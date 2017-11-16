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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6816681768186819

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:43

  Kudrjavuy написав:bevzaalex
++++++
Жаль нет плюсиков - плюсую сто раз - значит вновь заблокуют.

Тоже не хватает плюсов, удобный инструмент.
Сам любил ним пользоваться.
+1 :D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:52

  Kudrjavuy написав:Интрересно, как Вы это хотели видеть на международной арене?
https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895

Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.

Бывший депутат Рады Борислав Береза прокомментировал необычную позицию Азербайджана.

"Странно выглядит то, что Азербайджан решил в этот раз "проголосовать ногами". Так обычно называется голосование, когда, чтобы не отдавать голос за одну из сторон, выходят из зала в момент голосования и потом дипломатично говорят, что просто не успели проголосовать. Хотя все может быть", - отметил он.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895

По иному - это называется по другому.

16 ноября 2017
Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az.
-----------------
2019/12/10
Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь
Азербайджанская делегация в голосовании участия не принимала.
-------------------------
18 ДЕКАБРЬ 2018
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.
Представители Азербайджана не принимали участия в голосовании,
--------------------
досить?
я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:33

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!
Кручу-верчу-обмануть хочу...
А може зниження ЄСВ не зачепило пенсії(бо Пенсійний Фонд і так планово дотований з Бюджету) , але при цьому зниження ЄСВ дозволило
а - трошки зменшити частку конвертів у зарплатах
б - так як на папері збільшились доходи - можна було зекономити на субсидіях

Приведенна мною табличка- це чітко показала...
Ба більше . ми навіть обігнали педераційників по такому параметру як мінімальна зарплата( і це також з того ж комплекту рішень по ЄСВ)

Тобі не надоїло на біле - казати чорне?
ти постійно критикуєш тільки ті рішення України ,які дозволили їй покращити своє становище в порівнянні з педерацією.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:02

Ітогі подвєдьом. 2020-11-19

Ітогі подвєдьом. 2020-11-19

1) Боевики применили оружие в районе Марьинки-ООС

2) У всех топ-политиков отрицательный рейтинг доверия: список – опрос Рейтинга
Наивысшим доверием среди населения пользуется президент Владимир Зеленский (ему доверяют 46%, не доверяют – 51%)

Половина украинцев поддерживают карантин выходного дня, столько же против – опрос Рейтинга
По данным опроса, поддерживают карантин выходного дня 49% респондентов, против него – также 49%

3) Майдан. В музей Революции Достоинства пришли с обысками полиция и СБУ
По данным следствия, музей в 2018-м якобы заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислил на его счет 110 млн грн аванса

4) Парубия вызвали на допрос в ГБР
якобы ГБР открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота

5) На фоне пандемии Эмираты могут выйти из ОПЕК+ и обвалить рынок нефти - Bloomberg
Объединенные Арабские Эмираты обострили напряженность с нефтяными союзниками – Саудовской Аравией и Россией, а официальные лица страны в частном порядке озвучили возможность выхода из альянса ОПЕК+

6) Зеленский о штрафе клубу Порошенко: Будем штрафовать, пока не научитесь уважать закон
А только клуб Порошенко нарушает карантин ?
Или сам Бубочка нарушал карантин в Хмельницком.

Всё-таки, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?

7) Коротко | РФ должна чувствовать страх. Ждать удара наших ракет. Интервью генерала США – за минуту
Американский генерал Бен Ходжес о совместных учениях Украины и НАТО, соперничестве с РФ и противодействии Кремлю на Черном море

8) ВАКС отменил приговор экс-директору Львовского бронезавода из-за скандального решения КСУ
ВАКС отменил обвинительный приговор, несмотря на заключение сделки со следствием
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:36

pesikot
Всё-таки, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?

Предполагаю, врожденный порок, полученный при рождении его, как политика. Это не лечится.
Где-то глубоко тлела надежда на выздоровление, но увы, видимо неизлечимо.
пс. основную его ошибку описывать не буду. не хочу.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:00

  unicdima написав:я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.

