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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6816681768186819

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:43

  Kudrjavuy написав:bevzaalex
++++++
Жаль нет плюсиков - плюсую сто раз - значит вновь заблокуют.

Тоже не хватает плюсов, удобный инструмент.
Сам любил ним пользоваться.
+1 :D
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:52

  Kudrjavuy написав:Интрересно, как Вы это хотели видеть на международной арене?
https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895

Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.

Бывший депутат Рады Борислав Береза прокомментировал необычную позицию Азербайджана.

"Странно выглядит то, что Азербайджан решил в этот раз "проголосовать ногами". Так обычно называется голосование, когда, чтобы не отдавать голос за одну из сторон, выходят из зала в момент голосования и потом дипломатично говорят, что просто не успели проголосовать. Хотя все может быть", - отметил он.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895

По иному - это называется по другому.

16 ноября 2017
Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az.
-----------------
2019/12/10
Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь
Азербайджанская делегация в голосовании участия не принимала.
-------------------------
18 ДЕКАБРЬ 2018
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.
Представители Азербайджана не принимали участия в голосовании,
--------------------
досить?
я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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  #<1 ... 6816681768186819
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