Поищите, как голосовал Азербайджан по украинской резолюции по Крыму.
- Бл... - врага не нужно - достаточно одного лицедея.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:11
Стоит отдельно отметить, что "Янелох разводящий из Омана", умудрился разосраться даже с Азербайджаном....
Поищите, как голосовал Азербайджан по украинской резолюции по Крыму.
- Бл... - врага не нужно - достаточно одного лицедея.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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