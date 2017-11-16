Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.
Бывший депутат Рады Борислав Береза прокомментировал необычную позицию Азербайджана.
"Странно выглядит то, что Азербайджан решил в этот раз "проголосовать ногами". Так обычно называется голосование, когда, чтобы не отдавать голос за одну из сторон, выходят из зала в момент голосования и потом дипломатично говорят, что просто не успели проголосовать. Хотя все может быть", - отметил он.
16 ноября 2017 Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az. ----------------- 2019/12/10 Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь Азербайджанская делегация в голосовании участия не принимала. ------------------------- 18 ДЕКАБРЬ 2018 Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Представители Азербайджана не принимали участия в голосовании, -------------------- досить? я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.
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zРадио написав:все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!
Кручу-верчу-обмануть хочу... А може зниження ЄСВ не зачепило пенсії(бо Пенсійний Фонд і так планово дотований з Бюджету) , але при цьому зниження ЄСВ дозволило а - трошки зменшити частку конвертів у зарплатах б - так як на папері збільшились доходи - можна було зекономити на субсидіях
Приведенна мною табличка- це чітко показала... Ба більше . ми навіть обігнали педераційників по такому параметру як мінімальна зарплата( і це також з того ж комплекту рішень по ЄСВ)
Тобі не надоїло на біле - казати чорне? ти постійно критикуєш тільки ті рішення України ,які дозволили їй покращити своє становище в порівнянні з педерацією.
якобы ГБР открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота
Всё-таки, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Предполагаю, врожденный порок, полученный при рождении его, как политика. Это не лечится. Где-то глубоко тлела надежда на выздоровление, но увы, видимо неизлечимо. пс. основную его ошибку описывать не буду. не хочу.