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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6816681768186819>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 06:38

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:11

Стоит отдельно отметить, что "Янелох разводящий из Омана", умудрился разосраться даже с Азербайджаном....
https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/18/nov ... veka-krymu
Поищите, как голосовал Азербайджан по украинской резолюции по Крыму.
- Бл... - врага не нужно - достаточно одного лицедея.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:58

  zРадио написав:
  Ой+ написав:А коли влада переступає межі дозволеного, то провокує що її поженуть екстремістськими методами.


Кому это трактовать позволено в отсутствие гражданского общества и независимых СМИ в стране? Вот в чем вопрос.

Хорошее замечание. Здесь мы упираемся в протывагы, точнее дисбаланс в отсутствии оных, при наличии ваг.
Ремарка о сми, питаю надежду, что команда Трампапам достигнет своей Цели, что автоматом дискредитирует сми, причем везде и особенно у нас произойдет это посредством сми, такойсебе уроборус.
Ремарка о гражданском обществе, процесс становления этого гражданского общества предполагает
= 0(отсутствие),
>0(начало, появление), каковым Майдан и является
Конечно, можно откатить, придавить или развить этот процесс. Очень желателен переход Майдана с улиц, в бюллетени и правовое поле.
Думаю, согласитесь, что на сцену майдана гораздо чаще жертв Януковича выходили его политические оппоненты (часть из которых - вообще ему бывшие соратники). Главный вопрос следствия "ищи, кому выгодно" никто не отменял, какими бы святынями бенефициары майдана не присыпали легенду о народном восстании...!

Как показала практика, основная сцена была не на сцене Майдана, а рядом чуть раньше, на броневичке. Основного выгодополучателя освистали в тот момент, но выбрали позже в первом туре. Вот такая психосоциосоматика.
Сорри за многабукав.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:19

Kudrjavuy
Я так понимаю, Вы из восточной Украины?
Открою по секрету, что ваши края ценны. Очень ценны. В свете грядущего, основная задача условного рептилоида ~ зачистка технологически устаревших средств производства и населения. Лишние рты не нужны.
Все эти ресурсы никуда не денутся, новые технологии долго ждать не придется.
напр. в доказательство богатства под ногами, обратите внимание на свалки, пожалуйста, присмотритесь внимательно к териконам
и этому коменту с просторов интернета Зображення
покопайте вопрос и донесите до окружения.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:44

  Tegularius написав:
  centurionus написав:Вірмени, до речі, в свій час "етнічно почистили" територію колишнього Іреванського ханства (від азербайджанців та курдів). "Дочистили" б до Баку, але турки втрутилися.

Площадь Армении 29 тыс. кв. км. Площадь Азербайджана 86 тыс. кв. км. Это при том, что до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.
Площадь Турции 783 тыс. кв. км. Я даже не говорю об античности, просто загуглите расселение армян до геноцида 1915 года. Просто смешно читать о том, кто кого "этнически почистил".

Неважко помітити, що в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно (на відміну від більшості азербайджанців).

Жаль, что этого не сможет прочитать Нигоян, который первым погиб на майдане, или Параджанов, снявший Тени забытых предков. Или, дай Бог ему долгих лет, народный артист Украины Балаян (уроженец Карабаха кстати). А сколько вы знаете народных артистов Украины турецкой или азербайджанской национальности?

Зачем приезжает в Украину подавляющее большинство турецких туристов, что они здесь ищут (и находят) - думаю, не стоит уточнять.

Ані сто, ані тисяча зазначених осіб (на додачу з рюкзакянами) не змінить простого факту: "в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно". Аби переконатися в цьому варто лише відвідати пару популярних пабліків з вірменами. При тому, що Україна нічого поганого їм не зробила. Хоча не дивно - вірмени більше 200 років старано служать московитам. В тому числі в днр.
Щодо останнього.. Той, хто залишається невдоволений носатими християнками вдома, шукає чогось іншого.
до 1918 года нации "азербайджанцы" не существовало как таковой.

- звичайно, існували лише "вялікіє армянє і мєнєє вялікіє рускія". Азербайджан придумав "османський штаб". Турків теж тоді не було. А курдів і зараз немає.
Характерна історія з Ахалкалакі. Колись грузинський цар надав вірменам там притулок. Сьогодні "вдячні" вірмени хочуть від'єднати район від Грузії та долучити до Вірменії. До речі, грузини помітно "древніший" народ.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:51

  Kudrjavuy написав:Стоит отдельно отметить, что "Янелох разводящий из Омана", умудрился разосраться даже с Азербайджаном....
https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/18/nov ... veka-krymu
Поищите, как голосовал Азербайджан по украинской резолюции по Крыму.
- Бл... - врага не нужно - достаточно одного лицедея.

Де можна почитати про "разосрался" від азерів, а не на кнурячих помийках?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:55

Kudrjavuy
Достаточно вникнуть в суть вопроса. Выживание населения возможно исключительно в переходе в статус гражданина де-факто.
пс. и перестаньте обижаться на местных и прочих *идиотов*, они пользуются идиотизмом сограждан в корыстных целях. Следовательно, они не идиоты. Сохраняемся.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:27

  unicdima написав:
  Kudrjavuy написав:Стоит отдельно отметить, что "Янелох разводящий из Омана", умудрился разосраться даже с Азербайджаном....
https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/18/nov ... veka-krymu
Поищите, как голосовал Азербайджан по украинской резолюции по Крыму.
- Бл... - врага не нужно - достаточно одного лицедея.

Де можна почитати про "разосрался" від азерів, а не на кнурячих помийках?

Интрересно, как Вы это хотели видеть на международной арене?
https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895

Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.

Бывший депутат Рады Борислав Береза прокомментировал необычную позицию Азербайджана.

"Странно выглядит то, что Азербайджан решил в этот раз "проголосовать ногами". Так обычно называется голосование, когда, чтобы не отдавать голос за одну из сторон, выходят из зала в момент голосования и потом дипломатично говорят, что просто не успели проголосовать. Хотя все может быть", - отметил он.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895

По иному - это называется по другому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:29

bevzaalex
++++++
Жаль нет плюсиков - плюсую сто раз - значит вновь заблокуют.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:40

centurionus
Досить цікава позиція.
Цілком підтримую.
Особисто також маю і приємний досвід комунікації.
Стосовно теперішнього
при всій симпатії і співчутті, Армянам треба підлікувати свою імперскість(пиху), та перевірити зір на табличці майбутнього.
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