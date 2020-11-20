В Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков. Украинский политик долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в родном городе в октябре 2013 года. В свое время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь народному избраннику грозит новое обвинение.



Довольно большая коллекция скифского золота была вывезена в рамках экспозиции из Крыма в Голландию еще до присоединения полуострова к России. По версии следствия, депутат ввез часть золота контрабандой в Россию, где попытался продать.



Сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ.



Речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Так, например, амфора с камнями лежала в мешке от Bottega Veneta. Там же находился футляр со старинным ожерельем, а золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев лежали в коробке от Dolce Gabbana. Кроме этого, полицейскими были обнаружены золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти вещи, а также четыре пачки денег по 500 тысяч евро были изъяты.