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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6815681668176818 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 19 лис, 2020 06:38 Schmit

Повідомлень: 1796 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 13:11

https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/18/nov ... veka-krymu

Поищите, как голосовал Азербайджан по украинской резолюции по Крыму.

- Бл... - врага не нужно - достаточно одного лицедея. Стоит отдельно отметить, что "Янелох разводящий из Омана", умудрился разосраться даже с Азербайджаном....Поищите, как голосовал Азербайджан по украинской резолюции по Крыму.- Бл... - врага не нужно - достаточно одного лицедея. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8504 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 14:39

Шахты - это тот последний камень, за который ещё держится жизнь в малых городах, где ликвидировано удачливыми всё - дома выгорнутые в балку, распаханы балки и яры України Рідної - и продана шакалами Земля....

В степи нет леса, нет газа, нет ничего, чем можно было бы отапливать жильё - только уголь.

Животные уже довели, что даже Б/У металлолом стоит ввозить откуда-то - здесь всё воруется на ходу(вернее плодятся удачливые и способные, словно вши).





19.11.2020 11:36. https://www.ostro.org/general/society/news/601333/



Закрытие нерентабельных шахт в городах Донецкой области может привести к социальным протестам, миграции и даже эмиграции. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Будущее справедливой трансформации в Украине: восприятие в шахтерских городках", проведенного ОО "Екодія" и Представительством Фонда Эберта в Украине, - сообщает корреспондент "ОстроВа".



"Целью исследования является выяснить, что местные жители угольных регионов, особенно в городах, где планируется отказ от шахт, думают о будущем своего города" - отметила исполнительный директор ОО "Екодія" отметила Наталья Гозак.



Согласно результатам исследования, инициатива центральной власти относительно постепенного закрытия шахт приведет к массовым протестам населения и актуализации миграционных процессов. Отмечается, что население остро отреагирует на новость о закрытии шахт, что вызовет волну беспорядков и митингов. Возможны поездки шахтеров в Киев для защиты своих интересов. Переезд из города, оставшегося без градообразующего предприятия, в другие регионы или даже в другую страну рассматривается многими респондентами как оптимальный выход из ситуации.



Особенно остро закрытие шахт воспримут люди старшего возраста: им трудно привыкать к изменениям, они менее гибки, у них меньше перспектив на рынке труда.



Как отмечается в результатах исследования, в настроениях населения превалирует депрессивная тональность: безнадежность, неустроенность, неуверенность, опасения о будущем.



В частности, наиболее остро респонденты описывают ситуацию в городах Селидово, Торецке, Новогродовке.



Положительные оценки представлены реже и обычно касаются положительных тенденций в деле благоустройства городов, ремонта дорог, установки уличного освещения в центре, реставрации парков, установки фонтанов, обустройства детских и спортивных площадок и так далее. Наиболее отчетливо положительные тенденции прослеживаются в городах Покровск и Угледар.



В ходе исследования определены шесть основных болевых точек в данных городах: экономические проблемы, качество медицинских услуг, качество услуг ЖКХ, состояние городской инфраструктуры, экологические проблемы, получение образования и переквалификация.



Исследование проводилось в июле и августе 2020 методом фокус-групповых дискуссий с жителями городов Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Угледар, Селидово, Торецкое. Участниками были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, в каждой дискуссии участвовало 8 респондентов (-ок). Продолжительность каждой дискуссии в среднем составляла 120 минут. Всего провели 7 ФОМ (по одной в каждом городе): Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Угледар, Селидово, Торецк.



В ходе мероприятия была озвучена информация о том, что Кабинет министров продолжит закрывать убыточные угольные предприятия. С 2004 года в Украине уже было ликвидировано 68 государственных горных предприятий, 19 государственных шахт ликвидируются или находятся в стадии подготовки к ликвидации. Количество работников, задействованных в отрасли, сократилось с почти 1 млн в 1991 году до менее чем 40 000 в 2020 году. В ближайшие годы процесс закрытия нерентабельных шахт ускорится, потому что Украина присоединилась к борьбе с изменением климата, ратифицировав в 2016 году Парижское соглашение. В настоящее время из 33 государственных шахт 29 являются нерентабельными и функционируют исключительно благодаря ежегодным многомиллиардным дотациям из государственного бюджета.

Закрытие шахт на Донбассе может привести к социальным протестам и миграции - исследование19.11.2020 11:36.Закрытие нерентабельных шахт в городах Донецкой области может привести к социальным протестам, миграции и даже эмиграции. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Будущее справедливой трансформации в Украине: восприятие в шахтерских городках", проведенного ОО "Екодія" и Представительством Фонда Эберта в Украине, - сообщает корреспондент "ОстроВа"."Целью исследования является выяснить, что местные жители угольных регионов, особенно в городах, где планируется отказ от шахт, думают о будущем своего города" - отметила исполнительный директор ОО "Екодія" отметила Наталья Гозак.Согласно результатам исследования, инициатива центральной власти относительно постепенного закрытия шахт приведет к массовым протестам населения и актуализации миграционных процессов. Отмечается, что население остро отреагирует на новость о закрытии шахт, что вызовет волну беспорядков и митингов. Возможны поездки шахтеров в Киев для защиты своих интересов. Переезд из города, оставшегося без градообразующего предприятия, в другие регионы или даже в другую страну рассматривается многими респондентами как оптимальный выход из ситуации.Особенно остро закрытие шахт воспримут люди старшего возраста: им трудно привыкать к изменениям, они менее гибки, у них меньше перспектив на рынке труда.Как отмечается в результатах исследования, в настроениях населения превалирует депрессивная тональность: безнадежность, неустроенность, неуверенность, опасения о будущем.В частности, наиболее остро респонденты описывают ситуацию в городах Селидово, Торецке, Новогродовке.Положительные оценки представлены реже и обычно касаются положительных тенденций в деле благоустройства городов, ремонта дорог, установки уличного освещения в центре, реставрации парков, установки фонтанов, обустройства детских и спортивных площадок и так далее. Наиболее отчетливо положительные тенденции прослеживаются в городах Покровск и Угледар.В ходе исследования определены шесть основных болевых точек в данных городах: экономические проблемы, качество медицинских услуг, качество услуг ЖКХ, состояние городской инфраструктуры, экологические проблемы, получение образования и переквалификация.Исследование проводилось в июле и августе 2020 методом фокус-групповых дискуссий с жителями городов Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Угледар, Селидово, Торецкое. Участниками были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, в каждой дискуссии участвовало 8 респондентов (-ок). Продолжительность каждой дискуссии в среднем составляла 120 минут. Всего провели 7 ФОМ (по одной в каждом городе): Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Угледар, Селидово, Торецк.В ходе мероприятия была озвучена информация о том, что Кабинет министров продолжит закрывать убыточные угольные предприятия. С 2004 года в Украине уже было ликвидировано 68 государственных горных предприятий, 19 государственных шахт ликвидируются или находятся в стадии подготовки к ликвидации. Количество работников, задействованных в отрасли, сократилось с почти 1 млн в 1991 году до менее чем 40 000 в 2020 году. В ближайшие годы процесс закрытия нерентабельных шахт ускорится, потому что Украина присоединилась к борьбе с изменением климата, ратифицировав в 2016 году Парижское соглашение. В настоящее время из 33 государственных шахт 29 являются нерентабельными и функционируют исключительно благодаря ежегодным многомиллиардным дотациям из государственного бюджета.

