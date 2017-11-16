Додано: Чет 19 лис, 2020 20:00

unicdima написав: я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше. я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.

В военное время, какая-то идеология присутствует всегда.(о причинах её существования я излагал на параллельной ветке)Изложенное Вам на парралельной ветке приходит к воплощению в жизнь на оккупированных территориях.Ну, батенька, здесь сложно обвинить в пропаганде режим формируется по аналогу Пол Пота.Называйте его, как хотите. Здесь идёт прямой текст, от представителя оккупантов - захватчиков о терроризме над миллионами украинцев - Агрессором.Т.Е. за шесть лет они подошли к этому официально(Я Вам открою секрет - это на территории Украины - представитель рейсх оккупационных частей РФ).Какова должна вестись идеология? В особенности против "разводящих"? Уничтожающих экономико промышленную основу Государства, оборонку? С По, какое бы к нему не было негативное отношение, но на международном уровне движняк всё же формировался. ТО, что имеем сейчас с Зе.... - после Давоса не стоит открывать рот. С моего опыта - заработать контакт экономических связей с заграницей можно не менее, чем за пять лет, просрать ВСЁ можно просто, открыв не вовремя рот.