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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6817681868196820>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:43

  Kudrjavuy написав:bevzaalex
++++++
Жаль нет плюсиков - плюсую сто раз - значит вновь заблокуют.

Тоже не хватает плюсов, удобный инструмент.
Сам любил ним пользоваться.
+1 :D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:52

  Kudrjavuy написав:Интрересно, как Вы это хотели видеть на международной арене?
https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895

Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.

Бывший депутат Рады Борислав Береза прокомментировал необычную позицию Азербайджана.

"Странно выглядит то, что Азербайджан решил в этот раз "проголосовать ногами". Так обычно называется голосование, когда, чтобы не отдавать голос за одну из сторон, выходят из зала в момент голосования и потом дипломатично говорят, что просто не успели проголосовать. Хотя все может быть", - отметил он.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895

По иному - это называется по другому.

16 ноября 2017
Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az.
-----------------
2019/12/10
Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь
Азербайджанская делегация в голосовании участия не принимала.
-------------------------
18 ДЕКАБРЬ 2018
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.
Представители Азербайджана не принимали участия в голосовании,
--------------------
досить?
я бачу до багатьох не доходить, що кнуроферма постійно бреше.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:33

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:все, что требовалось - это признать очевидный факт: снижение ЕСВ позволили поднять зарплаты в ущерб пенсиям!
Кручу-верчу-обмануть хочу...
А може зниження ЄСВ не зачепило пенсії(бо Пенсійний Фонд і так планово дотований з Бюджету) , але при цьому зниження ЄСВ дозволило
а - трошки зменшити частку конвертів у зарплатах
б - так як на папері збільшились доходи - можна було зекономити на субсидіях

Приведенна мною табличка- це чітко показала...
Ба більше . ми навіть обігнали педераційників по такому параметру як мінімальна зарплата( і це також з того ж комплекту рішень по ЄСВ)

Тобі не надоїло на біле - казати чорне?
ти постійно критикуєш тільки ті рішення України ,які дозволили їй покращити своє становище в порівнянні з педерацією.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:02

Ітогі подвєдьом. 2020-11-19

Ітогі подвєдьом. 2020-11-19

1) Боевики применили оружие в районе Марьинки-ООС

2) У всех топ-политиков отрицательный рейтинг доверия: список – опрос Рейтинга
Наивысшим доверием среди населения пользуется президент Владимир Зеленский (ему доверяют 46%, не доверяют – 51%)

Половина украинцев поддерживают карантин выходного дня, столько же против – опрос Рейтинга
По данным опроса, поддерживают карантин выходного дня 49% респондентов, против него – также 49%

3) Майдан. В музей Революции Достоинства пришли с обысками полиция и СБУ
По данным следствия, музей в 2018-м якобы заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислил на его счет 110 млн грн аванса

4) Парубия вызвали на допрос в ГБР
якобы ГБР открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота

5) На фоне пандемии Эмираты могут выйти из ОПЕК+ и обвалить рынок нефти - Bloomberg
Объединенные Арабские Эмираты обострили напряженность с нефтяными союзниками – Саудовской Аравией и Россией, а официальные лица страны в частном порядке озвучили возможность выхода из альянса ОПЕК+

6) Зеленский о штрафе клубу Порошенко: Будем штрафовать, пока не научитесь уважать закон
А только клуб Порошенко нарушает карантин ?
Или сам Бубочка нарушал карантин в Хмельницком.

Всё-таки, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?

7) Коротко | РФ должна чувствовать страх. Ждать удара наших ракет. Интервью генерала США – за минуту
Американский генерал Бен Ходжес о совместных учениях Украины и НАТО, соперничестве с РФ и противодействии Кремлю на Черном море

8) ВАКС отменил приговор экс-директору Львовского бронезавода из-за скандального решения КСУ
ВАКС отменил обвинительный приговор, несмотря на заключение сделки со следствием
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:36

pesikot
Всё-таки, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?

Предполагаю, врожденный порок, полученный при рождении его, как политика. Это не лечится.
Где-то глубоко тлела надежда на выздоровление, но увы, видимо неизлечимо.
пс. основную его ошибку описывать не буду. не хочу.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:29

Re: Політичні дискусії

Во лжи об успехах армянской армии в ходе обострения карабахского конфликта обвинил власти Армении бывший глава Военной контрольной службы Министерства обороны Армении Мовсес Акопян.

