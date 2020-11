Форуми / Казна: бюджет, податки,

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 18 лис, 2020 13:27

Повідомлень: 1795 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 13:54 centurionus написав: lapay написав: Tegularius написав: Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР. Мечети в Карабахе пришли в запустение еще в советское время. Армяне туда пришли сразу после развала СССР.

Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?

Tegularius написав: А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами. А вот это сейчас, после взятия Шуши азербайджанец сбивает крест с христианского храма. Смотрите сами.

Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?

Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам. Свинарник, в мечеті, теж тоді зробили?Хрест недовго поставити, а те, що вірмени, відходячи, спалюють азейбарджанські будинки, в яких жили останні роки, вирубують ліси - це не варварство?Не треба тут розповідати казки про християн і мусульман. Цей конфлікт вирішиться тільки тоді, коли вони розмежуються остаточно, згідно міжнародним нормам.

У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там).

Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.

Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).

Проблема визріла протягом ХІХ ст. В царському держапараті "на місцях" були обмеження: до 20 відсотків "іновєрцев" (введені для обмеження іудеїв). Відповідно в тих місцях в держапараті "панували" вірмени, які самовіддано "доїли" "некультурних кочовиків" (тобто азербайджанців і курдів), що викликало невдоволення останніх.

Мало хто знає, що в геноциді вірмен під час першої світової особливо "відзначилися" курди (під патронатом влади). У двох сторін схожий "шлейф" "подвигів". Про свиней в мечеті чули. Вірмени розповідають про баранів/овець в церквах (колись там).Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).Проблема визріла протягом ХІХ ст.Відповідно в тих місцях в держапараті "панували" вірмени, які самовіддано "доїли" "некультурних кочовиків" (тобто азербайджанців і курдів), що викликало невдоволення останніх.Мало хто знає, що в геноциді вірмен під час першої світової особливо "відзначилися" курди (під патронатом влади).

Что-то Вы путаете - в царской России иудеев вообще не принимали на госслужбу (только выкрестов, т.е. принявших православие или лютеранство), ни на гражданскую, ни тем более, военную

https://t.me/politics_hills/202 Мечты Юлии Тимошенко о возвращении в премьерское кресло вылились в сбор под стенами Верховной Рады митингующих из #SaveФОП, которые за вчерашний день заработали по 600 грн.



Ерунда, знаю лично нескольких человек из Одессы, которые вчера ездили в Киев на этот митинг.

Никто им деньги не платил, это абсолютно точно, собрали только по рынку через объяву в группе вайбер пару копеек кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно. Ерунда, знаю лично нескольких человек из Одессы, которые вчера ездили в Киев на этот митинг.Никто им деньги не платил, это абсолютно точно, собрали только по рынку через объяву в группе вайбер пару копеек кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно. freeze 4 Повідомлень: 19151 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4569 раз. Подякували: 7297 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 15:20 freeze написав: кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно. кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно.

+ покушать - ведь столица.

Отсюда и 600грн по факту может и более.

- Это для клоунов оно "просто так" - за казённый кошт. + покушать - ведь столица.Отсюда и 600грн по факту может и более.- Это для клоунов оно "просто так" - за казённый кошт. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Додано: Сер 18 лис, 2020 16:06

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Разумков официально объявило себя больным и официально передал полномочия главы ВР. И тут выяснилось что он нагло врет и беседует с журналистами. В нормальной стране его политическая карьера уже бы была закончена. Не у нас. А вот Запад метки на нем поставит.



С 12.11.2020 г. объявивший о своей болезни ( положительный результат тестирования на COVID-19) и находящийся в "самоизоляции" Разумков дал интервью редактору издания Welt (von) Klaus Geiger.



