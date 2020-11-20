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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6818681968206821>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:33

  Вкладчик1234 написав:"Агрессор" взял в заложники "активиста-патриота-волонтера-ветерана":

В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.

Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.

Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.

Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.

https://t.me/banksta/12078

Мелковато - на пожизненное место в Верховной Раде не потянет.
На пожизненное место в Одесском горсовете может и хватит.
На Героя Украины по типу Фимы Звягильского может.
На гражданство США по типу Лазаренко не хватит.
Странно, что до сих пор Верховная Рада не вынесла решение о осуждении политических репрессиях в РФ "самых честных политиков"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:55

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии

Така сама криса, як і всі ватні патріоти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:30

  Kudrjavuy написав:
  lapay написав:
  pesikot написав:Это же из ваших, типичный любитель русского мира и Новороссии

Така сама криса, як і всі ватні патріоти. :)

О Кравчуке, опросе Зеленского, нашем статусе, ... в две минуты уложился докладчик:
https://youtu.be/Kedw7IhwnCc?t=717
Две минуты - полное содержание с ответом на ряд вопросов.

~ ах какая лекция?! какааая лекция ?!
аж заслушался)


Грамотный докладчик в звании Мудрейшина. Лайк.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:21

Министерство культуры выразило недоумение проведением обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.

Офис президента выразил беспокойство проведением обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.

Порошенко, Яценюк и Ко увидели зраду, реванш и капитуляцию в проведении обыска накануне очередной годовщины начала Майдана.

Но почему-то никто из официальных лиц не выразил недоумение, беспокойство и не увидел зраду в том факте, что на строительстве Мемориала Небесной сотне исчезло более 100 миллионов гривен. А сам Мемориал даже еще и строиться не начинал.

Вероятно, как раз этот факт никого и не удивил, и не возмутил. Все в норме.

То ли дело обыски. Как посмели! Да еще и накануне годовщины Майдана. Зрада!».


Главред «Страны» Игорь Гужва о скандале вокруг обысков в Музее «Революции достоинства».

«Обыск в Музее Майдана".
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:22

  Вкладчик1234 написав:Главред «Страны» Игорь Гужва о скандале вокруг обысков в Музее «Революции достоинства».

«Обыск в Музее Майдана".

А почему не миллиард гривен исчезло ? Врать, так уже по-крупному
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:27

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Главред «Страны» Игорь Гужва о скандале вокруг обысков в Музее «Революции достоинства».

«Обыск в Музее Майдана".

А почему не миллиард гривен исчезло ? Врать, так уже по-крупному

Был бы миллиард ... :)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:09

  freeze написав:Партия "Слуга народа" получила 17,59% мандатов (5809) из общего количества избранных на местных выборах депутатов.

12,39% избранных депутатов местных советов (4093 человека) представляют "Батькивщину".

11,75% (3881 человек) - "ОПЗЖ".

11,42% мандатов (3773 человек) получили представители партии "За будущее".

10,73% (3543 человек) – "ЕвроСолидарность".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:13

Ітогі подвєдьом. 2020-11-20

Ітогі подвєдьом. 2020-11-20

1) Боевики на Донбассе ранили украинского бойца - штаб ООС
В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение

Перемирие ? Не стреляют ? Правда ведь, unicdima ?

2) В ГБР говорят об отсутствии политических мотивов в допросах участников Евромайдана по делу о "захвате власти"
а обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств производства

Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана и хочет менять УПК
Венедиктова считает, что коллизии в УПК мешают ведению не только дел Майдана, но и любого другого производства – поэтому их необходимо исправлять

И из-за каких дел Майдан Венедиктова хочет менять УПК ?
Там где погибла сотня или вот по этому недавнему о якобы "захвату власти" ?

3) Кравчук назвал законы по Донбассу, которые в первую очередь должна принять Рада
Верховная Рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона - о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах

Демилитаризация - это, типа, два армейских корпуса в ОРДЛО перестают считаться военными ?

4) Кулеба выдвинул Маркарову на должность нового посла в США: теперь слово за Зеленским
"О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ – это бред", – прокомментировал Кулеба информацию из СМИ о назначении

Собственно, для переговоров с МВФ и отправляют Маркарову.
Но уже поздно пить боржоми.

5) Депутаты немецкого парламента проголосовали против поддержки Северного потока-2
Большинство депутатов немецкого парламента проголосовали против законодательной инициативы праворадикальной партии Альтернатива для Германии (АдГ) "Обеспечение энергетической безопасности – поддержка Северного потока-2"

ИСЧХ, РФ в Европе делает ставку на праворадикальные или националистические партии. Активно их подкармливает

6) Новоизбранный президент Молдовы: Крым – это часть Украины
Новоизбранная президент Молдовы Мая Санду подтвердила свою позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в отношении Крыма

7) ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по делу о выплате пенсий в ОРДЛО
Европейский суд по правам человека признал заявление группы пенсионеров из ОРДЛО неприемлемым как такое, что, очевидно является необоснованным

8) Выборы в США. Пересчет голосов в Джорджии тоже показал победу Байдена
За три дня до этого в штате обнаружили 2600 неучтенных голосов, после чего был организован пересчет
Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет бюллетеней в штате подтвердили победу избранного президента Джо Байдена, передает Голос Америки.
По словам чиновника, результат пересчета оказался очень близким к тому результату, о котором сообщалось в ночь выборов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:20

Довольно интересно, из Одессы рекомендую:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:38

  bevzaalex написав:
  Kudrjavuy написав:
  freeze написав: кто сколько дал им на билеты до Киева и обратно.

+ покушать - ведь столица.
Отсюда и 600грн по факту может и более.
- Это для клоунов оно "просто так" - за казённый кошт.

Фопы действительно начинают организовываться. Это хорошо.

Юля, действительно, очень хочет проехать на теме, подключив ивл в своему рейтингу. Это плохо. Для фопов.

Требуется сетевая структура в сетях и своих контактах, с несколькими общими площадками для координации слов и действий.

Юль гнать с броневичка и к акциям не подпускать, поблагодарить за 20 лет нипоймичего.

Помнить о засланных казачках. Смириться с этой мыслью, как неизбежностью, учитывать.

На провокации не вестись.
На манипуляции не поддаваться.
Голову не выключать, уши не размешивать.


Успехов ребята, я с вами)
:)
И был вечер, и было утро: день второй

Интересная информация звучит по Вашим "интересам" - О По, О Ю, о Зе , О зажоп,...

- Ваши комментарии? :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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