомора другими странами и какие-то полученные от этого ништяки. На Израиль и евреев не смотрим - это нация с особым влиянием и возможностями. Ну вот армяне постоянно носятся с темой геноцида, и действительно добились того, что этот геноцид признали подавляющее большинство стран Запада. Вопрос: что это дало армянам. Может, какую-то компенсацию им от Турции удалось истребовать, или вернуть земли, на которых этот геноцид произошел? Ничего подобного. Украине следовало бы принять это во внимание и не возлагать надежды на признание голодомора другими странами и какие-то полученные от этого ништяки. На Израиль и евреев не смотрим - это нация с особым влиянием и возможностями. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1350 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:11



Инсайдерские каналы переполняются новостями о том, что премьера Дениса Шмыгаля и главу МОЗ Максима Степанова готовят "на выход" и расшатывают под ними кресла. Однако расшатывать там уже нечего - торги за почти вакантные посты идут уже не первую неделю, а с увольнением тянут чисто для того, чтобы снизить накал общественного недовольства, как только народ "закипит".



Мечты Юлии Тимошенко о возвращении в премьерское кресло вылились в сбор под стенами Верховной Рады митингующих из #SaveФОП, которые за вчерашний день заработали по 600 грн. Один из участников митинга за небольшую доплату даже спровоцировал драку с полицией и был задержан ( https://www.npu.gov.ua/news/masovi-zaxo ... -ukrajini/ ). Простой и дешёвый способ прорекламировать ( https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/17/7273841/ ) свой митинг с помощью СМИ.



Интересна роль во всей этой истории Николая Тищенко. Ранее мы писали, что из-за отсутствия своих специалистов Коле пришлось привлечь к работе в своём штабе кандидатку от "Батькивщины" Аллу Шлапак ( https://t.me/politics_hills/198 ). Но это далеко не вся история сотрудничества "Батькивщины" и "штаба Тищенка" на выборах в Киевсовет.



Так, кандидаты Тищенко активно пользовались брендом #SaveФОП, принадлежащим Тимошенко. В частности, в Оболонском районе на борьбе за права ФОПов пиарился торговец контрабандным антиквариатом Владислав Трубицын. И это оказалось эффективной стратегией, ведь благодаря регулярным митингам #SaveФОП на Оболони, где Трубицын постоянно выступал с микрофоном, он оказался одним из немногих слуг, которые прошли в Киевсовет.



Теперь вырожденец Коля "отрабатывает" полученную помощь и на фоне грядущей отставки Шмыгаля пытается внушить Ермаку, что "Юлия Владимировна не такой уж и плохой вариант, ведь она очень опытная". Из-за этого всё больше слуг считают Колю предателем и саботируют любые его идеи, даже одобренные Банковой. #SaveФОП - внебрачное дитя Юлии Тимошенко и Николая ТищенкоИнсайдерские каналы переполняются новостями о том, что премьера Дениса Шмыгаля и главу МОЗ Максима Степанова готовят "на выход" и расшатывают под ними кресла. Однако расшатывать там уже нечего - торги за почти вакантные посты идут уже не первую неделю, а с увольнением тянут чисто для того, чтобы снизить накал общественного недовольства, как только народ "закипит".Мечты Юлии Тимошенко о возвращении в премьерское кресло вылились в сбор под стенами Верховной Рады митингующих из #SaveФОП, которые за вчерашний день заработали по 600 грн. Один из участников митинга за небольшую доплату даже спровоцировал драку с полицией и был задержан (). Простой и дешёвый способ прорекламировать () свой митинг с помощью СМИ.Интересна роль во всей этой истории Николая Тищенко. Ранее мы писали, что из-за отсутствия своих специалистов Коле пришлось привлечь к работе в своём штабе кандидатку от "Батькивщины" Аллу Шлапак (). Но это далеко не вся история сотрудничества "Батькивщины" и "штаба Тищенка" на выборах в Киевсовет.Так, кандидаты Тищенко активно пользовались брендом #SaveФОП, принадлежащим Тимошенко. В частности, в Оболонском районе на борьбе за права ФОПов пиарился торговец контрабандным антиквариатом Владислав Трубицын. И это оказалось эффективной стратегией, ведь благодаря регулярным митингам #SaveФОП на Оболони, где Трубицын постоянно выступал с микрофоном, он оказался одним из немногих слуг, которые прошли в Киевсовет.Теперь вырожденец Коля "отрабатывает" полученную помощь и на фоне грядущей отставки Шмыгаля пытается внушить Ермаку, что "Юлия Владимировна не такой уж и плохой вариант, ведь она очень опытная". Из-за этого всё больше слуг считают Колю предателем и саботируют любые его идеи, даже одобренные Банковой.

https://t.me/politics_hills/202 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13284 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7331 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 10:35



https://www.youtube.com/watch?v=4WaqmOP ... RQ&index=4 Зрив штурму в'язниці "ДНР": розвідник про підготовку операції, зрадництво влади та погрози від СБУ 19yuriy91 Повідомлень: 3120 З нами з: 15.09.12 Подякував: 262 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6811681268136814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор