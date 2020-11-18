Додано: Сер 18 лис, 2020 22:33

bevzaalex написав: Фопы действительно начинают организовываться. Это хорошо.

Фопы действительно начинают организовываться. Это хорошо.

Если Вы считаете, это в примитиве формирование профсоюзов...Лично меня эта ситуация ни малейшим образом не обнадёживает.Очередная попытка сыграть на проблеме"вылезти на броневик".А ситуация куда плачевнее.Например:"Донбасс шествует по Украине":О Мотор Сичи, КРАЗе, Петровского, патронном, гаубице Богдане,........О каком профсоюзе может идти речь?А воз и ныне там:Но что интересно, даже не в Карпатах, Чернобыле,....Местные выборы на ура!?И того празднуем?Ко всему ещё и реформа здравоохранениея или его полная ликвидация. И ступор с тяжелыми больными.Агент "пианист" просто не понимает, а зачем нужно работать? Ведь клоуны на самокатах всё, всех, ... и Землю Украины вдогонку. А оно ещё хуже - и нет ему прибыли немеряной - работать не ппп. ворочать.(ну это сарказм).Если серьёзно любая попытка сгруппироваться группам населения, в лучшем случае повлечёт за собой большие трагедии - ведь идиётов даже здесь хватает.Не знаю, что модер оставит от поста, или удалит его....Карантин - карантином, но население не видит иного выхода:При чём даже в ту же РФ.....- там можно прокормиться, здесь без оружия НЕТ. При чём уже по форме раннего феодализма.(в мире процесс развития технологического а мы в обратку к феодализму при чём безальтернативно)