Ликвидация шахт - это превращение городов в "дикое поле", что уже продано "Пианистом" и клоунами на самокатах. Дико лживые выводы - причина банальна: за последние 20 лет принудительно уничтожено машиностроительные заводы, предприятия лёгкой промышленности, транспортные узлы, пути транспортного сообщения,...система обеспечения "городов"...Шахты - это тот последний камень, за который ещё держится жизнь в малых городах, где ликвидировано удачливыми всё - дома выгорнутые в балку, распаханы балки и яры України Рідної - и продана шакалами Земля....В степи нет леса, нет газа, нет ничего, чем можно было бы отапливать жильё - только уголь.Животные уже довели, что даже Б/У металлолом стоит ввозить откуда-то - здесь всё воруется на ходу(вернее плодятся удачливые и способные, словно вши).Ликвидация шахт - это превращение городов в "дикое поле", что уже продано "Пианистом" и клоунами на самокатах. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8504 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 14:58 zРадио написав: Ой+ написав: А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами. , то провокує що її поженуть екстремістськими методами.



Кому это трактовать позволено в отсутствие гражданского общества и независимых СМИ в стране? Вот в чем вопрос. Кому это трактовать позволено в отсутствие гражданского общества и независимых СМИ в стране? Вот в чем вопрос.

Хорошее замечание. Здесь мы упираемся в протывагы, точнее дисбаланс в отсутствии оных, при наличии ваг.

Ремарка о сми, питаю надежду, что команда Трампапам достигнет своей Цели, что автоматом дискредитирует сми, причем везде и особенно у нас произойдет это посредством сми, такойсебе уроборус.

Ремарка о гражданском обществе, процесс становления этого гражданского общества предполагает

= 0(отсутствие),

>0(начало, появление), каковым Майдан и является

Конечно, можно откатить, придавить или развить этот процесс. Очень желателен переход Майдана с улиц, в бюллетени и правовое поле.

Думаю, согласитесь, что на сцену майдана гораздо чаще жертв Януковича выходили его политические оппоненты (часть из которых - вообще ему бывшие соратники). Главный вопрос следствия "ищи, кому выгодно" никто не отменял, какими бы святынями бенефициары майдана не присыпали легенду о народном восстании...!

Как показала практика, основная сцена была не на сцене Майдана, а рядом чуть раньше, на броневичке. Основного выгодополучателя освистали в тот момент, но выбрали позже в первом туре. Вот такая психосоциосоматика.

Сорри за многабукав. Хорошее замечание. Здесь мы упираемся в протывагы, точнее дисбаланс в отсутствии оных, при наличии ваг.Ремарка о сми, питаю надежду, что команда Трампапам достигнет своей Цели, что автоматом дискредитирует сми, причем везде и особенно у нас произойдет это посредством сми, такойсебе уроборус.Ремарка о гражданском обществе, процесс становления этого гражданского общества предполагает= 0(отсутствие),>0(начало, появление), каковым Майдан и являетсяКонечно, можно откатить, придавить или развить этот процесс. Очень желателен переход Майдана с улиц, в бюллетени и правовое поле.Как показала практика, основная сцена была не на сцене Майдана, а рядом чуть раньше, на броневичке. Основного выгодополучателя освистали в тот момент, но выбрали позже в первом туре. Вот такая психосоциосоматика.Сорри за многабукав. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2009 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 15:19 Kudrjavuy

Я так понимаю, Вы из восточной Украины?

Открою по секрету, что ваши края ценны. Очень ценны. В свете грядущего, основная задача условного рептилоида ~ зачистка технологически устаревших средств производства и населения. Лишние рты не нужны.

Все эти ресурсы никуда не денутся, новые технологии долго ждать не придется.

напр. в доказательство богатства под ногами, обратите внимание на свалки, пожалуйста, присмотритесь внимательно к териконам

и этому коменту с просторов интернета

покопайте вопрос и донесите до окружения. Я так понимаю, Вы из восточной Украины?Открою по секрету, что ваши края ценны. Очень ценны. В свете грядущего, основная задача условного рептилоида ~ зачистка технологически устаревших средств производства и населения. Лишние рты не нужны.Все эти ресурсы никуда не денутся, новые технологии долго ждать не придется.напр. в доказательство богатства под ногами, обратите внимание на свалки, пожалуйста, присмотритесь внимательно к териконами этому коменту с просторов интернетапокопайте вопрос и донесите до окружения. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2009 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 15:36 bevzaalex

Это настолько мелочно,...

