Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.
Бывший депутат Рады Борислав Береза прокомментировал необычную позицию Азербайджана.
"Странно выглядит то, что Азербайджан решил в этот раз "проголосовать ногами". Так обычно называется голосование, когда, чтобы не отдавать голос за одну из сторон, выходят из зала в момент голосования и потом дипломатично говорят, что просто не успели проголосовать. Хотя все может быть", - отметил он.
16 ноября 2017 Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az. ----------------- 2019/12/10 Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь Азербайджанская делегация в голосовании участия не принимала. ------------------------- 18 ДЕКАБРЬ 2018 Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Представители Азербайджана не принимали участия в голосовании, -------------------- досить? я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.
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zРадио написав:все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!
Кручу-верчу-обмануть хочу... А може зниження ЄСВ не зачепило пенсії(бо Пенсійний Фонд і так планово дотований з Бюджету) , але при цьому зниження ЄСВ дозволило а - трошки зменшити частку конвертів у зарплатах б - так як на папері збільшились доходи - можна було зекономити на субсидіях
Приведенна мною табличка- це чітко показала... Ба більше . ми навіть обігнали педераційників по такому параметру як мінімальна зарплата( і це також з того ж комплекту рішень по ЄСВ)
Тобі не надоїло на біле - казати чорне? ти постійно критикуєш тільки ті рішення України ,які дозволили їй покращити своє становище в порівнянні з педерацією.
якобы ГБР открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота
Всё-таки, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Предполагаю, врожденный порок, полученный при рождении его, как политика. Это не лечится. Где-то глубоко тлела надежда на выздоровление, но увы, видимо неизлечимо. пс. основную его ошибку описывать не буду. не хочу.
Во лжи об успехах армянской армии в ходе обострения карабахского конфликта обвинил власти Армении бывший глава Военной контрольной службы Министерства обороны Армении Мовсес Акопян.
"В целях пропаганды ложь может составлять не более 30%. Мы на 100% распространяли ложь, в этом причина, почему наши солдаты, участники мобилизации, контрактники не поняли, почему так произошло. Часть считает, что побеждали, не понимают, почему остановили войну, часть считает, что нужно было остановить", - приводит слова Акопяна на пресс-конференции в Ереване News.am.
unicdima Дима, Кудрявый с Вами как раз согласился в наличие вранья, видимо под *идиология* подразумевается пропаганда, а возражение состояло в Вашем *постійно*. Далее пример с разворачиваем мысли.
Лапай привел пример армянской пропаганды в условиях войны. Там доходило до 100% вранья. Теперь лечение накрученных бойцов возможно только животворящими видосиками азербайджанской пропаганды. Дозировано. До полного выздоровления.
когда государству нужна твоя жизнь ~ оно называет себя Родина
Спасибо, предоставленных Вами доказательств *азербайджанской дружбы* в контексте битых горшков, более чем *досыть*, для более глубоких выводов. ~хрю), извините, вырвалось
"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":
В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.
Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.
Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.
Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.
Офис президента допустил откат в борьбе с коррупцией и в вопросах верховенства права. Об этом на ежегодном общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital президент ассоциации Томаш Фиала, - пишет НВ.
Он отметил, что год назад на аналогичном мероприятии EBA поддержала администрацию президента Владимира Зеленского и положительно оценила темпы структурных реформ, которые на тот момент проводились. Представители EBA назвали почти 20 направлений, которые считают приоритетными.
«К сожалению, с марта политика администрации пошла в обратном направлении. Произошел откат в борьбе с коррупцией, в вопросах верховенства права, корпоративного управления, сотрудничества с западными партнерами и институциями, вырос бюджетный дефицит и государственный долг, что приведет к увеличению стоимости финансирования для бизнеса, были отстранены заслуживающие доверия реформаторы и усилилось влияние корыстных интересов, олигархов и пророссийских сил, что подтверждается не в последнюю очередь недавними решениями Конституционного суда. К сожалению, список очень длинный и тревожный. Мы хотели бы призвать президента и его политическую партию вернуться к политике, с помощью которой они были избраны более года назад и которая вывела Украину на правильный путь в течение первых 10 месяцев президентской администрации», — сказал Фиала.
Он добавил, что есть и хорошие новости. В частности, падение экономики Украины в результате пандемии коронавируса оказалось одним из наименее сильных в регионе. После падения на 11% во втором квартале, в третьем квартале падение ВВП составило 3,5%. Сейчас экономика лишь на 2,9% ниже уровня, который был до пандемии.
Кроме того, уровень зарплат и розничных продаж сейчас выше, чем до начала кризиса, добавил Фиала. Он отметил, что благодаря чистке банковского сектора, проведенной в 2014—2015 годах, Украина впервые преодолела кризис без валютного кризиса, население не побежало снимать депозиты и Нацбанку не пришлось ликвидировать банки.
Он также назвал шагом в правильном направлении интенсификацию переговоров с МВФ в последнее время.
Как сообщалось ранее, Украина планировала до конца года получить еще два транша от МВФ по $700 млн, но теперь неясно, поступит ли хотя бы один из них. Министр финансов Сергей Марченко признает, что придется сокращать расходы бюджета, так как фискальный разрыв может составить примерно $3,5 млрд (почти 100 млрд грн). После разговора с Зеленским 17 ноября глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах».
По факту в содержании слова "Права" откат зашел до днища! Местами роют ямы в дне, для "зимовки".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":
В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.
Олег Марков был депутатом горсовета Одессы VI созыва от Партии регионов. Он - брат основателя всеукраинской политической партии "Родина" Игоря Маркова
Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой