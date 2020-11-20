Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":
В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.
Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.
Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.
Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.
Мелковато - на пожизненное место в Верховной Раде не потянет. На пожизненное место в Одесском горсовете может и хватит. На Героя Украины по типу Фимы Звягильского может. На гражданство США по типу Лазаренко не хватит. Странно, что до сих пор Верховная Рада не вынесла решение о осуждении политических репрессиях в РФ "самых честных политиков"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Министерство культуры выразило недоумение проведением обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.
Офис президента выразил беспокойство проведением обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.
Порошенко, Яценюк и Ко увидели зраду, реванш и капитуляцию в проведении обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.
Но почему-то никто из официальных лиц не выразил недоумение, беспокойство и не увидел зраду в том факте, что на строительстве Мемориала Небесной сотне исчезло более 100 миллионов гривен. А сам Мемориал даже еще и строиться не начинал.
Вероятно, как раз этот факт никого и не удивил, и не возмутил. Все в норме.
То ли дело обыски. Как посмели! Да еще и накануне годовщины Майдана. Зрада!».
Главред «Страны» Игорь Гужва о скандале вокруг обысков в Музее «Революции достоинства».