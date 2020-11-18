Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вот как раз вас спрашивали не об этом - не стоит отвечать на удобное, игнорируя неодобное
Ой+ написав:Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша zРадио, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати.
А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр...