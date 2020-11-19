Поищите, как голосовал Азербайджан по украинской резолюции по Крыму.
- Бл... - врага не нужно - достаточно одного лицедея.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:11
Стоит отдельно отметить, что "Янелох разводящий из Омана", умудрился разосраться даже с Азербайджаном....
Поищите, как голосовал Азербайджан по украинской резолюции по Крыму.
- Бл... - врага не нужно - достаточно одного лицедея.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:58
Хорошее замечание. Здесь мы упираемся в протывагы, точнее дисбаланс в отсутствии оных, при наличии ваг.
Ремарка о сми, питаю надежду, что команда Трампапам достигнет своей Цели, что автоматом дискредитирует сми, причем везде и особенно у нас произойдет это посредством сми, такойсебе уроборус.
Ремарка о гражданском обществе, процесс становления этого гражданского общества предполагает
= 0(отсутствие),
>0(начало, появление), каковым Майдан и является
Конечно, можно откатить, придавить или развить этот процесс. Очень желателен переход Майдана с улиц, в бюллетени и правовое поле.
Как показала практика, основная сцена была не на сцене Майдана, а рядом чуть раньше, на броневичке. Основного выгодополучателя освистали в тот момент, но выбрали позже в первом туре. Вот такая психосоциосоматика.
Сорри за многабукав.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:19
Kudrjavuy
Я так понимаю, Вы из восточной Украины?
Открою по секрету, что ваши края ценны. Очень ценны. В свете грядущего, основная задача условного рептилоида ~ зачистка технологически устаревших средств производства и населения. Лишние рты не нужны.
Все эти ресурсы никуда не денутся, новые технологии долго ждать не придется.
напр. в доказательство богатства под ногами, обратите внимание на свалки, пожалуйста, присмотритесь внимательно к териконам
и этому коменту с просторов интернета
покопайте вопрос и донесите до окружения.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:44
Ані сто, ані тисяча зазначених осіб (на додачу з рюкзакянами) не змінить простого факту: "в більшості своїй вірмени до України ставляться неприязно". Аби переконатися в цьому варто лише відвідати пару популярних пабліків з вірменами. При тому, що Україна нічого поганого їм не зробила. Хоча не дивно - вірмени більше 200 років старано служать московитам. В тому числі в днр.
Щодо останнього.. Той, хто залишається невдоволений носатими християнками вдома, шукає чогось іншого.
- звичайно, існували лише "вялікіє армянє і мєнєє вялікіє рускія". Азербайджан придумав "османський штаб". Турків теж тоді не було. А курдів і зараз немає.
Характерна історія з Ахалкалакі. Колись грузинський цар надав вірменам там притулок. Сьогодні "вдячні" вірмени хочуть від'єднати район від Грузії та долучити до Вірменії. До речі, грузини помітно "древніший" народ.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:51
Де можна почитати про "разосрался" від азерів, а не на кнурячих помийках?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:55
Kudrjavuy
Достаточно вникнуть в суть вопроса. Выживание населения возможно исключительно в переходе в статус гражданина де-факто.
пс. и перестаньте обижаться на местных и прочих *идиотов*, они пользуются идиотизмом сограждан в корыстных целях. Следовательно, они не идиоты. Сохраняемся.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:27
Интрересно, как Вы это хотели видеть на международной арене?
По иному - это называется по другому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:29
bevzaalex
++++++
Жаль нет плюсиков - плюсую сто раз - значит вновь заблокуют.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:40
centurionus
Досить цікава позиція.
Цілком підтримую.
Особисто також маю і приємний досвід комунікації.
Стосовно теперішнього
при всій симпатії і співчутті, Армянам треба підлікувати свою імперскість(пиху), та перевірити зір на табличці майбутнього.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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