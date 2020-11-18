122 страны мира проголосовали против героизации нацизма. Против - только США и Украина



Из года в год продолжается одно и тоже. Россия вносит в ООН резолюцию об осуждении героизации нацизма. Украина и США голосуют против.



И сейчас тоже самое.



Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 18 ноября принял предложенный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 122 страны, 53 воздержались, а две высказались против - США и Украина.



Полное название резолюции - "о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Соавторами текста стали более двух десятков государств.



В резолюции выражается "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма".