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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6817681868196820 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:33 Вкладчик1234 написав: "Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":



В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.



Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.



Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.



Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.

https://t.me/banksta/12078 "Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":

Мелковато - на пожизненное место в Верховной Раде не потянет.

На пожизненное место в Одесском горсовете может и хватит.

На Героя Украины по типу Фимы Звягильского может.

На гражданство США по типу Лазаренко не хватит.

Странно, что до сих пор Верховная Рада не вынесла решение о осуждении политических репрессиях в РФ "самых честных политиков"? Мелковато - на пожизненное место в Верховной Раде не потянет.На пожизненное место в Одесском горсовете может и хватит.На Героя Украины по типу Фимы Звягильского может.На гражданство США по типу Лазаренко не хватит.Странно, что до сих пор Верховная Рада не вынесла решение о осуждении политических репрессиях в РФ Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8511 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:55 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии

Така сама криса, як і всі ватні патріоти. Така сама криса, як і всі ватні патріоти. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11191 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:00 lapay написав: pesikot написав: Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии

Така сама криса, як і всі ватні патріоти. Така сама криса, як і всі ватні патріоти.

О Кравчуке, опросе Зеленского, нашем статусе, ... в две минуты уложился докладчик:

https://youtu.be/Kedw7IhwnCc?t=717

Две минуты - полное содержание с ответом на ряд вопросов. О Кравчуке, опросе Зеленского, нашем статусе, ... в две минуты уложился докладчик:Две минуты - полное содержание с ответом на ряд вопросов. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8511 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:25 Когда будет введён полный локдаун в Украине с 12.27.



- Когда полностью закончатся деньги.

Людей загонят по домам и будут ... штрафовать - по типу ситуации во Франции.

Отсюда в казну будут идти штрафы, коммунальные платежи, .... - на что будет автоматически завышены ставки. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8511 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:30 Kudrjavuy написав: lapay написав: pesikot написав: Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии

Така сама криса, як і всі ватні патріоти. Така сама криса, як і всі ватні патріоти.

О Кравчуке, опросе Зеленского, нашем статусе, ... в две минуты уложился докладчик:

https://youtu.be/Kedw7IhwnCc?t=717

Две минуты - полное содержание с ответом на ряд вопросов. О Кравчуке, опросе Зеленского, нашем статусе, ... в две минуты уложился докладчик:Две минуты - полное содержание с ответом на ряд вопросов.

~ ах какая лекция?! какааая лекция ?!

аж заслушался)





Грамотный докладчик в звании Мудрейшина. Лайк. ~ ах какая лекция?! какааая лекция ?!аж заслушался)Грамотный докладчик в звании Мудрейшина. Лайк. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2015 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:59 Kudrjavuy написав: Вкладчик1234 написав: "Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":



В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.



Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.



Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.



Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.

https://t.me/banksta/12078 "Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":

Мелковато - на пожизненное место в Верховной Раде не потянет.

На пожизненное место в Одесском горсовете может и хватит.

На Героя Украины по типу Фимы Звягильского может.

На гражданство США по типу Лазаренко не хватит.

Странно, что до сих пор Верховная Рада не вынесла решение о осуждении политических репрессиях в РФ "самых честных политиков"? Мелковато - на пожизненное место в Верховной Раде не потянет.На пожизненное место в Одесском горсовете может и хватит.На Героя Украины по типу Фимы Звягильского может.На гражданство США по типу Лазаренко не хватит.Странно, что до сих пор Верховная Рада не вынесла решение о осуждении политических репрессиях в РФ

Всё очень просто - правящая партия не ПЄС Всё очень просто - правящая партия не ПЄС Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13304 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7339 раз. Подякували: 3493 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:17 Вкладчик1234 написав: Всё очень просто - правящая партия не ПЄС Всё очень просто - правящая партия не ПЄС



Здесь с Вами не совсем согласен.

Жаль много модер удалил.

Пока не удалил прослушайте весь (вернее всё интервью) диалог Червонца.

viewtopic.php?p=5103149#p5103149

Как раз из Одессы он кинул немного расклада. Здесь с Вами не совсем согласен.Жаль много модер удалил.Пока не удалил прослушайте весь (вернее всё интервью) диалог Червонца.Как раз из Одессы он кинул немного расклада. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8511 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:21 Министерство культуры выразило недоумение проведением обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.



Офис президента выразил беспокойство проведением обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.



Порошенко, Яценюк и Ко увидели зраду, реванш и капитуляцию в проведении обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.



Но почему-то никто из официальных лиц не выразил недоумение, беспокойство и не увидел зраду в том факте, что на строительстве Мемориала Небесной сотне исчезло более 100 миллионов гривен. А сам Мемориал даже еще и строиться не начинал.



Вероятно, как раз этот факт никого и не удивил, и не возмутил. Все в норме.



То ли дело обыски. Как посмели! Да еще и накануне годовщины Майдана. Зрада!».



Главред «Страны» Игорь Гужва о скандале вокруг обысков в Музее «Революции достоинства».



«Обыск в Музее Майдана". Главред «Страны» Игорь Гужва о скандале вокруг обысков в Музее «Революции достоинства».«Обыск в Музее Майдана". Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13304 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7339 раз. Подякували: 3493 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6817681868196820 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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