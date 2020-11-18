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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6814681568166817 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 18 лис, 2020 20:13 Ой+ написав: Справку про погоду з печатками треба, чи доста посилання на сайт https://pogoda.meta.ua/Kyivska/Kyivskiy ... 014-01-20/

Цього дня при мінусовій тем. впродовж доби

Справку про погоду з печатками треба, чи доста посилання на сайтЦього дня при мінусовій тем. впродовж доби



Вот как раз вас спрашивали не об этом - не стоит отвечать на удобное, игнорируя неодобное



Ой+ написав: Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша zРадио, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати. Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати.



А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр... Вот как раз вас спрашивали не об этом - не стоит отвечать на удобное, игнорируя неодобноеА с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр... zРадио

Повідомлень: 8357 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1531 раз. Подякували: 3440 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 20:25 zРадио

Ты истеришь. Мне это нравится



Тебя пинают все, кому не лень. Мне так вообще не лень

И ты истеришь в ответ, потому что бедного "топ-менеджера" злые хулиганы обижают



Давай про 1950 гривен с деньгами не шутят Ты истеришь. Мне это нравитсяТебя пинают все, кому не лень. Мне так вообще не леньИ ты истеришь в ответ, потому что бедного "топ-менеджера" злые хулиганы обижаютДавай про 1950 гривенс деньгами не шутят "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5528 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 20:53



122 страны мира проголосовали против героизации нацизма. Против - только США и Украина



Из года в год продолжается одно и тоже. Россия вносит в ООН резолюцию об осуждении героизации нацизма. Украина и США голосуют против.



И сейчас тоже самое.



Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 18 ноября принял предложенный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 122 страны, 53 воздержались, а две высказались против - США и Украина.



Полное название резолюции - "о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Соавторами текста стали более двух десятков государств.



В резолюции выражается "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма". А что не так было в сообщении? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13296 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7336 раз. Подякували: 3493 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 20:59 pesikot написав: zРадио написав:

PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям! PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!

Не спрыгивай с темы.



Не хами и не трынди

Обещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.



До этого - ты трепло, брехло и хамло Не спрыгивай с темы.Не хами и не трындиОбещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.До этого - ты трепло, брехло и хамло

На этом месте, дадада, именно этом самом

изображена картинка пристарелого кота Леопольда, на укрпочте, с пенсией в руках.

~ вот вам, ребята каждому на мороженое

несколько гривушек...

И, это, Давайте Жить Дружно На этом месте, дадада, именно этом самомизображена картинка пристарелого кота Леопольда, на укрпочте, с пенсией в руках.~ вот вам, ребята каждому на мороженоенесколько гривушек...И, это, Давайте Жить Дружно Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2004 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:16 Вкладчик1234

Не так в тебе.

Хватит жрать мусор, а потом срать этим мусором здесь Не так в тебе.Хватит жрать мусор, а потом срать этим мусором здесь "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5528 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:18 Re: Політичні дискусії zРадио написав: А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр... А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр...



Право на насильство для підтримки законності має здійснюватись у законний спосіб. Інакше може бути ескалація, наприклад, як в нас чи США. Якраз німецькі поліцейські думаю дотримаються всіляких інструкцій та приписів. А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами. Право на насильство для підтримки законності має здійснюватись у законний спосіб. Інакше може бути ескалація, наприклад, як в нас чи США. Якраз німецькі поліцейські думаю дотримаються всіляких інструкцій та приписів. А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3863 З нами з: 19.04.12 Подякував: 54 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 21:26 bevzaalex написав: pesikot написав: zРадио написав:

PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям! PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!

Не спрыгивай с темы.



Не хами и не трынди

Обещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.



До этого - ты трепло, брехло и хамло Не спрыгивай с темы.Не хами и не трындиОбещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.До этого - ты трепло, брехло и хамло

На этом месте, дадада, именно этом самом

изображена картинка пристарелого кота Леопольда, на укрпочте, с пенсией в руках.

~ вот вам, ребята каждому на мороженое

несколько гривушек...

И, это, Давайте Жить Дружно На этом месте, дадада, именно этом самомизображена картинка пристарелого кота Леопольда, на укрпочте, с пенсией в руках.~ вот вам, ребята каждому на мороженоенесколько гривушек...И, это, Давайте Жить Дружно

zRadio сарказм не поймёт. Тупой ведь

И за свои слова он не ответил, но нахамил, значит напиZDел



И за это ему в киевском ольгино срежут ЗП

Потому что, такой тупой "топ-менеджер" в конторе долго не может задержаться сарказм не поймёт. Тупой ведьИ за свои слова он не ответил, но нахамил, значит напиZDелИ за это ему в киевском ольгино срежут ЗППотому что, такой тупой "топ-менеджер" в конторе долго не может задержаться Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 лис, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5528 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6814681568166817 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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