Звонок директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой непосредственно Зеленскому - это реакция на письменное обращение Зеленского переданное главой НБУ Шевченко во время визита в МВФ. Письмо содержало предложения украинской стороны о пересмотре программы кредитования МВФ закрепленных в разделе D. "Structural Policies Anticorruption and rule of law" Меморандума МВФ-Украина, касающихся системы электронного декларирования.

Ответом МВФ было "нет". Вопрос кредитования может рассматриваться только после полного восстановления полного и безопасного электронного доступ к базе данных НАПК по декларациям об имуществе всех лиц для НАБУ и восстановления законодательных оснований его функционирования.







17.11.2020 г.



Зеленский\Шмыгаль\Степанов поли в интересную ситуацию. Они так много и вдохновленно врали о "украинских тест-системах для определения COVID-19", что им поверили даже собственные депутаты. В Раде Шмыгалю предъявили претензии о " ... витрачанні мільярдів на закупівлю тест-систем за кордоном, коли в Україні є власні ". Вот как теперь объяснить этим доверчивым (но не умным) людям , что Украина лишь расфасовывает импортные реактивы в импортные же пробирочки, а не то что им врали ?



Зеленский и К решили совместить принятие бюджета 2021 и комплекса законов по КС. Расчет простой - бюджетными подачками купить лояльность сомневающихся депутатов и депутатских групп. В принципе - это малозначимо. При таком дефиците бюджета денег может всем банально не хватить.



Места штатного инфекциониста в структуре Минздрава нет. Мы специально мягко прозондировали вопрос кто же кроме Голубовской (заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, внештатный инфекционист МОЗ Украины) консультирует Степанова и его Минздрав. Оказалось никто. Это очень интересно, потому что все действия Минздрава - точная противоположность рекомендациям Голубовской. На основании чего принимаются решения?



Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось





Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.



18.11.2020 г.Разумков официально объявило себя больным и официально передал полномочия главы ВР. И тут выяснилось что он нагло врет и беседует с журналистами. В нормальной стране его политическая карьера уже бы была закончена. Не у нас. А вот Запад метки на нем поставит.С 12.11.2020 г. объявивший о своей болезни ( положительный результат тестирования на COVID-19) и находящийся в "самоизоляции" Разумков дал интервью редактору издания Welt (von) Klaus Geiger.Звонок директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой непосредственно Зеленскому - это реакция на письменное обращение Зеленского переданное главой НБУ Шевченко во время визита в МВФ. Письмо содержало предложения украинской стороны о пересмотре программы кредитования МВФ закрепленных в разделе D. "Structural Policies Anticorruption and rule of law" Меморандума МВФ-Украина, касающихся системы электронного декларирования.Вопрос кредитования может рассматриваться только после полного восстановления полного и безопасного электронного доступ к базе данных НАПК по декларациям об имуществе всех лиц для НАБУ и восстановления законодательных оснований его функционирования.17.11.2020 г.Зеленский\Шмыгаль\Степанов поли в интересную ситуацию. Они так много и вдохновленно врали о "украинских тест-системах для определения COVID-19", что им поверили даже собственные депутаты. В Раде Шмыгалю предъявили претензии о " ... витрачанні мільярдів на закупівлю тест-систем за кордоном, коли в Україні є власні ". Вот как теперь объяснить этим доверчивым (но не умным) людям , что Украина лишь расфасовывает импортные реактивы в импортные же пробирочки, а не то что им врали ?Зеленский и К решили совместить принятие бюджета 2021 и комплекса законов по КС. Расчет простой - бюджетными подачками купить лояльность сомневающихся депутатов и депутатских групп. В принципе - это малозначимо. При таком дефиците бюджета денег может всем банально не хватить.Места штатного инфекциониста в структуре Минздрава нет. Мы специально мягко прозондировали вопрос кто же кроме Голубовской (заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, внештатный инфекционист МОЗ Украины) консультирует Степанова и его Минздрав. Оказалось никто. Это очень интересно, потому что все действия Минздрава - точная противоположность рекомендациям Голубовской. На основании чего принимаются решения?Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)"Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.Главным препятствием рассмотрения комплекса законов о Конституционном суде есть позиция фракции "Слуга народа". Фракция требует внеочередной сессии и принятия законов по представлению Зеленского. Другая часть депутатов желает принять законопроект Разумкова и потом дорабатывать его.

