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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6814681568166817>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:08

  Вкладчик1234 написав:
Сегодня в Берлине случилась «смерть демократии» (https://t.me/ZE_kartel/2155?single), так пишут сами немцы в соцсетях.
Полиция жестко разгоняла десятитысячный митинг против карантинных ограничений.
При задержании избили женщину, старика мордой в асфальт уложили, полили протестующих из водометов при температуре +12.
Как пишут коллеги в телеграме, где-то «плачет» Янукович при котором это называлась диктатурой в 2013-14 году, а в 2020 году в Берлине – это демократия.
Кстати, президент Белоруссии Лукашенко тоже потирает ручки и в очередной раз получил козырь чтобы «пихануть» европейцев их же демократией. Интересно, а кто из наших политиков осудит официальный Берлин за "жестокость" и "унижение демократии" или сделают вид, что это не их дело?

https://t.me/skosoi/2342

Интересно, что скажут на это "либеральные СМИ"?


Ждем реакции Ой+, Кармелюка и остальных апологетов майдана, объяснявших не далее, чем полгода назад, что в Украине водометы использовать нельзя - климат не тот, что в Израиле. Что ж, видится мне, Берлин сейчас переместится в зону жарких тропиков :mrgreen:

  Ой+ написав:Вище давав пруф - януковичівцям з раші підігнали водомети, які в них спроможності тим і користувались, причому в мороз, що прямо забороняли інструкції і на відміну від Ізраїля.


Політичні дискусії
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:17

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ждем реакции Ой+, Кармелюка и остальных апологетов майдана, объяснявших не далее, чем полгода назад, что в Украине водометы использовать нельзя - климат не тот, что в Израиле.

https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/20/7166188/
Кабінет міністрів дозволив військовослужбовцям Національної гвардії використовувати водомети при температурі повітря вище +10 градусів у натовпі.

В Берліні темпаратура була +12 градусів Цельсію. В 2013 норма застосування була більше нуля градусів.
Так що не гунди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:20

Кратко. 2020-11-18

Кратко. 2020-11-18

1) Боевики дважды обстреляли украинских военных на Донбассе
"Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов – автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие", - говорится в сообщении

2) Украина выполнила все условия МВФ – Зеленский
В частности, в Украине была утверждена реформа таможни и налоговой, и уменьшена доля неработающих кредитов в банковской системе. Также Зеленский выразился в поддержку независимой работы Национального банка Украины

Трындёж чистой воды. Ничего не выполнено

Переговоры о прошлом транше вёл, в том числе, и Смолий. И тоже Бубочка трындел о независимости НБУ.
Но, как только транш был получен, Смолия "ушли" с поста главы НБУ

Не надо пытаться нахлобучить МВФ, они сами кого хочешь нахлобучить, если не выполняются подписанные договорённости.
У МВФ чёткий принцип - выполните всё, на что подписались, получите транш

3) Бюджет пустой, денег на помощь бизнесу нет. Украина просит миссию МВФ. Но она невозможна
Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой МВФ просил прислать миссию. Но умных людей можно обмануть. Но только один раз

4) Из-за решения КСУ. Высший антикорсуд закрыл еще одно дело против Труханова
Суд также отменил арест на имущество мэра Одессы Труханова и его экс-жены Колтуновой

5) Рабинович требует освободить украинцев от оплаты услуг ЖКХ и списать все долги по "коммуналке"
Соответствующие законопроекты парламентарий подал на рассмотрение Верховной Рады

Прошлой осенью Рабинович говорил тоже самое. Ничего не сделано
Рабинович скатился в оголтелый махровый популизм
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:37

  lapay написав:В Берліні темпаратура була +12 градусів Цельсію. В 2013 норма застосування була більше нуля градусів.
Так що не гунди.


О да, это все объясняет. Ведь при +12 градусах на улице, еще и во время бушующей эпидемии респираторной инфекции, переохладиться и заболеть нельзя, ни-ни. Все демократично :mrgreen:

Кстати, не приведешь мне ссылку на архив Укргидрометцентра, подтверждающую минусовую температуру во время использования водомета на майдане в 2013-м - ну чтобы это не было еще одной красивой информационной уткой и перешло в разряд проверенных фактов?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:45

  zРадио написав:
  pesikot написав:Слился, брехло
А как дышал, как дышал :)


Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!

Это текст был в субботу, сегодня уже среда. Когда завтра наступит ? :)
Где средняя пенсия в 1950 грн в декабре 2013 года ?

  zРадио написав:Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!

Софист - это ты. Ты любишь относительные величины натягивать на фактические.
Для тебя 40% от 3000 - это гораздо лучше, чем 30% от 10000. Школу ты прогуливал
Зато хамить и брехать хорошо научился

Давай цифры или извинения :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 лис, 2020 19:53, всього редагувалось 2 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:47

Re: Політичні дискусії

Ветеран АТО очолив селище Сосниця на Чернігівщині та навчився економити мільйони для бюджету

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:50

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:О да, это все объясняет. Ведь при +12 градусах на улице, еще и во время бушующей эпидемии респираторной инфекции, переохладиться и заболеть нельзя, ни-ни. Все демократично

Все по закону.
  zРадио написав:Кстати, не приведешь мне ссылку на архив Укргидрометцентра, подтверждающую минусовую температуру во время использования водомета на майдане в 2013-м - ну чтобы это не было еще одной красивой информационной уткой и перешло в разряд проверенных фактов?

https://ua.korrespondent.net/ukraine/ev ... 19-lyutogo
19 лютого в Києві хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледь, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, удень -1...-3 градуси.

Посилання на архів Укргидрометцентру сам шукай.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:59

Армяне проиграли горячую войну, но начали дипломатическую
Парламент Нидерландов призвал ввести санкции ЕС против президента Азербайджана
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7116679/

PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ждем реакции Ой+, Кармелюка и остальных апологетов майдана, объяснявших не далее, чем полгода назад, что в Украине водометы использовать нельзя - климат не тот, что в Израиле. Что ж, видится мне, Берлин сейчас переместится в зону жарких тропиков


Справку про погоду з печатками треба, чи доста посилання на сайт https://pogoda.meta.ua/Kyivska/Kyivskiy ... 014-01-20/
Цього дня при мінусовій тем. впродовж доби
"Беркут" використовував проти демонстрантів шумові гранати і гумові кулі, а також водомет. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... -fazu.html


Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша zРадио, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:04

  zРадио написав:
PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!

Не спрыгивай с темы.

Не хами и не трынди
Обещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.

До этого - ты трепло, брехло и хамло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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