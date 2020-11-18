Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ой+ написав:А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами.
Кому это трактовать позволено в отсутствие гражданского общества и независимых СМИ в стране? Вот в чем вопрос. Думаю, согласитесь, что на сцену майдана гораздо чаще жертв Януковича выходили его политические оппоненты (часть из которых - вообще ему бывшие соратники). Главный вопрос следствия "ищи, кому выгодно" никто не отменял, какими бы святынями бенефициары майдана не присыпали легенду о народном восстании...
PS: pesikot, умолкни, наконец. Призываю уже не один я!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 лис, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Ко всему ещё и реформа здравоохранениея или его полная ликвидация. И ступор с тяжелыми больными. Агент "пианист" просто не понимает, а зачем нужно работать? Ведь клоуны на самокатах всё, всех, ... и Землю Украины вдогонку. А оно ещё хуже - и нет ему прибыли немеряной - работать не ппп. ворочать.(ну это сарказм).
Если серьёзно любая попытка сгруппироваться группам населения, в лучшем случае повлечёт за собой большие трагедии - ведь идиётов даже здесь хватает. Не знаю, что модер оставит от поста, или удалит его.... Карантин - карантином, но население не видит иного выхода: https://lifedon.com.ua/society/society_ ... hodit.html При чём даже в ту же РФ.....- там можно прокормиться, здесь без оружия НЕТ. При чём уже по форме раннего феодализма.(в мире процесс развития технологического а мы в обратку к феодализму при чём безальтернативно)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 18 лис, 2020 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
bevzaalex написав:Технологии, упорство, провокаторов, тощо никто не отменял. Впрочем, как и Жажду Власти.
Ещё раз: Такого беспредела, как у нас не существует по определению. Например: как может Верховный Суд отменить Окончательное решение ЕСПЧ-? - Ан оказывается в этой стране МОЖЕТ! (Ну прямо сказать не хочу) - Пример Пашиняна в Армении - физически он прикрыл солдат - фактически он получит за прожектёрство(Соросятинство). Коллективная ответственность существует только тогда когда существует реальная открытость. - Политика это умение прежде всего не ОБМАНЫВАТЬ, что не всегда синоним "не говорить правду". А маленькая ложь часто порождает большие проблемы.
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ ГНУСАВИТЬ О "ВЫБОРАХ" И О ТОМ, КТО СКОЛЬКО НАБРАЛ - НА 100% НАСЕЛЕНИЕ, ЧТО ИЗБИРАЛО - НЕ ВЕРИТ ИЗБРАННИКУ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИЗБИРАТЕЛИ СЧИТАЮТ ЕГО ПРИГОДНЫМ К РЕАЛИЗАЦИИ.(такого бреда нет нигде - хотя случаются и патовые ситуации) Население говорит кто сколько купил %. Но однозначно не у населения - оно на выборы принципиально не ходило.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.