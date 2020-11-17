Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.
А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:16
Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.
А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.
In HODL we trust
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:06
Re: Політичні дискусії
Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?
Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?
Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:24
У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там).
Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.
Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).
Проблема визріла протягом ХІХ ст. В царському держапараті "на місцях" були обмеження: до 20 відсотків "іновєрцев" (введені для обмеження іудеїв). Відповідно в тих місцях в держапараті "панували" вірмени, які самовіддано "доїли" "некультурних кочовиків" (тобто азербайджанців і курдів), що викликало невдоволення останніх.
Мало хто знає, що в геноциді вірмен під час першої світової особливо "відзначилися" курди (під патронатом влади).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 18 лис, 2020 04:30
Площадь Армении 29 тыс. кв. км. Площадь Азербайджана 86 тыс. кв. км. Это при том, что до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.
Площадь Турции 783 тыс. кв. км. Я даже не говорю об античности, просто загуглите расселение армян до геноцида 1915 года. Просто смешно читать о том, кто кого "этнически почистил".
Жаль, что этого не сможет прочитать Нигоян, который первым погиб на майдане, или Параджанов, снявший Тени забытых предков. Или, дай Бог ему долгих лет, народный артист Украины Балаян (уроженец Карабаха кстати). А сколько вы знаете народных артистов Украины турецкой или азербайджанской национальности?
Зачем приезжает в Украину подавляющее большинство турецких туристов, что они здесь ищут (и находят) - думаю, не стоит уточнять.
In HODL we trust
Додано: Сер 18 лис, 2020 05:11
Кожна країна приймає для себе рішення, чи визнавати Голодомор геноцидом українського народу – це саме стосується і Німеччини. Про це сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков у інтерв’ю впливовому німецькому виданню Die Welt, передає УНН.
“Те, що Голодомор був геноцидом, це для нас не питання, а факт. Його визнали в Україні, і як громадянин України я не можу по-іншому сприймати цю трагедію. В Україні є численні пам’ятники, які нагадують про цю трагедію. Кожна країна приймає для себе рішення, чи визнавати і як визнавати цей геноцид. Німецький Бундестаг має для себе визначити, чим був Голодомор в Україні”, — сказав Разумков, відповідаючи журналісту щодо питання визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 18 лис, 2020 05:56
Ну вот армяне постоянно носятся с темой геноцида, и действительно добились того, что этот геноцид признали подавляющее большинство стран Запада. Вопрос: что это дало армянам. Может, какую-то компенсацию им от Турции удалось истребовать, или вернуть земли, на которых этот геноцид произошел? Ничего подобного. Украине следовало бы принять это во внимание и не возлагать надежды на признание голодомора другими странами и какие-то полученные от этого ништяки. На Израиль и евреев не смотрим - это нация с особым влиянием и возможностями.
In HODL we trust
Додано: Сер 18 лис, 2020 10:11
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 18 лис, 2020 10:35
Зрив штурму в'язниці "ДНР": розвідник про підготовку операції, зрадництво влади та погрози від СБУ
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:06
Никак война идёт...
А Враг на то и Враг - его нужно только уничтожать, а не смотреть на принадлежность к иным конфессиям и вероисповеданиям.
Или одаривать его заводами, пароходами, Землёй, ... - активами украинцев, что стали самой нищей нацией Европы. Агентом "Пианист", что во главе тысяч клоунов на самокатах ликвидируют Украину.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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