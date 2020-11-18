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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6814681568166817

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:13

  Ой+ написав:Справку про погоду з печатками треба, чи доста посилання на сайт https://pogoda.meta.ua/Kyivska/Kyivskiy ... 014-01-20/
Цього дня при мінусовій тем. впродовж доби


Вот как раз вас спрашивали не об этом - не стоит отвечать на удобное, игнорируя неодобное

  Ой+ написав:Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша zРадио, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати.


А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:25

zРадио
Ты истеришь. Мне это нравится :)

Тебя пинают все, кому не лень. Мне так вообще не лень :)
И ты истеришь в ответ, потому что бедного "топ-менеджера" злые хулиганы обижают :)

Давай про 1950 гривен :) с деньгами не шутят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:53

А что не так было в сообщении?

122 страны мира проголосовали против героизации нацизма. Против - только США и Украина

Из года в год продолжается одно и тоже. Россия вносит в ООН резолюцию об осуждении героизации нацизма. Украина и США голосуют против.

И сейчас тоже самое.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 18 ноября принял предложенный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 122 страны, 53 воздержались, а две высказались против - США и Украина.

Полное название резолюции - "о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Соавторами текста стали более двух десятков государств.

В резолюции выражается "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма".
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:59

  pesikot написав:
  zРадио написав:
PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!

Не спрыгивай с темы.

Не хами и не трынди
Обещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.

До этого - ты трепло, брехло и хамло

На этом месте, дадада, именно этом самом
изображена картинка пристарелого кота Леопольда, на укрпочте, с пенсией в руках.
~ вот вам, ребята каждому на мороженое
несколько гривушек...
И, это, Давайте Жить Дружно
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:16

Вкладчик1234
Не так в тебе.
Хватит жрать мусор, а потом срать этим мусором здесь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:18

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр...


Право на насильство для підтримки законності має здійснюватись у законний спосіб. Інакше може бути ескалація, наприклад, як в нас чи США. Якраз німецькі поліцейські думаю дотримаються всіляких інструкцій та приписів. А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:26

  bevzaalex написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:
PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!

Не спрыгивай с темы.

Не хами и не трынди
Обещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.

До этого - ты трепло, брехло и хамло

На этом месте, дадада, именно этом самом
изображена картинка пристарелого кота Леопольда, на укрпочте, с пенсией в руках.
~ вот вам, ребята каждому на мороженое
несколько гривушек...
И, это, Давайте Жить Дружно

zRadio сарказм не поймёт. Тупой ведь
И за свои слова он не ответил, но нахамил, значит напиZDел

И за это ему в киевском ольгино срежут ЗП :)
Потому что, такой тупой "топ-менеджер" в конторе долго не может задержаться
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 лис, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6814681568166817
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