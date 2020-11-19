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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6817681868196820

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:33

  Вкладчик1234 написав:"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":

В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.

Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.

Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.

Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.

https://t.me/banksta/12078

Мелковато - на пожизненное место в Верховной Раде не потянет.
На пожизненное место в Одесском горсовете может и хватит.
На Героя Украины по типу Фимы Звягильского может.
На гражданство США по типу Лазаренко не хватит.
Странно, что до сих пор Верховная Рада не вынесла решение о осуждении политических репрессиях в РФ "самых честных политиков"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:55

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии

Така сама криса, як і всі ватні патріоти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:00

  lapay написав:
  pesikot написав:Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии

Така сама криса, як і всі ватні патріоти. :)

О Кравчуке, опросе Зеленского, нашем статусе, ... в две минуты уложился докладчик:
https://youtu.be/Kedw7IhwnCc?t=717
Две минуты - полное содержание с ответом на ряд вопросов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:25

Когда будет введён полный локдаун в Украине с 12.27.

- Когда полностью закончатся деньги.
Людей загонят по домам и будут ... штрафовать - по типу ситуации во Франции.
Отсюда в казну будут идти штрафы, коммунальные платежи, .... - на что будет автоматически завышены ставки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:30

  Kudrjavuy написав:
  lapay написав:
  pesikot написав:Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии

Така сама криса, як і всі ватні патріоти. :)

О Кравчуке, опросе Зеленского, нашем статусе, ... в две минуты уложился докладчик:
https://youtu.be/Kedw7IhwnCc?t=717
Две минуты - полное содержание с ответом на ряд вопросов.

~ ах какая лекция?! какааая лекция ?!
аж заслушался)


Грамотный докладчик в звании Мудрейшина. Лайк.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:59

  Kudrjavuy написав:
  Вкладчик1234 написав:"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":

В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.

Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.

Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.

Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.

https://t.me/banksta/12078

Мелковато - на пожизненное место в Верховной Раде не потянет.
На пожизненное место в Одесском горсовете может и хватит.
На Героя Украины по типу Фимы Звягильского может.
На гражданство США по типу Лазаренко не хватит.
Странно, что до сих пор Верховная Рада не вынесла решение о осуждении политических репрессиях в РФ "самых честных политиков"?

Всё очень просто - правящая партия не ПЄС :)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:17

  Вкладчик1234 написав:Всё очень просто - правящая партия не ПЄС :)

:cry: :mrgreen:
Здесь с Вами не совсем согласен.
Жаль много модер удалил.
Пока не удалил прослушайте весь (вернее всё интервью) диалог Червонца.
viewtopic.php?p=5103149#p5103149
Как раз из Одессы он кинул немного расклада.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:21

Министерство культуры выразило недоумение проведением обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.

Офис президента выразил беспокойство проведением обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.

Порошенко, Яценюк и Ко увидели зраду, реванш и капитуляцию в проведении обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.

Но почему-то никто из официальных лиц не выразил недоумение, беспокойство и не увидел зраду в том факте, что на строительстве Мемориала Небесной сотне исчезло более 100 миллионов гривен. А сам Мемориал даже еще и строиться не начинал.

Вероятно, как раз этот факт никого и не удивил, и не возмутил. Все в норме.

То ли дело обыски. Как посмели! Да еще и накануне годовщины Майдана. Зрада!».


Главред «Страны» Игорь Гужва о скандале вокруг обысков в Музее «Революции достоинства».

«Обыск в Музее Майдана".
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