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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6812681368146815

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:27

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:54

  centurionus написав:
  lapay написав:
  Tegularius написав:Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.

Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?
  Tegularius написав:А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.

Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?
Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам.

У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там).
Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.
Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).
Проблема визріла протягом ХІХ ст. В царському держапараті "на місцях" були обмеження: до 20 відсотків "іновєрцев" (введені для обмеження іудеїв). Відповідно в тих місцях в держапараті "панували" вірмени, які самовіддано "доїли" "некультурних кочовиків" (тобто азербайджанців і курдів), що викликало невдоволення останніх.
Мало хто знає, що в геноциді вірмен під час першої світової особливо "відзначилися" курди (під патронатом влади).

Что-то Вы путаете - в царской России иудеев вообще не принимали на госслужбу (только выкрестов, т.е. принявших православие или лютеранство), ни на гражданскую, ни тем более, военную
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:03

  Вкладчик1234 написав:
Мечты Юлии Тимошенко о возвращении в премьерское кресло вылились в сбор под стенами Верховной Рады митингующих из #SaveФОП, которые за вчерашний день заработали по 600 грн.
https://t.me/politics_hills/202


Ерунда, знаю лично нескольких человек из Одессы, которые вчера ездили в Киев на этот митинг.
Никто им деньги не платил, это абсолютно точно, собрали только по рынку через объяву в группе вайбер пару копеек кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:20

  freeze написав: кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно.

+ покушать - ведь столица.
Отсюда и 600грн по факту может и более.
- Это для клоунов оно "просто так" - за казённый кошт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:06

18.11.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Разумков официально объявило себя больным и официально передал полномочия главы ВР. И тут выяснилось что он нагло врет и беседует с журналистами. В нормальной стране его политическая карьера уже бы была закончена. Не у нас. А вот Запад метки на нем поставит.

С 12.11.2020 г. объявивший о своей болезни ( положительный результат тестирования на COVID-19) и находящийся в "самоизоляции" Разумков дал интервью редактору издания Welt (von) Klaus Geiger.

Звонок директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой непосредственно Зеленскому - это реакция на письменное обращение Зеленского переданное главой НБУ Шевченко во время визита в МВФ. Письмо содержало предложения украинской стороны о пересмотре программы кредитования МВФ закрепленных в разделе D. "Structural Policies Anticorruption and rule of law" Меморандума МВФ-Украина, касающихся системы электронного декларирования.
Ответом МВФ было "нет". Вопрос кредитования может рассматриваться только после полного восстановления полного и безопасного электронного доступ к базе данных НАПК по декларациям об имуществе всех лиц для НАБУ и восстановления законодательных оснований его функционирования.



17.11.2020 г.

Зеленский\Шмыгаль\Степанов поли в интересную ситуацию. Они так много и вдохновленно врали о "украинских тест-системах для определения COVID-19", что им поверили даже собственные депутаты. В Раде Шмыгалю предъявили претензии о " ... витрачанні мільярдів на закупівлю тест-систем за кордоном, коли в Україні є власні ". Вот как теперь объяснить этим доверчивым (но не умным) людям , что Украина лишь расфасовывает импортные реактивы в импортные же пробирочки, а не то что им врали ?

Зеленский и К решили совместить принятие бюджета 2021 и комплекса законов по КС. Расчет простой - бюджетными подачками купить лояльность сомневающихся депутатов и депутатских групп. В принципе - это малозначимо. При таком дефиците бюджета денег может всем банально не хватить.

Места штатного инфекциониста в структуре Минздрава нет. Мы специально мягко прозондировали вопрос кто же кроме Голубовской (заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, внештатный инфекционист МОЗ Украины) консультирует Степанова и его Минздрав. Оказалось никто. Это очень интересно, потому что все действия Минздрава - точная противоположность рекомендациям Голубовской. На основании чего принимаются решения?

Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось


Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.

Главным препятствием рассмотрения комплекса законов о Конституционном суде есть позиция фракции "Слуга народа". Фракция требует внеочередной сессии и принятия законов по представлению Зеленского. Другая часть депутатов желает принять законопроект Разумкова и потом дорабатывать его.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:41

Сегодня в Берлине случилась «смерть демократии» (https://t.me/ZE_kartel/2155?single), так пишут сами немцы в соцсетях.
Полиция жестко разгоняла десятитысячный митинг против карантинных ограничений.
При задержании избили женщину, старика мордой в асфальт уложили, полили протестующих из водометов при температуре +12.
Как пишут коллеги в телеграме, где-то «плачет» Янукович при котором это называлась диктатурой в 2013-14 году, а в 2020 году в Берлине – это демократия.
Кстати, президент Белоруссии Лукашенко тоже потирает ручки и в очередной раз получил козырь чтобы «пихануть» европейцев их же демократией. Интересно, а кто из наших политиков осудит официальный Берлин за "жестокость" и "унижение демократии" или сделают вид, что это не их дело?

https://t.me/skosoi/2342

Интересно, что скажут на это "либеральные СМИ"?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:28

  Kudrjavuy написав:
  freeze написав: кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно.

+ покушать - ведь столица.
Отсюда и 600грн по факту может и более.
- Это для клоунов оно "просто так" - за казённый кошт.

Фопы действительно начинают организовываться. Это хорошо.

Юля, действительно, очень хочет проехать на теме, подключив ивл в своему рейтингу. Это плохо. Для фопов.

Требуется сетевая структура в сетях и своих контактах, с несколькими общими площадками для координации слов и действий.

Юль гнать с броневичка и к акциям не подпускать, поблагодарить за 20 лет нипоймичего.

Помнить о засланных казачках. Смириться с этой мыслью, как неизбежностью, учитывать.

На провокации не вестись.
На манипуляции не поддаваться.
Голову не выключать, уши не размешивать.


Успехов ребята, я с вами)
:)
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  19yuriy91 написав:Зрив штурму в'язниці "ДНР": розвідник про підготовку операції, зрадництво влади та погрози від СБУ

https://www.youtube.com/watch?v=4WaqmOP ... RQ&index=4

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