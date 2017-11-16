Офис президента допустил откат в борьбе с коррупцией и в вопросах верховенства права - ЕБА о "тревожном списке"20.11.2020 10:26.Офис президента допустил откат в борьбе с коррупцией и в вопросах верховенства права. Об этом на ежегодном общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital президент ассоциации Томаш Фиала, - пишет НВ.Он отметил, что год назад на аналогичном мероприятии EBA поддержала администрацию президента Владимира Зеленского и положительно оценила темпы структурных реформ, которые на тот момент проводились. Представители EBA назвали почти 20 направлений, которые считают приоритетными.«К сожалению, с марта политика администрации пошла в обратном направлении. Произошел откат в борьбе с коррупцией, в вопросах верховенства права, корпоративного управления, сотрудничества с западными партнерами и институциями, вырос бюджетный дефицит и государственный долг, что приведет к увеличению стоимости финансирования для бизнеса, были отстранены заслуживающие доверия реформаторы и усилилось влияние корыстных интересов, олигархов и пророссийских сил, что подтверждается не в последнюю очередь недавними решениями Конституционного суда. К сожалению, список очень длинный и тревожный. Мы хотели бы призвать президента и его политическую партию вернуться к политике, с помощью которой они были избраны более года назад и которая вывела Украину на правильный путь в течение первых 10 месяцев президентской администрации», — сказал Фиала.Он добавил, что есть и хорошие новости. В частности, падение экономики Украины в результате пандемии коронавируса оказалось одним из наименее сильных в регионе. После падения на 11% во втором квартале, в третьем квартале падение ВВП составило 3,5%. Сейчас экономика лишь на 2,9% ниже уровня, который был до пандемии.Кроме того, уровень зарплат и розничных продаж сейчас выше, чем до начала кризиса, добавил Фиала. Он отметил, что благодаря чистке банковского сектора, проведенной в 2014—2015 годах, Украина впервые преодолела кризис без валютного кризиса, население не побежало снимать депозиты и Нацбанку не пришлось ликвидировать банки.Он также назвал шагом в правильном направлении интенсификацию переговоров с МВФ в последнее время.Как сообщалось ранее, Украина планировала до конца года получить еще два транша от МВФ по $700 млн, но теперь неясно, поступит ли хотя бы один из них. Министр финансов Сергей Марченко признает, что придется сокращать расходы бюджета, так как фискальный разрыв может составить примерно $3,5 млрд (почти 100 млрд грн). После разговора с Зеленским 17 ноября глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах».