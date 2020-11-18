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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6815681668176818

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:32

  Ой+ написав:А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами.


Кому это трактовать позволено в отсутствие гражданского общества и независимых СМИ в стране? Вот в чем вопрос. Думаю, согласитесь, что на сцену майдана гораздо чаще жертв Януковича выходили его политические оппоненты (часть из которых - вообще ему бывшие соратники). Главный вопрос следствия "ищи, кому выгодно" никто не отменял, какими бы святынями бенефициары майдана не присыпали легенду о народном восстании...

PS: pesikot, умолкни, наконец. Призываю уже не один я!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 лис, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:33

  bevzaalex написав:Фопы действительно начинают организовываться. Это хорошо.

Если Вы считаете, это в примитиве формирование профсоюзов...
Лично меня эта ситуация ни малейшим образом не обнадёживает.
Очередная попытка сыграть на проблеме :mrgreen: "вылезти на броневик".
А ситуация куда плачевнее.
Например:
"Донбасс шествует по Украине":
https://www.ostro.org/general/society/news/598209/
https://vesti.ua/strana/promyshlennost- ... hnyj-zavod
https://business.vn.ua/shhe-odin-tsukro ... nichchini/
О Мотор Сичи, КРАЗе, Петровского, патронном, гаубице Богдане,........
О каком профсоюзе может идти речь? https://ternopol.znaj.ua/340976-geroy-v ... -invalidah
А воз и ныне там:
https://vesti.ua/strana/yantarnaya-vojn ... nnoj-smoly
https://mrpl.city/news/view/chernye-les ... mpaign=rss
Но что интересно, даже не в Карпатах, Чернобыле,....
Местные выборы на ура!? https://censor.net/ru/news/3230367/pri_ ... s_verlanov

И того празднуем?
https://gordonua.com/publications/medve ... 20186.html

Ко всему ещё и реформа здравоохранениея или его полная ликвидация. И ступор с тяжелыми больными.
Агент "пианист" просто не понимает, а зачем нужно работать? Ведь клоуны на самокатах всё, всех, ... и Землю Украины вдогонку. А оно ещё хуже - и нет ему прибыли немеряной - работать не ппп. ворочать.(ну это сарказм).

Если серьёзно любая попытка сгруппироваться группам населения, в лучшем случае повлечёт за собой большие трагедии - ведь идиётов даже здесь хватает.
Не знаю, что модер оставит от поста, или удалит его....
Карантин - карантином, но население не видит иного выхода: https://lifedon.com.ua/society/society_ ... hodit.html
При чём даже в ту же РФ.....- там можно прокормиться, здесь без оружия НЕТ. При чём уже по форме раннего феодализма.(в мире процесс развития технологического а мы в обратку к феодализму при чём безальтернативно)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 18 лис, 2020 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:39

  bevzaalex написав:Технологии, упорство, провокаторов, тощо никто не отменял. Впрочем, как и Жажду Власти.

Ещё раз:
Такого беспредела, как у нас не существует по определению.
Например: как может Верховный Суд отменить Окончательное решение ЕСПЧ-?
- Ан оказывается в этой стране МОЖЕТ!
(Ну прямо сказать не хочу)
- Пример Пашиняна в Армении - физически он прикрыл солдат - фактически он получит за прожектёрство(Соросятинство).
Коллективная ответственность существует только тогда когда существует реальная открытость.
- Политика это умение прежде всего не ОБМАНЫВАТЬ, что не всегда синоним "не говорить правду".
А маленькая ложь часто порождает большие проблемы.

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ ГНУСАВИТЬ О "ВЫБОРАХ" И О ТОМ, КТО СКОЛЬКО НАБРАЛ - НА 100% НАСЕЛЕНИЕ, ЧТО ИЗБИРАЛО - НЕ ВЕРИТ ИЗБРАННИКУ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИЗБИРАТЕЛИ СЧИТАЮТ ЕГО ПРИГОДНЫМ К РЕАЛИЗАЦИИ.(такого бреда нет нигде - хотя случаются и патовые ситуации)
Население говорит кто сколько купил %.
Но однозначно не у населения - оно на выборы принципиально не ходило.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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