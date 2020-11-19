Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":
В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.
Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.
Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.
Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.
Мелковато - на пожизненное место в Верховной Раде не потянет. На пожизненное место в Одесском горсовете может и хватит. На Героя Украины по типу Фимы Звягильского может. На гражданство США по типу Лазаренко не хватит. Странно, что до сих пор Верховная Рада не вынесла решение о осуждении политических репрессиях в РФ "самых честных политиков"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.