В военное время, какая-то идеология присутствует всегда.(о причинах её существования я излагал на параллельной ветке)
Изложенное Вам на парралельной ветке приходит к воплощению в жизнь на оккупированных территориях.
https://twitter.com/666_mancer/status/1 ... 7612286987
Ну, батенька, здесь сложно обвинить в пропаганде режим формируется по аналогу Пол Пота.
Называйте его, как хотите. Здесь идёт прямой текст, от представителя оккупантов - захватчиков о терроризме над миллионами украинцев - Агрессором.

Т.Е. за шесть лет они подошли к этому официально(Я Вам открою секрет - это на территории Украины - представитель рейсх оккупационных частей РФ).
Какова должна вестись идеология? В особенности против "разводящих"? Уничтожающих экономико промышленную основу Государства, оборонку? С По, какое бы к нему не было негативное отношение, но на международном уровне движняк всё же формировался. ТО, что имеем сейчас с Зе.... - после Давоса не стоит открывать рот. С моего опыта - заработать контакт экономических связей с заграницей можно не менее, чем за пять лет, просрать ВСЁ можно просто, открыв не вовремя рот.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:09

Kudrjavuy
Мне нечего добавить.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:25

  bevzaalex написав:Kudrjavuy
Мне нечего добавить.

Батенька, здесь мы все в руках модера.
Это его Право и обязанность формировать "форум" и интерес к нему.
Порой удалённое предложение из поста, искривляет сам факт появления этого поста.

В то же время вытянутая из текста часть(пост) порой формирует такие финты,....
- я то .... но только за сегодня удалено несколько довольно обширных по содержанию постов -?
Особенность политики - в том, что существует только критика, но критика бывает по сути, а бывает "идеологически противопоставлена", как Вы говорите, "зависть, ложь, противостояние, .... Войну" - никто не отменял.
Пострадавшие только - украинцы в Украине.
(как в результате экономической войны, горячей, "гибридной", - как её не назови - всё решается только одним путём.)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:03

  Kudrjavuy написав:
  bevzaalex написав:Kudrjavuy
Мне нечего добавить.

Батенька, здесь мы все в руках модера.
Это его Право и обязанность формировать "форум" и интерес к нему.
Порой удалённое предложение из поста, искривляет сам факт появления этого поста.

В то же время вытянутая из текста часть(пост) порой формирует такие финты,....
- я то .... но только за сегодня удалено несколько довольно обширных по содержанию постов -?
Особенность политики - в том, что существует только критика, но критика бывает по сути, а бывает "идеологически противопоставлена", как Вы говорите, "зависть, ложь, противостояние, .... Войну" - никто не отменял.
Пострадавшие только - украинцы в Украине.
(как в результате экономической войны, горячей, "гибридной", - как её не назови - всё решается только одним путём.)

А теперь есть чего добавить.
С конца.
Украинцам желаю овладеть мастерством гибридной шаблюкы! и страдать чуть меньше
Вас безбожно трут. Позвольте сделать комплимент ~ Вы фантастически упорны и настойчивы.)
Согласен. Выпавшие куски искажают суть; в то же время, чрезмерное цитирование и рулоны простыней перегружают в ущерб ей.
Модеры, в поиске баланса в интересах форума, обладают властью тереть и наказывать, но подневольные правилам форумным местным и общим. Это ответственная работа.
Форум это мы. :D
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:29

Re: Політичні дискусії

Во лжи об успехах армянской армии в ходе обострения карабахского конфликта обвинил власти Армении бывший глава Военной контрольной службы Министерства обороны Армении Мовсес Акопян.

"В целях пропаганды ложь может составлять не более 30%. Мы на 100% распространяли ложь, в этом причина, почему наши солдаты, участники мобилизации, контрактники не поняли, почему так произошло. Часть считает, что побеждали, не понимают, почему остановили войну, часть считает, что нужно было остановить", - приводит слова Акопяна на пресс-конференции в Ереване News.am.

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356657/
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