Tegularius написав: centurionus написав: Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися. Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.

Площадь Армении 29 тыс. кв. км. Площадь Азербайджана 86 тыс. кв. км. Это при том, что до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.

Площадь Турции 783 тыс. кв. км. Я даже не говорю об античности, просто загуглите расселение армян до геноцида 1915 года. Просто смешно читать о том, кто кого "этнически почистил".



Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).

Жаль, что этого не сможет прочитать Нигоян, который первым погиб на майдане, или Параджанов, снявший Тени забытых предков. Или, дай Бог ему долгих лет, народный артист Украины Балаян (уроженец Карабаха кстати). А сколько вы знаете народных артистов Украины турецкой или азербайджанской национальности?



Зачем приезжает в Украину подавляющее большинство турецких туристов, что они здесь ищут (и находят) - думаю, не стоит уточнять.

Ані сто, ані тисяча зазначених осіб (на додачу з рюкзакянами) не змінить простого факту: "в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно". Аби переконатися в цьому варто лише відвідати пару популярних пабліків з вірменами. При тому, що Україна нічого поганого їм не зробила. Хоча не дивно - вірмени більше 200 років старано служать московитам. В тому числі в днр.

Щодо останнього.. Той, хто залишається невдоволений носатими християнками вдома, шукає чогось іншого.

до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.

- звичайно, існували лише "вялікіє армянє і мєнєє вялікіє рускія". Азербайджан придумав "османський штаб". Турків теж тоді не було. А курдів і зараз немає.

Характерна історія з Ахалкалакі. Колись грузинський цар надав вірменам там притулок. Сьогодні "вдячні" вірмени хочуть від'єднати район від Грузії та долучити до Вірменії. До речі, грузини помітно "древніший" народ.

