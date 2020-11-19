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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6817681868196820

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:27

  Kudrjavuy написав:
  unicdima написав:я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.

В военное время, какая-то идеология присутствует всегда.(о причинах её существования я излагал на параллельной ветке)
Изложенное Вам на парралельной ветке приходит к воплощению в жизнь на оккупированных территориях.
https://twitter.com/666_mancer/status/1 ... 7612286987
Ну, батенька, здесь сложно обвинить в пропаганде режим формируется по аналогу Пол Пота.
Называйте его, как хотите. Здесь идёт прямой текст, от представителя оккупантов - захватчиков о терроризме над миллионами украинцев - Агрессором.

Т.Е. за шесть лет они подошли к этому официально(Я Вам открою секрет - это на территории Украины - представитель рейсх оккупационных частей РФ).
Какова должна вестись идеология? В особенности против "разводящих"? Уничтожающих экономико промышленную основу Государства, оборонку? С По, какое бы к нему не было негативное отношение, но на международном уровне движняк всё же формировался. ТО, что имеем сейчас с Зе.... - после Давоса не стоит открывать рот. С моего опыта - заработать контакт экономических связей с заграницей можно не менее, чем за пять лет, просрать ВСЁ можно просто, открыв не вовремя рот.

То есть по факту вранья возразить нечего и ударился в очередное словоблудство основанное на таком же вранье.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:12

unicdima
Дима, Кудрявый с Вами как раз согласился в наличие вранья, видимо под *идиология* подразумевается пропаганда, а возражение состояло в Вашем *постійно*.
Далее пример с разворачиваем мысли.

Лапай привел пример армянской пропаганды в условиях войны. Там доходило до 100% вранья.
Теперь лечение накрученных бойцов возможно только животворящими видосиками азербайджанской пропаганды. Дозировано. До полного выздоровления.
когда государству нужна твоя жизнь ~ оно называет себя Родина

Спасибо, предоставленных Вами доказательств *азербайджанской дружбы* в контексте битых горшков, более чем *досыть*, для более глубоких выводов.
~хрю), :oops:
извините, вырвалось
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