Повідомлень: 8500 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 17:41 https://t.me/ZE_kartel/2155?single ), так пишут сами немцы в соцсетях.

Полиция жестко разгоняла десятитысячный митинг против карантинных ограничений.

При задержании избили женщину, старика мордой в асфальт уложили, полили протестующих из водометов при температуре +12.

Как пишут коллеги в телеграме, где-то «плачет» Янукович при котором это называлась диктатурой в 2013-14 году, а в 2020 году в Берлине – это демократия.

Кстати, президент Белоруссии Лукашенко тоже потирает ручки и в очередной раз получил козырь чтобы «пихануть» европейцев их же демократией. Интересно, а кто из наших политиков осудит официальный Берлин за "жестокость" и "унижение демократии" или сделают вид, что это не их дело? Сегодня в Берлине случилась «смерть демократии» (), так пишут сами немцы в соцсетях.Полиция жестко разгоняла десятитысячный митинг против карантинных ограничений.При задержании избили женщину, старика мордой в асфальт уложили, полили протестующих из водометов при температуре +12.Как пишут коллеги в телеграме, где-то «плачет» Янукович при котором это называлась диктатурой в 2013-14 году, а в 2020 году в Берлине – это демократия.Кстати, президент Белоруссии Лукашенко тоже потирает ручки и в очередной раз получил козырь чтобы «пихануть» европейцев их же демократией. Интересно, а кто из наших политиков осудит официальный Берлин за "жестокость" и "унижение демократии" или сделают вид, что это не их дело?

https://t.me/skosoi/2342



Интересно, что скажут на это "либеральные СМИ"?

Форумчанин року Повідомлень: 13292 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7334 раз. Подякували: 3491 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 18:28 Kudrjavuy написав: freeze написав: кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно. кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно.

+ покушать - ведь столица.

Отсюда и 600грн по факту может и более.

- Это для клоунов оно "просто так" - за казённый кошт. + покушать - ведь столица.Отсюда и 600грн по факту может и более.- Это для клоунов оно "просто так" - за казённый кошт.

Фопы действительно начинают организовываться. Это хорошо.



Юля, действительно, очень хочет проехать на теме, подключив ивл в своему рейтингу. Это плохо. Для фопов.



Требуется сетевая структура в сетях и своих контактах, с несколькими общими площадками для координации слов и действий.



Юль гнать с броневичка и к акциям не подпускать, поблагодарить за 20 лет нипоймичего.



Помнить о засланных казачках. Смириться с этой мыслью, как неизбежностью, учитывать.



На провокации не вестись.

На манипуляции не поддаваться.

Голову не выключать, уши не размешивать.





Успехов ребята, я с вами)



Фопы действительно начинают организовываться. Это хорошо.Юля, действительно, очень хочет проехать на теме, подключив ивл в своему рейтингу. Это плохо. Для фопов.Требуется сетевая структура в сетях и своих контактах, с несколькими общими площадками для координации слов и действий.Юль гнать с броневичка и к акциям не подпускать, поблагодарить за 20 лет нипоймичего.Помнить о засланных казачках. Смириться с этой мыслью, как неизбежностью, учитывать.На провокации не вестись.На манипуляции не поддаваться.Голову не выключать, уши не размешивать.Успехов ребята, я с вами)



https://www.youtube.com/watch?v=4WaqmOP ... RQ&index=4 Зрив штурму в'язниці "ДНР": розвідник про підготовку операції, зрадництво влади та погрози від СБУ

фейк, друга серія фейк, друга серія Увага, на форумі порохата цензура.

Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.

