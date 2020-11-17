Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.
Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?
Tegularius написав:А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.
Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство? Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам.
У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там). Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися. Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців). Проблема визріла протягом ХІХ ст. В царському держапараті "на місцях" були обмеження: до 20 відсотків "іновєрцев" (введені для обмеження іудеїв). Відповідно в тих місцях в держапараті "панували" вірмени, які самовіддано "доїли" "некультурних кочовиків" (тобто азербайджанців і курдів), що викликало невдоволення останніх. Мало хто знає, що в геноциді вірмен під час першої світової особливо "відзначилися" курди (під патронатом влади).
Что-то Вы путаете - в царской России иудеев вообще не принимали на госслужбу (только выкрестов, т.е. принявших православие или лютеранство), ни на гражданскую, ни тем более, военную
Мечты Юлии Тимошенко о возвращении в премьерское кресло вылились в сбор под стенами Верховной Рады митингующих из #SaveФОП, которые за вчерашний день заработали по 600 грн. https://t.me/politics_hills/202
Ерунда, знаю лично нескольких человек из Одессы, которые вчера ездили в Киев на этот митинг. Никто им деньги не платил, это абсолютно точно, собрали только по рынку через объяву в группе вайбер пару копеек кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно.