RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6818681968206821

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:39

Новоизбранная президент Молдовы Мая Санду подтвердила свою позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в отношении Крыма

Господа, поднимем бокалы

Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 20 лис, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 2018
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:40

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-11-20

1) Боевики на Донбассе ранили украинского бойца - штаб ООС
В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение

Перемирие ? Не стреляют ? Правда ведь, unicdima ?

Що, знову без трупів? Знову у вас невдачка.
ну то хоч таке для пропаганди піде.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 10.06.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:47

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Главред «Страны» Игорь Гужва о скандале вокруг обысков в Музее «Революции достоинства».

«Обыск в Музее Майдана".

А почему не миллиард гривен исчезло ? Врать, так уже по-крупному

Судячи з того мегавизгу кнуроферми то саме ваша шобла і нагріла там руки.
Новий анекдот
-А де знаходиться музей "революції гідності"?
-Навпроти лікарні майбутнього.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 10.06.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:49

Re: Політичні дискусії

А ви помітили, Пєсікот по масковскому врємєні жівьот.
Патріот
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 10.06.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:53

  unicdima написав:Новий анекдот
-А де знаходиться музей "революції гідності"?
-Навпроти лікарні майбутнього.

Смешно :)

Должно быть продолжение типа "як і все інше - на кладовищі невиконаних обіцянок" :)

  unicdima написав:А ви помітили, Пєсікот по масковскому врємєні жівьот.
Патріот

Єто просто глубоко законспирированній "крот". Не паліте "агєнта" :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13314
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7343 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:58

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Новий анекдот
-А де знаходиться музей "революції гідності"?
-Навпроти лікарні майбутнього.

Так зелені ж самі заблокували будівництво:

«У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій. Тому виходить, що Музей виявився своєрідним заручником…», — пояснив Пошивайло.

Нагадаємо, вранці 19 листопада, буквально напередодні річниці Євромайдану, до Музею Революції Гідності прийшли з обшуком працівники Нацполіції, прокуратури і Служби безпеки України.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/muze ... 25319.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11192
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:02

  lapay написав:«У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій. Тому виходить, що Музей виявився своєрідним заручником…», — пояснив Пошивайло.

"Будівельне містечко" (что єто такое - собачья будка для стройбанов?) и "паркан" стоили 100 млн грн?
Тогда к основной стройке нужно пририсовать минимум пару нулей
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13314
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7343 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:07

  lapay написав:
  unicdima написав:Новий анекдот
-А де знаходиться музей "революції гідності"?
-Навпроти лікарні майбутнього.

Так зелені ж самі заблокували будівництво:

Ну канєшно, Луценко то зелений.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 10.06.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:20

unicdima
И здесь папередники? :mrgreen:
https://prm.ua/yevrosoiuz-poperedyv-ukr ... on-detali/
При чём изящно в последней строке...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8513
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6818681968206821
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.