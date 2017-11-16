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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6816681768186819 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 19 лис, 2020 16:43 Kudrjavuy написав: bevzaalex

++++++

Жаль нет плюсиков - плюсую сто раз - значит вновь заблокуют. ++++++Жаль нет плюсиков - плюсую сто раз - значит вновь заблокуют.

Тоже не хватает плюсов, удобный инструмент.

Сам любил ним пользоваться.

+1 Тоже не хватает плюсов, удобный инструмент.Сам любил ним пользоваться.+1 Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2012 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 16:52 Kudrjavuy написав: Интрересно, как Вы это хотели видеть на международной арене?

https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895



Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.



Бывший депутат Рады Борислав Береза прокомментировал необычную позицию Азербайджана.



"Странно выглядит то, что Азербайджан решил в этот раз "проголосовать ногами". Так обычно называется голосование, когда, чтобы не отдавать голос за одну из сторон, выходят из зала в момент голосования и потом дипломатично говорят, что просто не успели проголосовать. Хотя все может быть", - отметил он.



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895 Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.Бывший депутат Рады Борислав Береза прокомментировал необычную позицию Азербайджана.- отметил он.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":

По иному - это называется по другому. Интрересно, как Вы это хотели видеть на международной арене?По иному - это называется по другому.

16 ноября 2017

Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az.

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2019/12/10

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь

Азербайджанская делегация в голосовании участия не принимала.

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18 ДЕКАБРЬ 2018

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.

Представители Азербайджана не принимали участия в голосовании,

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досить?

я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше. 16 ноября 2017Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az.-----------------2019/12/10Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города СевастопольАзербайджанская делегация в голосовании участия не принимала.-------------------------18 ДЕКАБРЬ 2018Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.Представители Азербайджана не принимали участия в голосовании,--------------------досить?я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 976 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6816681768186819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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