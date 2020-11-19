Додано: Чет 19 лис, 2020 14:58

zРадио написав: Ой+ написав: А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами. , то провокує що її поженуть екстремістськими методами.



Кому это трактовать позволено в отсутствие гражданского общества и независимых СМИ в стране? Вот в чем вопрос. Кому это трактовать позволено в отсутствие гражданского общества и независимых СМИ в стране? Вот в чем вопрос.

Думаю, согласитесь, что на сцену майдана гораздо чаще жертв Януковича выходили его политические оппоненты (часть из которых - вообще ему бывшие соратники). Главный вопрос следствия "ищи, кому выгодно" никто не отменял, какими бы святынями бенефициары майдана не присыпали легенду о народном восстании...!

Хорошее замечание. Здесь мы упираемся в протывагы, точнее дисбаланс в отсутствии оных, при наличии ваг.Ремарка о сми, питаю надежду, что команда Трампапам достигнет своей Цели, что автоматом дискредитирует сми, причем везде и особенно у нас произойдет это посредством сми, такойсебе уроборус.Ремарка о гражданском обществе, процесс становления этого гражданского общества предполагает= 0(отсутствие),>0(начало, появление), каковым Майдан и являетсяКонечно, можно откатить, придавить или развить этот процесс. Очень желателен переход Майдана с улиц, в бюллетени и правовое поле.Как показала практика, основная сцена была не на сцене Майдана, а рядом чуть раньше, на броневичке. Основного выгодополучателя освистали в тот момент, но выбрали позже в первом туре. Вот такая психосоциосоматика.Сорри за многабукав.