"В целях пропаганды ложь может составлять не более 30%. Мы на 100% распространяли ложь, в этом причина, почему наши солдаты, участники мобилизации, контрактники не поняли, почему так произошло. Часть считает, что побеждали, не понимают, почему остановили войну, часть считает, что нужно было остановить", - приводит слова Акопяна на пресс-конференции в Ереване News.am.

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356657/
© Кавказский Узел
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:12

unicdima
Дима, Кудрявый с Вами как раз согласился в наличие вранья, видимо под *идиология* подразумевается пропаганда, а возражение состояло в Вашем *постійно*.
Далее пример с разворачиваем мысли.

Лапай привел пример армянской пропаганды в условиях войны. Там доходило до 100% вранья.
Теперь лечение накрученных бойцов возможно только животворящими видосиками азербайджанской пропаганды. Дозировано. До полного выздоровления.
когда государству нужна твоя жизнь ~ оно называет себя Родина

Спасибо, предоставленных Вами доказательств *азербайджанской дружбы* в контексте битых горшков, более чем *досыть*, для более глубоких выводов.
~хрю), :oops:
извините, вырвалось
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:59

"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":

В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.

Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.

Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.

Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.

https://t.me/banksta/12078
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:46

А кто-то грозился, что САМЫЙ честный, самый не берущий и не вымагающий....
Офис президента допустил откат в борьбе с коррупцией и в вопросах верховенства права - ЕБА о "тревожном списке"

20.11.2020 10:26. https://www.ostro.org/general/society/news/601408/

Офис президента допустил откат в борьбе с коррупцией и в вопросах верховенства права. Об этом на ежегодном общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital президент ассоциации Томаш Фиала, - пишет НВ.

Он отметил, что год назад на аналогичном мероприятии EBA поддержала администрацию президента Владимира Зеленского и положительно оценила темпы структурных реформ, которые на тот момент проводились. Представители EBA назвали почти 20 направлений, которые считают приоритетными.

«К сожалению, с марта политика администрации пошла в обратном направлении. Произошел откат в борьбе с коррупцией, в вопросах верховенства права, корпоративного управления, сотрудничества с западными партнерами и институциями, вырос бюджетный дефицит и государственный долг, что приведет к увеличению стоимости финансирования для бизнеса, были отстранены заслуживающие доверия реформаторы и усилилось влияние корыстных интересов, олигархов и пророссийских сил, что подтверждается не в последнюю очередь недавними решениями Конституционного суда. К сожалению, список очень длинный и тревожный. Мы хотели бы призвать президента и его политическую партию вернуться к политике, с помощью которой они были избраны более года назад и которая вывела Украину на правильный путь в течение первых 10 месяцев президентской администрации», — сказал Фиала.

Он добавил, что есть и хорошие новости. В частности, падение экономики Украины в результате пандемии коронавируса оказалось одним из наименее сильных в регионе. После падения на 11% во втором квартале, в третьем квартале падение ВВП составило 3,5%. Сейчас экономика лишь на 2,9% ниже уровня, который был до пандемии.

Кроме того, уровень зарплат и розничных продаж сейчас выше, чем до начала кризиса, добавил Фиала. Он отметил, что благодаря чистке банковского сектора, проведенной в 2014—2015 годах, Украина впервые преодолела кризис без валютного кризиса, население не побежало снимать депозиты и Нацбанку не пришлось ликвидировать банки.

Он также назвал шагом в правильном направлении интенсификацию переговоров с МВФ в последнее время.

Как сообщалось ранее, Украина планировала до конца года получить еще два транша от МВФ по $700 млн, но теперь неясно, поступит ли хотя бы один из них. Министр финансов Сергей Марченко признает, что придется сокращать расходы бюджета, так как фискальный разрыв может составить примерно $3,5 млрд (почти 100 млрд грн). После разговора с Зеленским 17 ноября глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах».

По факту в содержании слова "Права" откат зашел до днища!
Местами роют ямы в дне, для "зимовки".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:32

  Вкладчик1234 написав:"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":

В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.


Олег Марков был депутатом горсовета Одессы VI созыва от Партии регионов. Он - брат основателя всеукраинской политической партии "Родина" Игоря Маркова

Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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