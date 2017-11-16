Тоже не хватает плюсов, удобный инструмент.
Сам любил ним пользоваться.
+1
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:43
Тоже не хватает плюсов, удобный инструмент.
Сам любил ним пользоваться.
+1
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:52
16 ноября 2017
Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az.
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2019/12/10
Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь
Азербайджанская делегация в голосовании участия не принимала.
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18 ДЕКАБРЬ 2018
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.
Представители Азербайджана не принимали участия в голосовании,
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досить?
я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:33
Re: Політичні дискусії
Кручу-верчу-обмануть хочу...
А може зниження ЄСВ не зачепило пенсії(бо Пенсійний Фонд і так планово дотований з Бюджету) , але при цьому зниження ЄСВ дозволило
а - трошки зменшити частку конвертів у зарплатах
б - так як на папері збільшились доходи - можна було зекономити на субсидіях
Приведенна мною табличка- це чітко показала...
Ба більше . ми навіть обігнали педераційників по такому параметру як мінімальна зарплата( і це також з того ж комплекту рішень по ЄСВ)
Тобі не надоїло на біле - казати чорне?
ти постійно критикуєш тільки ті рішення України ,які дозволили їй покращити своє становище в порівнянні з педерацією.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:02
Ітогі подвєдьом. 2020-11-19
Ітогі подвєдьом. 2020-11-19
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А только клуб Порошенко нарушает карантин ?
Или сам Бубочка нарушал карантин в Хмельницком.
Всё-таки, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?
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8)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:36
pesikot
Предполагаю, врожденный порок, полученный при рождении его, как политика. Это не лечится.
Где-то глубоко тлела надежда на выздоровление, но увы, видимо неизлечимо.
пс. основную его ошибку описывать не буду. не хочу.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:00
В военное время, какая-то идеология присутствует всегда.(о причинах её существования я излагал на параллельной ветке)
Изложенное Вам на парралельной ветке приходит к воплощению в жизнь на оккупированных территориях.
Ну, батенька, здесь сложно обвинить в пропаганде режим формируется по аналогу Пол Пота.
Называйте его, как хотите. Здесь идёт прямой текст, от представителя оккупантов - захватчиков о терроризме над миллионами украинцев - Агрессором.
Т.Е. за шесть лет они подошли к этому официально(Я Вам открою секрет - это на территории Украины - представитель рейсх оккупационных частей РФ).
Какова должна вестись идеология? В особенности против "разводящих"? Уничтожающих экономико промышленную основу Государства, оборонку? С По, какое бы к нему не было негативное отношение, но на международном уровне движняк всё же формировался. ТО, что имеем сейчас с Зе.... - после Давоса не стоит открывать рот. С моего опыта - заработать контакт экономических связей с заграницей можно не менее, чем за пять лет, просрать ВСЁ можно просто, открыв не вовремя рот.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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