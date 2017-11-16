Тоже не хватает плюсов, удобный инструмент.
Сам любил ним пользоваться.
+1
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:43
Тоже не хватает плюсов, удобный инструмент.
Сам любил ним пользоваться.
+1
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:52
16 ноября 2017
Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az.
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2019/12/10
Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь
Азербайджанская делегация в голосовании участия не принимала.
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18 ДЕКАБРЬ 2018
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.
Представители Азербайджана не принимали участия в голосовании,
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досить?
я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.
Увага, на форумі порохата цензура.
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