Что терриконы Воры давно зарегистрировали "только через Куев".

Чуть, что физик-ядерщик и Киева в ....

Уровень продажности идиотов давно топит реальность. А это и недра уже "почему то проданных" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8504 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 15:44 Tegularius написав: centurionus написав: Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися. Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.

Площадь Армении 29 тыс. кв. км. Площадь Азербайджана 86 тыс. кв. км. Это при том, что до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.

Площадь Турции 783 тыс. кв. км. Я даже не говорю об античности, просто загуглите расселение армян до геноцида 1915 года. Просто смешно читать о том, кто кого "этнически почистил".



Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).

Жаль, что этого не сможет прочитать Нигоян, который первым погиб на майдане, или Параджанов, снявший Тени забытых предков. Или, дай Бог ему долгих лет, народный артист Украины Балаян (уроженец Карабаха кстати). А сколько вы знаете народных артистов Украины турецкой или азербайджанской национальности?



Зачем приезжает в Украину подавляющее большинство турецких туристов, что они здесь ищут (и находят) - думаю, не стоит уточнять. Площадь Армении 29 тыс. кв. км. Площадь Азербайджана 86 тыс. кв. км. Это при том, что до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.Площадь Турции 783 тыс. кв. км. Я даже не говорю об античности, просто загуглите расселение армян до геноцида 1915 года. Просто смешно читать о том, кто кого "этнически почистил".Жаль, что этого не сможет прочитать Нигоян, который первым погиб на майдане, или Параджанов, снявший Тени забытых предков. Или, дай Бог ему долгих лет, народный артист Украины Балаян (уроженец Карабаха кстати). А сколько вы знаете народных артистов Украины турецкой или азербайджанской национальности?Зачем приезжает в Украину подавляющее большинство турецких туристов, что они здесь ищут (и находят) - думаю, не стоит уточнять.

Ані сто, ані тисяча зазначених осіб (на додачу з рюкзакянами) не змінить простого факту: "в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно". Аби переконатися в цьому варто лише відвідати пару популярних пабліків з вірменами. При тому, що Україна нічого поганого їм не зробила. Хоча не дивно - вірмени більше 200 років старано служать московитам. В тому числі в днр.

Щодо останнього.. Той, хто залишається невдоволений носатими християнками вдома, шукає чогось іншого.

до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.

- звичайно, існували лише "вялікіє армянє і мєнєє вялікіє рускія". Азербайджан придумав "османський штаб". Турків теж тоді не було. А курдів і зараз немає.

Характерна історія з Ахалкалакі. Колись грузинський цар надав вірменам там притулок. Сьогодні "вдячні" вірмени хочуть від'єднати район від Грузії та долучити до Вірменії. До речі, грузини помітно "древніший" народ. Ані сто, ані тисяча зазначених осіб (на додачу з рюкзакянами) не змінить простого факту: "в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно". Аби переконатися в цьому варто лише відвідати пару популярних пабліків з вірменами. При тому, що Україна нічого поганого їм не зробила. Хоча не дивно - вірмени більше 200 років старано служать московитам. В тому числі в днр.Щодо останнього.. Той, хто залишається невдоволений носатими християнками вдома, шукає чогось іншого.- звичайно, існували лише "вялікіє армянє і мєнєє вялікіє рускія". Азербайджан придумав "османський штаб". Турків теж тоді не було. А курдів і зараз немає.Характерна історія з Ахалкалакі. Колись грузинський цар надав вірменам там притулок. Сьогодні "вдячні" вірмени хочуть від'єднати район від Грузії та долучити до Вірменії. До речі, грузини помітно "древніший" народ. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1454 З нами з: 07.10.09 Подякував: 306 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6815681668176818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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