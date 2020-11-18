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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:13
Вот как раз вас спрашивали не об этом - не стоит отвечать на удобное, игнорируя неодобное
Ой+ написав:
Я не все сиджу на форумі, так що можу і не побачити звернення, але радий за прогрес у товариша zРадио
, який доводив, що водометів взагалі не було, то що не такі водомети, тепер що було тепло зимою в Києві і он німці так само чинять. Поступово кругозір розширяється, взнає про кліматичні відмінності між Берліном та Києвом. В Києві вже мінуса, а в Берліні ще по нашим нормам і опалення зарано включати.
А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр...
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Додано: Сер 18 лис, 2020 20:25
zРадио
Ты истеришь. Мне это нравится
Тебя пинают все, кому не лень. Мне так вообще не лень
И ты истеришь в ответ, потому что бедного "топ-менеджера" злые хулиганы обижают
Давай про 1950 гривен
с деньгами не шутят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 18 лис, 2020 20:59
pesikot написав: zРадио написав:
PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!
Не спрыгивай с темы.
Не хами и не трынди
Обещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.
До этого - ты трепло, брехло и хамло
На этом месте, дадада, именно этом самом
изображена картинка пристарелого кота Леопольда, на укрпочте, с пенсией в руках.
~ вот вам, ребята каждому на мороженое
несколько гривушек...
И, это, Давайте Жить Дружно
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:18
zРадио написав:
А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр...
Право на насильство для підтримки законності має здійснюватись у законний спосіб. Інакше може бути ескалація, наприклад, як в нас чи США. Якраз німецькі поліцейські думаю дотримаються всіляких інструкцій та приписів. А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:26
zRadio
bevzaalex написав: pesikot написав: zРадио написав:
PS: pesikot, извиняться должен ты, переключивший внимание дискуссии на около-цифровой онанизм, хотя все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!
Не спрыгивай с темы.
Не хами и не трынди
Обещал найти цифры 1950 грн пенсии в декабре 2013 - давай ссылки.
До этого - ты трепло, брехло и хамло
На этом месте, дадада, именно этом самом
изображена картинка пристарелого кота Леопольда, на укрпочте, с пенсией в руках.
~ вот вам, ребята каждому на мороженое
несколько гривушек...
И, это, Давайте Жить Дружно
сарказм не поймёт. Тупой ведь
И за свои слова он не ответил, но нахамил, значит напиZDел
И за это ему в киевском ольгино срежут ЗП
Потому что, такой тупой "топ-менеджер" в конторе долго не может задержаться
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 18 лис, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:22
pesikot
Сарказм просит понимания не для себя, а для старика Леопольда.
И удивляется
~ ну вот как дед умудряется выкраивать из пенсии на мороженко и конфетки?!
Как?
И главное Зачем?
вдруг Сарказм испугался своих мыслей, и решил переключить внимание и тему. А Леопольда спросит, когда на укрпочте встретит. Потом снова испугался толи укрпочты, толи пенсии. И снова решил переключить мысли, ой тему.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:29
Партия "Слуга народа" получила 17,59% мандатов (5809) из общего количества избранных на местных выборах депутатов.
12,39% избранных депутатов местных советов (4093 человека) представляют "Батькивщину".
11,75% (3881 человек) - "ОПЗЖ".
11,42% мандатов (3773 человек) получили представители партии "За будущее".
10,73% (3543 человек) – "ЕвроСолидарность".
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:31
Ой+ написав: zРадио написав:
А с неудобным вы, ожидаемо, слились! Как же тяжело нарушителям закона, которые в романтическом угаре сначала совершают длинный список правонарушений и преступлений, а затем амнистируются по нему, признать тот факт, что все государства мира имеют монополию на применение силы, и когда эта монополия разрушается уличными экстремистами, наступает безвластие, внешняя агрессия, утрата территорий, экономический коллапс и пр...
Право на насильство для підтримки законності має здійснюватись у законний спосіб. Інакше може бути ескалація, наприклад, як в нас чи США. Якраз німецькі поліцейські думаю дотримаються всіляких інструкцій та приписів. А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами.
Вот норм. тема.
Кудрявый, с Вашим сообщением тоже успел ознакомится до эрэйза. Не согласен, что на благословенном Западе творится законие, там немного законнее, такое себе
беззаконие в легкой форме)
Технологии, упорство, провокаторов, тощо никто не отменял. Впрочем, как и Жажду Власти.
Востаннє редагувалось bevzaalex
в Сер 18 лис, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:32
Ой+ написав:А коли влада переступає межі дозволеного
, то провокує що її поженуть екстремістськими методами.
Кому это трактовать позволено в отсутствие гражданского общества и независимых СМИ в стране? Вот в чем вопрос. Думаю, согласитесь, что на сцену майдана гораздо чаще жертв Януковича выходили его политические оппоненты (часть из которых - вообще ему бывшие соратники). Главный вопрос следствия "ищи, кому выгодно" никто не отменял, какими бы святынями бенефициары майдана не присыпали легенду о народном восстании...
PS: pesikot, умолкни, наконец. Призываю уже не один я!
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 18 лис, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 00:11
Kudrjavuy
Да, согласен. У нас полный швах, хоть на выставку выставляй )
А циферки Фриза о выборах выше говорят, что
телевизер пока побеждает миноритарных владельцев ума и основных бенефициаров голодного холодильника, им нравится)
Зэлекторат никуда не делся, он разбрелся в поисках новых обещаний, ой ума.
Вы затронули многие высокие материи, нам бы в более приземленных разобраться.
напр.
как собрать зеовечек в нужном месте ?
что им обещать?
всегда ли говорить правду?
как это сделать в телевизере ?
куда повесить грабли?
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