Додано: Сер 18 лис, 2020 20:13

Ой+ написав: Справку про погоду з печатками треба, чи доста посилання на сайт https://pogoda.meta.ua/Kyivska/Kyivskiy ... 014-01-20/

Цього дня при мінусовій тем. впродовж доби

Справку про погоду з печатками треба, чи доста посилання на сайтЦього дня при мінусовій тем. впродовж доби

Ой+ написав: Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша zРадио, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати. Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати.

Вот как раз вас спрашивали не об этом - не стоит отвечать на удобное, игнорируя неодобноеА с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр...