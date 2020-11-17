RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6812681368146815

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:27

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:54

  centurionus написав:
  lapay написав:
  Tegularius написав:Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.

Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?
  Tegularius написав:А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.

Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?
Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам.

У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там).
Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.
Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).
Проблема визріла протягом ХІХ ст. В царському держапараті "на місцях" були обмеження: до 20 відсотків "іновєрцев" (введені для обмеження іудеїв). Відповідно в тих місцях в держапараті "панували" вірмени, які самовіддано "доїли" "некультурних кочовиків" (тобто азербайджанців і курдів), що викликало невдоволення останніх.
Мало хто знає, що в геноциді вірмен під час першої світової особливо "відзначилися" курди (під патронатом влади).

Что-то Вы путаете - в царской России иудеев вообще не принимали на госслужбу (только выкрестов, т.е. принявших православие или лютеранство), ни на гражданскую, ни тем более, военную
Волгарь
 
Повідомлень: 7732
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:03

  Вкладчик1234 написав:
Мечты Юлии Тимошенко о возвращении в премьерское кресло вылились в сбор под стенами Верховной Рады митингующих из #SaveФОП, которые за вчерашний день заработали по 600 грн.
https://t.me/politics_hills/202


Ерунда, знаю лично нескольких человек из Одессы, которые вчера ездили в Киев на этот митинг.
Никто им деньги не платил, это абсолютно точно, собрали только по рынку через объяву в группе вайбер пару копеек кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно.
freeze
4
 
Повідомлень: 19151
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4569 раз.
Подякували: 7295 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:20

  freeze написав: кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно.

+ покушать - ведь столица.
Отсюда и 600грн по факту может и более.
- Это для клоунов оно "просто так" - за казённый кошт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8499
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6812681368146815
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.