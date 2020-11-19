Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.
В военное время, какая-то идеология присутствует всегда.(о причинах её существования я излагал на параллельной ветке) Изложенное Вам на парралельной ветке приходит к воплощению в жизнь на оккупированных территориях. https://twitter.com/666_mancer/status/1 ... 7612286987 Ну, батенька, здесь сложно обвинить в пропаганде режим формируется по аналогу Пол Пота. Называйте его, как хотите. Здесь идёт прямой текст, от представителя оккупантов - захватчиков о терроризме над миллионами украинцев - Агрессором.
Т.Е. за шесть лет они подошли к этому официально(Я Вам открою секрет - это на территории Украины - представитель рейсх оккупационных частей РФ). Какова должна вестись идеология? В особенности против "разводящих"? Уничтожающих экономико промышленную основу Государства, оборонку? С По, какое бы к нему не было негативное отношение, но на международном уровне движняк всё же формировался. ТО, что имеем сейчас с Зе.... - после Давоса не стоит открывать рот. С моего опыта - заработать контакт экономических связей с заграницей можно не менее, чем за пять лет, просрать ВСЁ можно просто, открыв не вовремя рот.
То есть по факту вранья возразить нечего и ударился в очередное словоблудство основанное на таком же вранье.
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unicdima Дима, Кудрявый с Вами как раз согласился в наличие вранья, видимо под *идиология* подразумевается пропаганда, а возражение состояло в Вашем *постійно*. Далее пример с разворачиваем мысли.
Лапай привел пример армянской пропаганды в условиях войны. Там доходило до 100% вранья. Теперь лечение накрученных бойцов возможно только животворящими видосиками азербайджанской пропаганды. Дозировано. До полного выздоровления.
когда государству нужна твоя жизнь ~ оно называет себя Родина
Спасибо, предоставленных Вами доказательств *азербайджанской дружбы* в контексте битых горшков, более чем *досыть*, для более глубоких выводов. ~хрю), извините, вырвалось
"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":
В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.
Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.
Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.
Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.