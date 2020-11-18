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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6814681568166817

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:13

  Ой+ написав:Справку про погоду з печатками треба, чи доста посилання на сайт https://pogoda.meta.ua/Kyivska/Kyivskiy ... 014-01-20/
Цього дня при мінусовій тем. впродовж доби


Вот как раз вас спрашивали не об этом - не стоит отвечать на удобное, игнорируя неодобное

  Ой+ написав:Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша zРадио, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати.


А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:25

zРадио
Ты истеришь. Мне это нравится :)

Тебя пинают все, кому не лень. Мне так вообще не лень :)
И ты истеришь в ответ, потому что бедного "топ-менеджера" злые хулиганы обижают :)

Давай про 1950 гривен :) с деньгами не шутят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6814681568166817
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