Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сегодня в Берлине случилась «смерть демократии» (https://t.me/ZE_kartel/2155?single), так пишут сами немцы в соцсетях. Полиция жестко разгоняла десятитысячный митинг против карантинных ограничений. При задержании избили женщину, старика мордой в асфальт уложили, полили протестующих из водометов при температуре +12. Как пишут коллеги в телеграме, где-то «плачет» Янукович при котором это называлась диктатурой в 2013-14 году, а в 2020 году в Берлине – это демократия. Кстати, президент Белоруссии Лукашенко тоже потирает ручки и в очередной раз получил козырь чтобы «пихануть» европейцев их же демократией. Интересно, а кто из наших политиков осудит официальный Берлин за "жестокость" и "унижение демократии" или сделают вид, что это не их дело?
Ждем реакции Ой+, Кармелюка и остальных апологетов майдана, объяснявших не далее, чем полгода назад, что в Украине водометы использовать нельзя - климат не тот, что в Израиле. Что ж, видится мне, Берлин сейчас переместится в зону жарких тропиков
Ой+ написав:Вище давав пруф - януковичівцям з раші підігнали водомети, які в них спроможності тим і користувались, причому в мороз, що прямо забороняли інструкції і на відміну від Ізраїля.
В частности, в Украине была утверждена реформа таможни и налоговой, и уменьшена доля неработающих кредитов в банковской системе. Также Зеленский выразился в поддержку независимой работы Национального банка Украины
Трындёж чистой воды. Ничего не выполнено
Переговоры о прошлом транше вёл, в том числе, и Смолий. И тоже Бубочка трындел о независимости НБУ. Но, как только транш был получен, Смолия "ушли" с поста главы НБУ
Не надо пытаться нахлобучить МВФ, они сами кого хочешь нахлобучить, если не выполняются подписанные договорённости. У МВФ чёткий принцип - выполните всё, на что подписались, получите транш
lapay написав:В Берліні темпаратура була +12 градусів Цельсію. В 2013 норма застосування була більше нуля градусів. Так що не гунди.
О да, это все объясняет. Ведь при +12 градусах на улице, еще и во время бушующей эпидемии респираторной инфекции, переохладиться и заболеть нельзя, ни-ни. Все демократично
Кстати, не приведешь мне ссылку на архив Укргидрометцентра, подтверждающую минусовую температуру во время использования водомета на майдане в 2013-м - ну чтобы это не было еще одной красивой информационной уткой и перешло в разряд проверенных фактов?
pesikot написав:Слился, брехло А как дышал, как дышал
Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!
Это текст был в субботу, сегодня уже среда. Когда завтра наступит ? Где средняя пенсия в 1950 грн в декабре 2013 года ?
zРадио написав:Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!
Софист - это ты. Ты любишь относительные величины натягивать на фактические. Для тебя 40% от 3000 - это гораздо лучше, чем 30% от 10000. Школу ты прогуливал Зато хамить и брехать хорошо научился
Давай цифры или извинения
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 лис, 2020 19:53, всього редагувалось 2 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:О да, это все объясняет. Ведь при +12 градусах на улице, еще и во время бушующей эпидемии респираторной инфекции, переохладиться и заболеть нельзя, ни-ни. Все демократично
Все по закону.
zРадио написав:Кстати, не приведешь мне ссылку на архив Укргидрометцентра, подтверждающую минусовую температуру во время использования водомета на майдане в 2013-м - ну чтобы это не было еще одной красивой информационной уткой и перешло в разряд проверенных фактов?
PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!
zРадио написав:Ждем реакции Ой+, Кармелюка и остальных апологетов майдана, объяснявших не далее, чем полгода назад, что в Украине водометы использовать нельзя - климат не тот, что в Израиле. Что ж, видится мне, Берлин сейчас переместится в зону жарких тропиков
Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша zРадио, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати.
zРадио написав: PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!
Не спрыгивай с темы.
Не хами и не трынди Обещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.
До этого - ты трепло, брехло и хамло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой